Alpha Diallo bat son record en carrière mais se fait voler la vedette par un joueur d’ÉLITE 2

Comme quoi on peut shooter à 2/12 et tout de même avoir un impact fondamental sur une rencontre… Longtemps, en barrages de l’AfroBasket, Siriman Kanouté a vécu un calvaire.

Kanouté au four et au moulin dans le money-time

L’international malien, passé d’Aix-Maurienne à Orléans cet été, avait beau se démultiplier, il vivait un calvaire aux shoots et les Aigles étaient menacés d’un nouveau fiasco continental, menés 60-61 par la Guinée de Neno Asceric à moins de cinq minutes de la fin. Le moment choisi par Siriman Kanouté pour réellement entrer en scène…

Notamment auteur d’un énorme shoot primé, son seul de la soirée, pour remettre le Mali en tête, l’ancien meneur de Besançon a été impliqué sur les 11 derniers points de son équipe, finalement victorieuse 70-67. Il a ainsi cumulé 5 points (dont les deux lancers francs décisifs), 3 passes décisives, 3 rebonds et 1 contre sur la séquence. Le reflet d’une prestation pas si éloignée d’un triple-double (8 points, 7 rebonds et 9 passes décisives) pour le vice-champion du monde juniors 2019.

Alpha Diallo trop isolé

Il fallait bien cela pour annihiler le festival d’Alpha Diallo (31 points, 10 rebonds et 3 passes décisives) côté guinéen. L’ailier de l’AS Monaco a battu son record en carrière professionnelle, qui datait du 16 avril 2023 contre Fos-Provence (30 unités). Sauf que la star des Syli, qui vivait sa première compétition internationale, s’est essoufflée au fil des minutes, à force de jouer toutes les possessions et de ne souffler que 98 secondes sur le banc…

Auteur de 22 points à 7/11 à la pause, le Monégasque a perdu le mojo au retour des vestiaires, shootant à 4/15 en deuxième période (11/26 au total). Le symbole, malgré lui, d’un money-time mal géré par les Guinéens, qui ont eu une vraie opportunité d’aller en quart de finale. Mais ce sont bien les Maliens de Kanouté qui défieront la Côte d’Ivoire, et sa colonie de joueurs LNB, mercredi après-midi…