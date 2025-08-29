Recherche
ELITE 2

La Rochelle officialise l'arrivée du remplaçant de Babacar Mbye

ELITE 2 - En quête d'un remplaçant à Babacar Mbye suite à sa blessure aux adducteurs, le Stade Rochelais a annoncé l'arrivée de Jordan Ratton, formé à Monaco et sortant d'une saison à Denain.
00h00
La Rochelle officialise l’arrivée du remplaçant de Babacar Mbye

Jordan Ratton débarque au Stade Rochelais

Crédit photo : Sébastien Grasset

Deux jours après avoir communiqué sur la blessure de Babacar Mbye (2,15 m, 23 ans) aux adducteurs, qui l’éloigne des parquets jusqu’en décembre, La Rochelle a annoncé dans un communiqué le recrutement de Jordan Ratton (2,02 m, 23 ans) en tant que joker médical.

Né et formé à Monaco, Jordan Ratton a porté le maillot de la sélection du Rocher en U16 puis en U18, une catégorie dans laquelle il dispute le FIBA U18 European Championship Division C et il termine deuxième en 2019, avec 18,2 points, 13,8 rebonds et 2,4 contres par match.

PROFIL JOUEUR
Jordan RATTON
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 23 ans (16/12/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
4,9
#208
REB
3
#120
PD
0,7
#218

Depuis son départ de la Principauté en 2022, le poste 4-5 a évolué chez les Artland Dragon en deuxième division allemande pendant un an et demi, avant de retrouver l’Hexagone à l’été 2024 à Denain, en Elite 2 (ex Pro B). Dans les Hauts-de-France, Ratton a disputé 29 rencontres pour 4,9 points et 3 rebonds de moyenne en 13 minutes de jeu (6,3 d’évaluation) avec “un gros volume de jeu” qui a séduit le club rochelais.

Rédaction

Sans club à l’intersaison, l’ancien Monégasque s’est dit “super content de rejoindre l’équipe en tant que joker le temps que Babacar revienne. C’est une situation un peu particulière et je lui souhaite d’ailleurs un très bon rétablissement afin qu’il revienne vite. De mon côté, je prends cette opportunité à fond : je vais donner le maximum pour aider l’équipe, profiter de chaque minute sur le terrain et partager de bons moments avec les supporters”.

Son entraîneur Germain Castano se réjouit de pallier l’absence de Mbye par l’ajout d’un “jeune joueur avec une marge de progression, il a fait une très bonne deuxième partie de saison l’année dernière avec Denain. C’est un joueur très mobile, actif avec de grosses qualités athlétiques. Capable d’évoluer sur le poste 4 et 5, Jordan va beaucoup nous apporter en défense et aux rebonds !”

Le club rochelais complète donc son secteur intérieur avant le début de saison, alors que l’équipe dispute un troisième match amical face à Poitiers vendredi 29 août.

L’effectif 2025/26 du Stade Rochelais :

  • Robert Ford III – Maxence Lemoine
  • Tyler Thomas – Gaëtan Clerc – Yannis Allard – Lucas Hergott
  • Cherif Haidara – Jérôme Sanchez – Jordan Ratton – Daniel Oladapo – Babacar Mbye (blessé)
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
