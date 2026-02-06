Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
ANGT

Après Houindo, Marvyn Wade fait aussi des étincelles à l’ANGT d’Ulm

EuroLeague Next Gen - Le meneur Espoir de l'ASVEL Marvyn Wade a marqué 25 points et délivré 7 passes décisives lors de son premier match au plateau d'ANGT à Ulm.
|
00h00
Résumé
Écouter
Après Houindo, Marvyn Wade fait aussi des étincelles à l’ANGT d’Ulm

Le meneur de l’ASVEL a pris de vitesse ses vis-à-vis

Crédit photo : EuroLeague

C’est le rendez-vous des prospects européens. L’Adidas Next Generation Tournament (ANGT) – tournoi organisé par l’EuroLeague – oppose les meilleurs clubs européens dans la catégorie U18. Pour cette édition, le premier plateau se déroule à Ulm en Allemagne. Un club bien connu pour avoir des jeunes aujourd’hui en NBA comme Killian Hayes, Pacôme Dadiet ou Noa Essengue. Mais ce n’est pas dans l’équipe allemande que les deux meilleures performances françaises du jour ont eu lieu.

En début de journée, c’est Cameron Houindo qui a explosé avec ses U18 du Cedevita Olimpija. Forcément habitué à jouer en pro en EuroCup, il n’a fait qu’une bouchée des jeunes de son âge et termine avec 33 points dans la victoire des siens contre l’Olimpa Milan (87-78). Plus tard dans la journée, il a livré une deuxième performance moins réussie (15 points à 4/12 aux tirs, dont 1/2 à 3-points, 6 rebonds et 6 fautes provoquées pour 17 d’évaluation en 24 minutes) et l’équipe de Ljubljana s’est inclinée 74-72 face à la Next Gen Team Ulm. Toutefois, la Next Gen Team Ulm ayant perdu elle même face à Ulm, il subsiste un espoir de finale pour les Croatos-Slovènes.

LIRE AUSSI

Un meneur français de plus performant à l’ANGT

Mais un peu plus tard, c’est un autre Français de la génération 2008 qui a fait des étincelles : Marvyn Wade (1,89 m, 17 ans). Contrairement à son compatriote, lui ne faisait pas partie de l’équipe de France U18 – ou de n’importe quelle équipe de France – l’été dernier. Il faut dire qu’il a traversé deux périodes d’arrêt, consécutives à la maladie d’Osgood-Schlatter et une blessure à l’épaule. Il est resté sagement en France pour s’entraîner dans le giron de l’ASVEL. Ce qui semble lui avoir été bénéfique. En plus d’avoir quasiment doublé ses statistiques en Espoirs ÉLITE (de 8,9 à 14,9 points, et de 2,4 à 5,2 passes de moyenne), le jeune meneur marque donc déjà un gros coup dès ce premier match d’ANGT.

Dans la victoire de l’ASVEL contre Manresa (71-88), Wade a compilé 25 points à 10/18 aux tirs (dont 1/4 à 3-points), 3 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions en 28 minutes, pour 32 d’évaluation. Avec 46 points en cumulé des quatre autres titulaires, c’est le cinq majeur qui a pris la mesure de leur adversaire catalan. Le tout en étant mené… 13-0 en début de match. Wade a montré ses qualités techniques, de vitesse, et de gestionnaire. Cette compétition réussit généralement aux meneurs français, comme Nolan Traoré, Aaron Towo-Nansi ou Isaac Guedegbe avant lui.

LIRE AUSSI

Il y aurait presque une interrogation sur le fait que l’ASVEL ne l’ait pas testé une seule minute en professionnel, notamment en début de saison quand ses lignes arrières étaient décimées. En attendant, Wade continue de s’illustrer dans les catégories jeunes. Deux matchs supplémentaires l’attendent ce samedi 7 février pour confirmer. D’abord face aux U18 de l’Olympiakos, puis à ceux de l’école serbe du Mega Basket.

ASVEL
ASVEL
Suivre
ANGT
ANGT
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
Mickael Hay Pau
ELITE 2
00h00« On réenclenche enfin une dynamique », savoure Mickaël Hay après la victoire de l’Élan Béarnais à Quimper
Betclic ELITE
00h00Mathéo Leray avant Chalon – Monaco : « Si on arrive à retrouver notre identité… »
EuroLeague
00h00« Je n’avais aucune idée de ce dont il parlait » : quand Timothé Luwawu-Cabarrot comprend enfin le conseil de David Lighty
Espoirs ELITE
00h00« Il se blesse au plus mauvais moment pour lui » : la montée en puissance de Jean Noba (Boulazac) brutalement interrompue
La Boulangère Wonderligue
00h00Sanction confirmée pour l’ASVEL : une victoire retirée, les playoffs s’éloignent grandement
G League
00h0038 points, à 71% à 3-points : Killian Hayes poursuit son opération séduction en G-League
Betclic ELITE
00h00« Mini-Mike » face à Mike James : « Tu iras signer les autographes à sa place ! »
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : la piste de la Société des Bains de Mer évoquée, le flou persiste pour dimanche
Jaylen Hoard enlace Roman Sorkin après la victoire du Maccabi Tel-Aviv sur le parquet de l'Etoile Rouge de Belgrade
EuroLeague
00h00Jaylen Hoard et le Maccabi Tel-Aviv mettent fin à la série de l’Étoile Rouge Belgrade
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud a été efficace contre les Clippers mais les Kings ont perdu de peu
NBA
00h00Rupert impactant, Cissoko utile, Diawara titulaire, Batum et Raynaud face à face
NBA
00h00Les Timberwolves rechutent à domicile, Rudy Gobert solide malgré la défaite
NBA
00h00Nicolas Batum vient de subir « le transfert le plus dur de ses 18 ans de carrière »
NBA
00h00La « libération » pour « un garçon animé par l’envie de jouer » : le transfert de Guerschon Yabusele aux Chicago Bulls raconté par son agent Olivier Mazet
NBA
00h00De MVP du Final Four d’EuroLeague 2025 à sans contrat NBA : l’incroyable chute de Nigel Hayes-Davis
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
1 / 0