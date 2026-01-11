Titulaire mais avec les Espoirs pour la première fois, Yannis Allard stoppe l’hémorragie rochelaise derrière un grand Andréa Samat !

La saison de Yannis Allard (2,00 m, 19 ans) a-t-elle véritablement débuté en cette nouvelle année ? Touché à plusieurs reprises par des blessures à la cheville, l’ailier prêté par Nanterre au Stade Rochelais a retrouvé la compétition samedi 10 janvier, mais avec les Espoirs ELITE 2 charentais. Une première pour lui cette saison.

Les jeunes du club, qui restaient sur trois défaites en trois matchs de seconde phase de poule, ont pu s’appuyer sur une performance complète de l’ailier international espoir. Titulaire, Allard a été particulièrement remuant face à Challans, pour stopper la série négative de son équipe et faire un plein de confiance personnelle.

Allard – Samat, une paire du tonnerre

Samedi, Yannis Allard a passé 28 minutes sur le parquet, son plus haut temps de jeu depuis… le 28 mars avec le PFBB en Nationale 1. Sur un minutage élargi, le joueur de 19 ans a pu monter en puissance au fil des actions, jusqu’à cumuler 22 points à 7/17 aux tirs (mais 3/10 à 3-points). L’ailier s’est aussi illustré par sa présence défensive, avec 7 rebonds dont 5 en protection de son cercle.

Tentant beaucoup de choses, Allard a forcément recueilli du déchet, mais il a formé une paire déterminante pour les Rochelais avec Andréa Samat (1,92 m, 19 ans). Le meilleur marqueur de la catégorie (26,2 points de moyenne) a fait respecter son statut avec un nouvelle sortie extrêmement complète. L’ancien joueur du Mans chez les jeunes a planté 27 points à 8/19 aux tirs, mais aussi capté 11 rebonds et délivré 6 passes décisives.

Avec ce succès à la maison, le Stade Rochelais met fin à près de deux mois de disette, leur dernière victoire remontant au 15 novembre à Challans lors de la dernière journée de phase régulière. Ils avaient démarré la deuxième phase de leur poule par trois revers de rang, à Aix-Maurienne, face à Caen, et à Orléans avant la trêve. Reste désormais à savoir si les prochains rendez-vous des Charentais se feront avec Yannis Allard, où si l’ancien joueur de l’INSEP retrouvera rapidement les professionnels…