Après Houindo, Marvyn Wade fait aussi des étincelles à l’ANGT d’Ulm

C’est le rendez-vous des prospects européens. L’Adidas Next Generation Tournament (ANGT) – tournoi organisé par l’EuroLeague – oppose les meilleurs clubs européens dans la catégorie U18. Pour cette édition, le premier plateau se déroule à Ulm en Allemagne. Un club bien connu pour avoir des jeunes aujourd’hui en NBA comme Killian Hayes, Pacôme Dadiet ou Noa Essengue. Mais ce n’est pas dans l’équipe allemande que les deux meilleures performances françaises du jour ont eu lieu.

En début de journée, c’est Cameron Houindo qui a explosé avec ses U18 du Cedevita Olimpija. Forcément habitué à jouer en pro en EuroCup, il n’a fait qu’une bouchée des jeunes de son âge et termine avec 33 points dans la victoire des siens contre l’Olimpa Milan (87-78). Plus tard dans la journée, il a livré une deuxième performance moins réussie (15 points à 4/12 aux tirs, dont 1/2 à 3-points, 6 rebonds et 6 fautes provoquées pour 17 d’évaluation en 24 minutes) et l’équipe de Ljubljana s’est inclinée 74-72 face à la Next Gen Team Ulm. Toutefois, la Next Gen Team Ulm ayant perdu elle même face à Ulm, il subsiste un espoir de finale pour les Croatos-Slovènes.

Un meneur français de plus performant à l’ANGT

Mais un peu plus tard, c’est un autre Français de la génération 2008 qui a fait des étincelles : Marvyn Wade (1,89 m, 17 ans). Contrairement à son compatriote, lui ne faisait pas partie de l’équipe de France U18 – ou de n’importe quelle équipe de France – l’été dernier. Il faut dire qu’il a traversé deux périodes d’arrêt, consécutives à la maladie d’Osgood-Schlatter et une blessure à l’épaule. Il est resté sagement en France pour s’entraîner dans le giron de l’ASVEL. Ce qui semble lui avoir été bénéfique. En plus d’avoir quasiment doublé ses statistiques en Espoirs ÉLITE (de 8,9 à 14,9 points, et de 2,4 à 5,2 passes de moyenne), le jeune meneur marque donc déjà un gros coup dès ce premier match d’ANGT.

Dans la victoire de l’ASVEL contre Manresa (71-88), Wade a compilé 25 points à 10/18 aux tirs (dont 1/4 à 3-points), 3 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions en 28 minutes, pour 32 d’évaluation. Avec 46 points en cumulé des quatre autres titulaires, c’est le cinq majeur qui a pris la mesure de leur adversaire catalan. Le tout en étant mené… 13-0 en début de match. Wade a montré ses qualités techniques, de vitesse, et de gestionnaire. Cette compétition réussit généralement aux meneurs français, comme Nolan Traoré, Aaron Towo-Nansi ou Isaac Guedegbe avant lui.

Il y aurait presque une interrogation sur le fait que l’ASVEL ne l’ait pas testé une seule minute en professionnel, notamment en début de saison quand ses lignes arrières étaient décimées. En attendant, Wade continue de s’illustrer dans les catégories jeunes. Deux matchs supplémentaires l’attendent ce samedi 7 février pour confirmer. D’abord face aux U18 de l’Olympiakos, puis à ceux de l’école serbe du Mega Basket.