Le Stade Rochelais Basket retrouve Yannis Allard et un effectif complet pour défier Boulazac

Le Stade Rochelais Basket aborde ce 3e tour de Coupe de France avec l’envie de se racheter. Quatre jours après la claque reçue à Poitiers (95-64), les Rochelais accueillent Boulazac, promu en Betclic Élite (2 victoires – 4 défaites), ce mardi 4 novembre à Gaston-Neveur (20 heures). Bonne nouvelle pour Germain Castano et son staff, d’après Sud Ouest l’effectif est enfin au complet avec le retour attendu de Yannis Allard (2,00 m, 18 ans).

Le retour de Yannis Allard, un vrai plus pour le SRB

Touché à la cheville le 20 octobre après une mauvaise réception à l’entraînement, Yannis Allard avait été contraint de manquer les trois dernières rencontres du Stade Rochelais. Initialement annoncé absent trois semaines minimum, l’arrière/ailier a finalement retrouvé le groupe plus tôt que prévu. Il disposera de quelques minutes ce mardi pour retrouver le rythme et apporter son énergie des deux côtés du terrain.

PROFIL JOUEUR Yannis ALLARD Poste(s): Ailier Taille: 200 cm Âge: 18 ans (05/01/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 5 #387 REB 2 #374 PD 0 #495

Un effectif au complet pour affronter une équipe de Betclic ÉLITE

Le Stade Rochelais Basket pourra ainsi s’appuyer sur un groupe au complet pour tenter de faire tomber Boulazac, formation qui découvre la Betclic ÉLITE après sa montée la saison passée. Une belle opportunité pour les Rochelais de se relancer et de retrouver confiance devant leur public, avec l’avantage de commencer avec une avance de 7 points, différence de division oblige. Ce match de Coupe de France arrive à point nommé pour effacer la déception du déplacement à Poitiers et repartir de l’avant avant la reprise du championnat.