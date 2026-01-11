Recherche
Espoirs ELITE 2

Titulaire mais avec les Espoirs pour la première fois, Yannis Allard stoppe l’hémorragie rochelaise derrière un grand Andréa Samat !

ESPOIRS ELITE - Envoyé pour la première fois avec l'équipe de jeunes rochelaise, Yanis Allard a débuté 2026 par une belle performance au scoring (22 points) pour permettre à son équipe de repartir sur de bonnes bases. Le joueur prêté par Nanterre a parfaitement secondé Andréa Samat, toujours incandescent.
00h00
Résumé
Écouter
Yannis Allard s’est illustré avec les Espoirs rochelais, qui stoppent leur série de trois défaites.

Crédit photo : Cécile Thomas

La saison de Yannis Allard (2,00 m, 19 ans) a-t-elle véritablement débuté en cette nouvelle année ? Touché à plusieurs reprises par des blessures à la cheville, l’ailier prêté par Nanterre au Stade Rochelais a retrouvé la compétition samedi 10 janvier, mais avec les Espoirs ELITE 2 charentais. Une première pour lui cette saison.

Les jeunes du club, qui restaient sur trois défaites en trois matchs de seconde phase de poule, ont pu s’appuyer sur une performance complète de l’ailier international espoir. Titulaire, Allard a été particulièrement remuant face à Challans, pour stopper la série négative de son équipe et faire un plein de confiance personnelle.

– Journée 14
LIRE AUSSI

Allard – Samat, une paire du tonnerre

Samedi, Yannis Allard a passé 28 minutes sur le parquet, son plus haut temps de jeu depuis… le 28 mars avec le PFBB en Nationale 1. Sur un minutage élargi, le joueur de 19 ans a pu monter en puissance au fil des actions, jusqu’à cumuler 22 points à 7/17 aux tirs (mais 3/10 à 3-points). L’ailier s’est aussi illustré par sa présence défensive, avec 7 rebonds dont 5 en protection de son cercle.

Yannis ALLARD
Yannis ALLARD
22
PTS
7
REB
1
PDE
Logo Espoirs ELITE 2
LAR
93 81
CHA

Tentant beaucoup de choses, Allard a forcément recueilli du déchet, mais il a formé une paire déterminante pour les Rochelais avec Andréa Samat (1,92 m, 19 ans). Le meilleur marqueur de la catégorie (26,2 points de moyenne) a fait respecter son statut avec un nouvelle sortie extrêmement complète. L’ancien joueur du Mans chez les jeunes a planté 27 points à 8/19 aux tirs, mais aussi capté 11 rebonds et délivré 6 passes décisives.

Andréa SAMAT
Andréa SAMAT
27
PTS
11
REB
6
PDE
Logo Espoirs ELITE 2
LAR
93 81
CHA

Avec ce succès à la maison, le Stade Rochelais met fin à près de deux mois de disette, leur dernière victoire remontant au 15 novembre à Challans lors de la dernière journée de phase régulière. Ils avaient démarré la deuxième phase de leur poule par trois revers de rang, à Aix-Maurienne, face à Caen, et à Orléans avant la trêve. Reste désormais à savoir si les prochains rendez-vous des Charentais se feront avec Yannis Allard, où si l’ancien joueur de l’INSEP retrouvera rapidement les professionnels…

LIRE AUSSI
Espoirs ELITE 2 – Journée 14
09/01/2026
ANT Espoirs Antibes
84 64
NAN Espoirs Nantes
DEN Espoirs Denain
77 98
HTV Espoirs Hyères-Toulon
ROA Espoirs Roanne
61 92
SCA Espoirs SCABB
10/01/2026
CAE Espoirs Caen
AIX Espoirs Aix-Maurienne
BLO Espoirs Blois
87 77
VIC Espoirs Vichy
POI Espoirs Poitiers
87 80
ROU Espoirs Rouen
ORL Espoirs Orléans
70 77
CHA Espoirs Champagne Basket
PAU Espoirs Pau-Lacq-Orthez
82 71
ASA Espoirs Alliance Sport Alsace
LAR Espoirs La Rochelle
93 81
CHA Espoirs Challans
EVR Espoirs Evreux
64 73
QUI Espoirs Quimper

 

Commentaires

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
