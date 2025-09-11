Recherche
ELITE 2

Déjà forfait pour l’Euro U18, Yannis Allard (Stade Rochelais) va aussi manquer le début de saison

ELITE 2 - Blessé en match de préparation, l'ailier du Stade Rochelais, Yannis Allard, va manquer les premiers matchs de la saison d'ÉLITE 2. Son retour est estimé à début octobre après avoir été touché à la cheville.
|
00h00
Résumé
Écouter
Déjà forfait pour l’Euro U18, Yannis Allard (Stade Rochelais) va aussi manquer le début de saison

Après une commotion cérébrale, Yannis Allard est touché à la cheville.

Crédit photo : FIBA

Yannis Allard (2,00 m, 18 ans) fait preuve de malchance en 2025. Forfait à l’EuroBasket U18 en raison d’une commotion cérébrale, le jeune ailier du Stade Rochelais va cette fois manquer le début de saison en ÉLITE 2. Touché à la cheville en match de préparation, le joueur prêté par Nanterre 92 va être écarté des terrains trois semaines à un mois d’après Sud-Ouest.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Yannis Allard.jpg
Yannis ALLARD
Poste(s): Ailier
Taille: 200 cm
Âge: 18 ans (05/01/2007)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
8
#165
REB
2,7
#199
PD
3,5
#53

Les débuts professionnels de Yannis Allard avec La Rochelle sont donc repoussés à minima au début du mois d’octobre. Dommage pour l’ancien membre du Pôle France (génération 2007), qui tournait à plus de 6 points de moyenne sur ses cinq sorties en présaison. Après avoir fait appel à Jordan Ratton pour pallier l’absence de Babacar Mbye, le Stade Rochelais n’enrôlera pas de remplaçant médical concernant Yannis Allard.

lulutoutvert
ils commencent bien leur saison les rochelais Courage Yannis
Répondre
(0) J'aime
