Bryce Wills enfin qualifié au Portel, après l’imbroglio G-League

Bloqué par ses homologues de G-League depuis début décembre, Le Portel peut enfin souffler. Le club stelliste va enfin pouvoir s’appuyer sur sa nouvelle recrue Bryce Wills (1,98 m, 25 ans), dont la qualification a été actée par la Commission de la LNB à compter de la 12e journée de Betclic ELITE ce weekend.

Engagé le premier décembre après avec été libéré par le Grand Rapids Gold le 30 novembre, Bryce Wills était bloqué par des règlements de la G-League depuis trois semaines. En effet, la ligue américaine stipule qu’un joueur (souvent avec l’aide de son nouveau club) doit s’acquitter de 50 000 dollars auprès de la ligue pour mettre un terme à son contrat. Chose que les Portelois n’avaient pas nécessairement budgétisée.

Trois semaines plus tard, voilà tous les voyants passés au vert, avec la qualification de l’arrière américain formé à Stanford jusqu’en fin de saison. L’arrière, venu remplacer Trey Wertz dans l’effectif de Kenny Grant, va pouvoir entamer son aventure stelliste par un morceau de choix. Le Portel reçoit l’ASVEL au Chaudron dimanche à 16h30, en plein cœur de son opération maintien.