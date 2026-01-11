Trois mois d’absence pour Mathieu Boyer (Le Portel)

Absent du déplacement perdu à Saint-Quentin samedi, Mathieu Boyer est fixé sur sa durée d’indisponibilité. Et l’intérieur du Portel ne reviendra pas avant les dernières semaines du championnat.

Opéré du poignet gauche l’été dernier, le pivot gardois souffre du même mal, mais côté droit cette fois… Ce qui va le contraindre à une nouvelle intervention chirurgicale et le tenir éloigné des parquets pendant trois mois, soit jusqu’au milieu du mois d’avril.

Un énorme coup dur pour la lanterne rouge, déjà larguée au classement de Betclic ÉLITE, tant l’ancien pensionnaire de Nationale 3 a désormais pris la mesure de la première division (10,9 points à 61% et 6,6 rebonds). L’ESSM s’est d’ores et déjà mise en quête d’un remplaçant médical.