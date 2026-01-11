Recherche
Betclic ELITE

Trois mois d’absence pour Mathieu Boyer (Le Portel)

Blessé au poignet droit, après avoir déjà été opéré du poignet gauche l'été dernier, Mathieu Boyer va de nouveau devoir subir une intervention chirurgicale. Le pivot du Portel sera absent trois mois.
00h00
Trois mois d’absence pour Mathieu Boyer (Le Portel)

Mathieu Boyer ne rejouera pas avant la mi-avril

Crédit photo : ESSM Le Portel

Absent du déplacement perdu à Saint-Quentin samedi, Mathieu Boyer est fixé sur sa durée d’indisponibilité. Et l’intérieur du Portel ne reviendra pas avant les dernières semaines du championnat.

Opéré du poignet gauche l’été dernier, le pivot gardois souffre du même mal, mais côté droit cette fois… Ce qui va le contraindre à une nouvelle intervention chirurgicale et le tenir éloigné des parquets pendant trois mois, soit jusqu’au milieu du mois d’avril.

Un énorme coup dur pour la lanterne rouge, déjà larguée au classement de Betclic ÉLITE, tant l’ancien pensionnaire de Nationale 3 a désormais pris la mesure de la première division (10,9 points à 61% et 6,6 rebonds). L’ESSM s’est d’ores et déjà mise en quête d’un remplaçant médical.

Le Portel
Le Portel
Suivre

chameaufou- Modifié
Je ne sais pas quelle est la nature de la blessure à ses poignets mais il peut avoir des séquelles à vue (raideur, arthrose...). La priorité pour lui avant de revenir, c'est d'être sur que ça ne l'handicape pas. Le joueur Etienne Ca a du arreté sa carriere suite à une blessure à son poignet.
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
