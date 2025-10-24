Deuxième entorse d’affilée pour Yannis Allard (La Rochelle)

Coup dur pour le Stade Rochelais Basket. Yannis Allard (2,00 m, 18 ans), prêté cette saison par Nanterre, s’est blessé à la cheville droite lundi 20 octobre lors d’une séance d’entraînement, après être retombé sur le pied de son coéquipier, le pivot nigérian Daniel Oladapo.

D’après Sud Ouest, l’ailier rochelais devra observer une période d’arrêt d’environ trois semaines.

PROFIL JOUEUR Yannis ALLARD Poste(s): Ailier Taille: 200 cm Âge: 18 ans (05/01/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 1 #209 REB 1,5 #184 PD 0,5 #184

Une série noire pour Yannis Allard

Ce nouvel arrêt vient s’ajouter à une série de pépins physiques pour le jeune international français. Gêné par une grosse ampoule la semaine dernière, il avait déjà été victime d’une entorse à la cheville gauche début septembre lors d’un match de préparation. L’ancien nanterrien avait manqué un mois de compétition avant de faire son retour en Coupe de France à Challans (78-98).

Cet été il avait déjà dû renoncer à l’EuroBasket U18 à cause d’une commotion cérébrale. Une accumulation de blessures qui freine le lancement de sa première saison pleine chez les professionnels.

Samat appelé pour pallier son absence

En attendant le retour d’Allard, l’entraîneur rochelais Germain Castano pourra compter sur Andréa Samat pour assurer la rotation au poste d’ailier. Ce dernier sera aligné vendredi 24 octobre à Saint-Chamond en Élite 2 pour la 7eme journée de championnat mais ne participera donc pas au match des Espoirs prévu le lendemain à Vichy.