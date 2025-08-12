38 joueurs du Championnat de France à l’AfroBasket !

Deux semaines avant l’EuroBasket, l’Afrique organise elle aussi sa grande compétition continentale, l’AfroBasket, réunissant les 16 meilleures sélections en Angola. Parmi les championnats hors-Afrique les plus représentés dans les différentes équipes, la France est, en compagnie de l’Espagne, largement dominante avec 38 joueurs venus de l’Hexagone.

Huit joueurs du Championnat avec la Côte d’Ivoire

Déjà, la sélection du pays hôte compte dans ses rangs Gerson Gonçalves (Aix-Maurienne) et Kevin Kokila (Bourg-en-Bresse). Kokila aura d’ailleurs l’occasion de faire connaissance avec son nouveau coéquipier à la JL : l’athlétique arrière sud-soudanais Both Gach, seul joueur de sa sélection évoluant en LNB en 2025-2026.

Avec huit joueurs de Betclic ELITE, Elite 2 ou NM1, la Côte d’Ivoire est le pays comptant le plus de sélectionnés évoluant dans le championnat de France. L’ancien de Vichy Assemian Moulare, qui vient également de s’engager à la JL, est l’un des meneurs de la sélection. Il est accompagné de Maxence Dadiet (Levallois, NM1), du Gravelinois Vafessa Fofana, de l’ancien Caennais Bali Coulibaly ou encore de Jean-Philippe Dally, passé de Dijon à Saint-Quentin cet été. Lionel Kouadio (Orléans), Sydney Hawmmond (Poissy, NM1), et Junior Ouattara (Angers, NM1) complètent cette liste.

Alpha Diallo, star de l’AfroBasket

La Guinée fait également la part belle aux championnats français avec sept de ses douze joueurs en provenance d’Elite 2 et NM1 essentiellement. Elle peut toutefois s’appuyer sur l’une des stars de l’AS Monaco : Alpha Diallo. Derrière lui, Ahmed Doumbia (Tarbes-Lourdes), Souley Boum (ex Limoges), Ousmane Kaba (Tours), Tidjan Keita (Champagne Basket), Mohamed Queta (Lorient) et Cheick Sekou-Conde (ex Rennes) sont également appelés.

Le Cameroun peut quant à lui compter sur plusieurs forces vives du championnat de France avec Jeremiah Hill de l’Élan Chalon en figure de proue du projet, mais aussi le néo-Dijonnais Williams Narace, pour un tandem impressionnant physiquement. Brice Eyaga, qui évoluait à Vichy l’an passé, le Tarbais Fabien Ateba, et Samir Gbetkom d’Antibes sont également présents dans le groupe. Les sélections du Mali et de Madagascar font pour leur part appel à quatre joueurs évoluant en France. Kiady Razanamahenina (Val de Seine, NM1), Austin Rasolonjatovo (d’Avignon l’an passé), Sitraka Raharimanantoanina qui évolue à Pau, et Rija Lahontan, qui joue à l’Ail-Rousset Basket en NM2, porteront le maillot malgache. Siriman Kanouté (Orléans), Ibrahima Haidara (La Rochelle), Moulaye Sissoko (Chartres) et Mamoudou Diarra (à Levallois l’an passé) représentent le Mali.

𝗔𝗙𝗥𝗢𝗕𝗔𝗦𝗞𝗘𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟱 – 𝗪𝗜𝗟𝗟𝗜𝗔𝗠𝗦 𝗡𝗔𝗥𝗔𝗖𝗘 🇨🇲 Williams fait partie de la liste des 12 joueurs qui disputeront l’Afrobasket en Angola 🔥 Félicitationssss ! 👏 #MyJDA #JDAFamily pic.twitter.com/KE4HjJJzHQ — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) August 12, 2025

Qui pour succéder à la Tunisie ?

Chartres est l’unique club représenté dans la sélection nigériane avec deux représentants : Emmanuel Omogbo et Ike Nwamu. Même chose pour Val de Seine pour la République Démocratique du Congo avec Rolly Fula Nganga et Evariste Shonganya. Christian Eyenga, libre depuis sa fin d’expérience à Fos-sur-Mer, est également sélectionné pour la RDC. Enfin, le Sénégal n’a fait appel qu’à Pape Diop de Vichy la saison passée, tandis que l’Ougandais Deng Geu, aperçu aux Sables Vendée en fin de saison dernière, sont les uniques représentants du championnat de France au sein de leur groupe de douze.

Qui succèdera à la Tunisie, coachée par Mehdy Mary (avec Hugo Vincent de Process Corporation dans son staff), vainqueur de l’AfroBasket en 2021 sur le sol rwandais ? Début de réponse dès ce mardi 12 août, jusqu’à la finale le 24 août.