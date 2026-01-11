Derrière un grand Petar Majstorovic, Léopold Levillain signe son meilleur match de la saison

La saison 2025-2026 est celle de la confirmation en NCAA pour Petar Majstorovic (2,02 m, 20 ans) ! Déjà auteur d’une sortie à 15 points et 8 rebonds cette semaine lors de la défaite face à Irvine, l’intérieur franco-serbe a continué sa bonne semaine face à Cal State ce samedi, une semaine après son match référence de la saison.

Malgré un « foul trouble » très rapide, Majstorovic a porté sa fac de Long Beach State vers une nouvelle victoire dans sa conférence, bien aidé par son compatriote Leopold Levillain (2,02 m, 21 ans) qui signe son meilleur match de la saison.

Après ses 25 points du weekend passé, Petar Majstorovic en a signé 23 en 29 minutes contre Cal State. L’ancien espoir de l’ASVEL et Gries-Souffel avait pourtant été ciblé par ses adversaires, qui l’ont poussé à beaucoup de précaution après plusieurs coups de sifflets précoces (2 fautes dans les 6 premières minutes, 5 au total). L’international espoir est resté dans son match, qu’il a étoffé avec 3 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions.

🇫🇷🇷🇸 Petar Majstorović

6’8” Forward • 6’9” Wingspan • Sophomore • Long Beach State Beach (NCAA | Big West) Another high-level performance from Majstorović, who was the clear offensive leader in Long Beach State’s important conference road win. 📊 vs Cal State Bakersfield — W… pic.twitter.com/9zre4g53EY — Scouting lab (@scouting_lab) January 11, 2026

Premier double-double en carrière pour Léopold Levillain

Alors que son compère devait limiter les contacts et les duels près du cercle pour ne pas se faire exclure, Leopold Levillain a endossé le costume qu’il devait endosser pour l’épauler de la meilleure des manière. L’ancien choletais s’est mué en aspirateur à rebonds avec 14 unités, son record de la saison. Il y ajoute 10 points, pour enregistrer le premier double-double de sa carrière, rapporte le programme.

PROFIL JOUEUR Leopold LEVILLAIN Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 21 ans (24/09/2004) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE PTS 9,7 #70 REB 5,8 #25 PD 1,4 #99

C’est aussi Levillain qui, sur un dernier rebond offensif, a sécurisé le succès des siens en leur offrant huit points d’avance à trois minutes du buzzer. Long Beach peut remercier ses Français au moment de célébrer sa troisième victoire de suite à domicile. Les Californiens pourront réaliser la passe de quatre dès jeudi prochain, avec la réception de Riverside.