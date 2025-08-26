Stade Rochelais : nouveau début de saison perturbé pour Babacar Mbye

Les débuts de saison semblent se ressembler pour Babacar Mbye, de nouveau embêté par des pépins physiques en début d’exercice. Le Stade Rochelais, son nouveau club rejoint cet été, a annoncé l’absence de son pivot jusqu’au début du mois de décembre, touché par une lésion musculaire (zone du corps non précisé).

➕ 𝘽𝙖𝙗𝙖𝙘𝙖𝙧 𝙈𝙗𝙮𝙚 sera absent plusieurs semaines Suite à sa 𝗹𝗲́𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗺𝘂𝘀𝗰𝘂𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲, il devrait faire son retour d'ici le mois de décembre et restera pleinement intégré au groupe durant sa réathlétisation ✊ Bon rétablissement Babacar 🙌#Prepa | #FievreSR — Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) August 26, 2025

Babacar Mbye (2,15 m, 23 ans), sacré champion d’ELITE 2 avec Boulazac, voit donc de nouveau sa progression entravée par une blessure.

Pour son retour à Boulazac en 2023-2°24 afin de lancer sa carrière pro avec deux saisons en Espoirs à l’ASVEL, le Gambien avait déjà vu son début d’exercice perturbé. Après quelques semaines de compétition, il avait dû passer par l’infirmerie pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cheville. Encore blessé plus tard cette même saison, il a retrouvé des couleurs lors du dernier exercice boulazacois, celui du titre, tournant à 4,8 points et 4 rebonds en 12 minutes de jeu sur 37 matchs. « Il a pu sortir la tête de l’eau cette saison, se montrer, s’épanouir un peu », nous racontait son capitaine Clément Cavallo en mai dernier.

Le Stade Rochelais va donc devoir faire avec une rotation intérieur de moins sur le début de saison. Dans son communiqué, le club n’a pas annoncé se mettre en quête d’un remplaçant médical. Dans la peinture, l’entraîneur Germain Castano dispose encore des expérimentés Cherif Haidara et Jerôme Sanchez, ainsi que du pivot nigérian Daniel Oladapo.

L’effectif 2025/26 du Stade Rochelais :