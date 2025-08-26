Recherche
ELITE 2

Stade Rochelais : nouveau début de saison perturbé pour Babacar Mbye

ELITE 2 - Le Stade Rochelais a annoncé l'absence de son pivot Babacar Mbye pour le début de la saison 2025-2026. Le pivot sera absent jusqu'à début décembre.
00h00
Stade Rochelais : nouveau début de saison perturbé pour Babacar Mbye

Babacar Mbye, ici avec son maillot de Boulazac.

Crédit photo : Julie Dumélié

Les débuts de saison semblent se ressembler pour Babacar Mbye, de nouveau embêté par des pépins physiques en début d’exercice. Le Stade Rochelais, son nouveau club rejoint cet été, a annoncé l’absence de son pivot jusqu’au début du mois de décembre, touché par une lésion musculaire (zone du corps non précisé).

Babacar Mbye (2,15 m, 23 ans), sacré champion d’ELITE 2 avec Boulazac, voit donc de nouveau sa progression entravée par une blessure.

Pour son retour à Boulazac en 2023-2°24 afin de lancer sa carrière pro avec deux saisons en Espoirs à l’ASVEL, le Gambien avait déjà vu son début d’exercice perturbé. Après quelques semaines de compétition, il avait dû passer par l’infirmerie pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cheville. Encore blessé plus tard cette même saison, il a retrouvé des couleurs lors du dernier exercice boulazacois, celui du titre, tournant à 4,8 points et 4 rebonds en 12 minutes de jeu sur 37 matchs. « Il a pu sortir la tête de l’eau cette saison, se montrer, s’épanouir un peu », nous racontait son capitaine Clément Cavallo en mai dernier.

Le Stade Rochelais va donc devoir faire avec une rotation intérieur de moins sur le début de saison. Dans son communiqué, le club n’a pas annoncé se mettre en quête d’un remplaçant médical. Dans la peinture, l’entraîneur Germain Castano dispose encore des expérimentés Cherif Haidara et Jerôme Sanchez, ainsi que du pivot nigérian Daniel Oladapo.

L’effectif 2025/26 du Stade Rochelais :

  • Robert Ford III – Maxence Lemoine
  • Tyler Thomas – Gaëtan Clerc – Yannis Allard – Lucas Hergott
  • Cherif Haidara – Jérôme Sanchez – Babacar Mbye – Daniel Oladapo
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
coquio86
ATTENTION LA ROCHELLE DE NE PAS DESCENDRE ENCORE D'UN ETAGE CAR LES DESCENTES ENGENDRENT DES DIFFICULTES PAR LA SUITE!!!!!
mickey42
bonjour Jean Mimi, tu reviens ici après quelques mois d'absence, et tu es déjà négatif, quel dommage, on ne pourra donc pas faire la paix une fois de plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
glidos
BENOIT DUJARDIN SORT DE CE CORPS !!!!!!!!!!!
