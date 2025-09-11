Déjà forfait pour l’Euro U18, Yannis Allard (Stade Rochelais) va aussi manquer le début de saison

Yannis Allard (2,00 m, 18 ans) fait preuve de malchance en 2025. Forfait à l’EuroBasket U18 en raison d’une commotion cérébrale, le jeune ailier du Stade Rochelais va cette fois manquer le début de saison en ÉLITE 2. Touché à la cheville en match de préparation, le joueur prêté par Nanterre 92 va être écarté des terrains trois semaines à un mois d’après Sud-Ouest.

PROFIL JOUEUR Yannis ALLARD Poste(s): Ailier Taille: 200 cm Âge: 18 ans (05/01/2007) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 8 #165 REB 2,7 #199 PD 3,5 #53

Les débuts professionnels de Yannis Allard avec La Rochelle sont donc repoussés à minima au début du mois d’octobre. Dommage pour l’ancien membre du Pôle France (génération 2007), qui tournait à plus de 6 points de moyenne sur ses cinq sorties en présaison. Après avoir fait appel à Jordan Ratton pour pallier l’absence de Babacar Mbye, le Stade Rochelais n’enrôlera pas de remplaçant médical concernant Yannis Allard.