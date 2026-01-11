Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NCAA

Derrière un grand Petar Majstorovic, Léopold Levillain signe son meilleur match de la saison

NCAA - En double-double contre Cal State, Léopold Levillain a réalisé son premier match référence de la saison avec Long Beach State. Le Français a été le parfait complément de son compatriote Petar Majstorovic, qui ne cesse d'impressionner en surpassant les embûches placées sur son chemin.
|
00h00
Résumé
Écouter
Derrière un grand Petar Majstorovic, Léopold Levillain signe son meilleur match de la saison

Petar Majstorovic a été mis en difficulté mais a dominé Cal State avec Long Beach.

Crédit photo : Mark Konezny-Imagn Images

La saison 2025-2026 est celle de la confirmation en NCAA pour Petar Majstorovic (2,02 m, 20 ans) ! Déjà auteur d’une sortie à 15 points et 8 rebonds cette semaine lors de la défaite face à Irvine, l’intérieur franco-serbe a continué sa bonne semaine face à Cal State ce samedi, une semaine après son match référence de la saison.

Malgré un « foul trouble » très rapide, Majstorovic a porté sa fac de Long Beach State vers une nouvelle victoire dans sa conférence, bien aidé par son compatriote Leopold Levillain (2,02 m, 21 ans) qui signe son meilleur match de la saison.

LIRE AUSSI

Après ses 25 points du weekend passé, Petar Majstorovic en a signé 23 en 29 minutes contre Cal State. L’ancien espoir de l’ASVEL et Gries-Souffel avait pourtant été ciblé par ses adversaires, qui l’ont poussé à beaucoup de précaution après plusieurs coups de sifflets précoces (2 fautes dans les 6 premières minutes, 5 au total). L’international espoir est resté dans son match, qu’il a étoffé avec 3 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions.

Premier double-double en carrière pour Léopold Levillain

Alors que son compère devait limiter les contacts et les duels près du cercle pour ne pas se faire exclure, Leopold Levillain a endossé le costume qu’il devait endosser pour l’épauler de la meilleure des manière. L’ancien choletais s’est mué en aspirateur à rebonds avec 14 unités, son record de la saison. Il y ajoute 10 points, pour enregistrer le premier double-double de sa carrière, rapporte le programme.

PROFIL JOUEUR
Leopold LEVILLAIN
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 21 ans (24/09/2004)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE
PTS
9,7
#70
REB
5,8
#25
PD
1,4
#99

C’est aussi Levillain qui, sur un dernier rebond offensif, a sécurisé le succès des siens en leur offrant huit points d’avance à trois minutes du buzzer. Long Beach peut remercier ses Français au moment de célébrer sa troisième victoire de suite à domicile. Les Californiens pourront réaliser la passe de quatre dès jeudi prochain, avec la réception de Riverside.

 

NCAA
NCAA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
dan68
Bravo Petar !!!
Répondre
(0) J'aime
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
Betclic ELITE
00h00Trois mois d’absence pour Mathieu Boyer (Le Portel)
EuroLeague
00h00Donta Hall convaincu que l’Olympiakos a « la meilleure raquette d’EuroLeague »
NCAA
00h00Derrière un grand Petar Majstorovic, Léopold Levillain signe son meilleur match de la saison
EuroCup Féminine
00h00Éliminée de la compétition avec Brno, Zoé Wadoux disputera les playoffs d’EuroCup à Vilnius !
Espoirs ELITE 2
00h00Titulaire mais avec les Espoirs pour la première fois, Yannis Allard stoppe l’hémorragie rochelaise derrière un grand Andréa Samat !
Maxime Nelaton est libre depuis son départ du SCABB
ELITE 2
00h00ITW Maxime Nelaton, coach sans club mais toujours au travail : « C’est une année de consolidation et d’élargissement »
Lega Basket Serie A
00h00Trapani de nouveau forfait après… quatre minutes, et 24 lancers francs concédés !
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Le 10-0 dans les 54 dernières secondes de la SIG Strasbourg
NBA
00h00Rudy Gobert dépassé par la raquette de Cleveland, des minutes pour Joan Beringer, Nicolas Batum discret mais victorieux avec Los Angeles
NBA
00h00+55 pour Charlotte contre Utah : victoire écrasante et un double-double parfait pour Moussa Diabaté, Tidjane Salaün engrange des minutes
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Rudy Gobert dépassé par la raquette de Cleveland, des minutes pour Joan Beringer, Nicolas Batum discret mais victorieux avec Los Angeles
NBA
00h00+55 pour Charlotte contre Utah : victoire écrasante et un double-double parfait pour Moussa Diabaté, Tidjane Salaün engrange des minutes
NBA
00h00Victor Wembanyama climatise Boston dans les dernières minutes !
NBA
00h00Ja Morant est sur le marché ! Les Grizzlies ouverts à un transfert de leur superstar avant la deadline
NBA
00h00Le sort s’acharne sur Anthony Davis : blessé à la main, la star des Mavericks manquera encore plusieurs mois de compétition
NBA
00h00Atteint par un cancer, Nikola Topic a terminé sa chimiothérapie ! Le meneur du Thunder pourrait revenir cette saison
NBA
00h00Sidy Cissoko précieux lors de la victoire de Portland contre Houston, première titularisation pour Penda à Orlando
Ja Morant et Tuomas Iisalo entretiendraient une relation compliquée
NBA
00h00Ja Morant bientôt transféré ? Memphis étudie les offres
NBA
00h00Noah Penda serein quant à sa situation au Orlando Magic : « J’essaie de me tenir prêt à chaque fois »
NBA
00h00Ousmane Dieng enfin de retour et utilisé par Oklahoma City face à Memphis ?
1 / 0