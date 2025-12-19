Sylvain Francisco entre sur le podium de l’EuroLeague à l’évaluation, après une nouveau match à 20 points

Il est décidément en train d’exploser cette saison sur la scène européenne. Depuis ses débuts en EuroLeague en 2023, Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) progresse de manière flagrante de saison en saison. Et cela se retrouve dans les statistiques. Après une saison à 10,6 points et 3,2 passes décisives au Bayern Munich, une autre à 14,6 points et 4,5 passes au Zalgiris Kaunas, le meneur français dépasse désormais les 17,1 points et 6,8 passes pour sa deuxième saison en Lituanie.

Ce qui est encore plus visible dans l’évaluation moyenne (de 10,7 à 15,6 à 20,6), très révélatrice du niveau et de l’impact d’un joueur. On l’a notamment vu être élu MVP de l’EuroLeague en octobre, et réussir deux double-double d’affilée en novembre.

Au contact des plus grands

Francisco vient d’entrer sur le podium des meilleures évaluations moyennes cette saison en EuroLeague. Il passe seulement derrière deux joueurs de l’Olympiakos : Nikola Milutinov (21,4) et l’ex-MVP Sasha Vezenkov (20,9). Et derrière ces deux vétérans de l’EuroLeague se pointe donc l’international tricolore.

Lors de la très large victoire de son Zalgiris Kaunas contre le Partizan Belgrade (109-68), Francisco vient en effet de signer une nouvelle excellente performance : 22 points à 8/11 aux tirs (dont 4/6 à 3-points), 1 rebond, 5 passes décisives et 1 interception en 25 minutes. Le tout pour une évaluation de 23, qui lui permet donc d’augmenter sa moyenne et d’entrer dans le Top 3 de la compétition. On l’a notamment vu célébrer avec les fans, d’abord sur le parquet dans un clapping, puis en dehors pour aller faire des photos et signer des autographes. Preuve d’à quel point il est devenu un chouchou du public lituanien. Encore plus depuis son titre et son trophée de MVP des finales du championnat la saison dernière.

Avec Francisco à 22 points et à un McKinley Wright encore meilleur (17 points à 6/7 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 27 d’évaluation), le Zalgiris n’a pas eu besoin de forcer son talent. L’écart avait déjà dépassé les 23 points… à la mi-temps, les 34 à la fin du troisième quart, et donc les 41 au final. Les jeunes ont pu faire leurs gammes en fin de match, pendant que les leaders comme Francisco se reposaient, sans pouvoir ajouter à leur total de points.

109 points marqués : c’est tout simplement un record en EuroLeague pour le club champion de Lituanie. Le Partizan est lui totalement passé à côté de son match et concède sa deuxième défaite d’affilée en EuroLeague, qui les plonge en 17e position du classement. Quant à Kaunas, ils remontent en 7e position.