Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Sylvain Francisco entre sur le podium de l’EuroLeague à l’évaluation, après une nouveau match à 20 points

EuroLeague - Avec ses 22 points dans la victoire de Kaunas contre le Partizan (109-68), Sylvain Francisco a dépassé la barre des 20 points pour la cinquième fois de la saison. Son évaluation moyenne dépasse désormais les 20, ce qui le classe dans le Top 3 de toute l'EuroLeague.
|
00h00
Résumé
Écouter
Sylvain Francisco entre sur le podium de l’EuroLeague à l’évaluation, après une nouveau match à 20 points

Francisco prend une nouvelle dimension cette saison

Crédit photo : Zalgiris Kaunas

Il est décidément en train d’exploser cette saison sur la scène européenne. Depuis ses débuts en EuroLeague en 2023, Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) progresse de manière flagrante de saison en saison. Et cela se retrouve dans les statistiques. Après une saison à 10,6 points et 3,2 passes décisives au Bayern Munich, une autre à 14,6 points et 4,5 passes au Zalgiris Kaunas, le meneur français dépasse désormais les 17,1 points et 6,8 passes pour sa deuxième saison en Lituanie.

Ce qui est encore plus visible dans l’évaluation moyenne (de 10,7 à 15,6 à 20,6), très révélatrice du niveau et de l’impact d’un joueur. On l’a notamment vu être élu MVP de l’EuroLeague en octobre, et réussir deux double-double d’affilée en novembre.

LIRE AUSSI

Au contact des plus grands

Francisco vient d’entrer sur le podium des meilleures évaluations moyennes cette saison en EuroLeague. Il passe seulement derrière deux joueurs de l’Olympiakos : Nikola Milutinov (21,4) et l’ex-MVP Sasha Vezenkov (20,9). Et derrière ces deux vétérans de l’EuroLeague se pointe donc l’international tricolore.

Lors de la très large victoire de son Zalgiris Kaunas contre le Partizan Belgrade (109-68), Francisco vient en effet de signer une nouvelle excellente performance : 22 points à 8/11 aux tirs (dont 4/6 à 3-points), 1 rebond, 5 passes décisives et 1 interception en 25 minutes. Le tout pour une évaluation de 23, qui lui permet donc d’augmenter sa moyenne et d’entrer dans le Top 3 de la compétition. On l’a notamment vu célébrer avec les fans, d’abord sur le parquet dans un clapping, puis en dehors pour aller faire des photos et signer des autographes. Preuve d’à quel point il est devenu un chouchou du public lituanien. Encore plus depuis son titre et son trophée de MVP des finales du championnat la saison dernière.

Avec Francisco à 22 points et à un McKinley Wright encore meilleur (17 points à 6/7 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 27 d’évaluation), le Zalgiris n’a pas eu besoin de forcer son talent. L’écart avait déjà dépassé les 23 points… à la mi-temps, les 34 à la fin du troisième quart, et donc les 41 au final. Les jeunes ont pu faire leurs gammes en fin de match, pendant que les leaders comme Francisco se reposaient, sans pouvoir ajouter à leur total de points.

109 points marqués : c’est tout simplement un record en EuroLeague pour le club champion de Lituanie. Le Partizan est lui totalement passé à côté de son match et concède sa deuxième défaite d’affilée en EuroLeague, qui les plonge en 17e position du classement. Quant à Kaunas, ils remontent en 7e position.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Tombeur de Rouen, l’Élan Béarnais retrouve le sourire
EuroLeague
00h00Sylvain Francisco entre sur le podium de l’EuroLeague à l’évaluation, après une nouveau match à 20 points
ELITE 2
00h00Champagne Basket sécurise son deuxième meilleur joueur à l’évaluation jusqu’à la fin de saison
Arnaud Provenzale est coach à Tarbes
Coaching
00h00Comment travailler la passe au basket ? La réflexion d’un coach formateur
Betclic ELITE
00h00Théo Magrit de retour à Boulazac sous le maillot de Limoges : « J’y ai passé deux mois extrêmement plaisants »
Betclic ELITE
00h00Bryce Wills enfin qualifié au Portel, après l’imbroglio G-League
Betclic ELITE
00h00Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach
EuroLeague
00h00Frustré de sa situation au Partizan Belgrade, Jabari Parker ouvre déjà la porte à un départ : « Vous savez que je suis l’un des meilleurs joueurs d’Europe »
Narcisse Ngoy est le meilleur rebondeur d'ELITE 2
ELITE 2
00h00Quel rebondeur recruter sur Pro Basketball Manager 2026 pour dominer l’ELITE 2 ?
ELITE 2
00h00Le choix osé d’Aix-Maurienne : couper un Américain pour une doublette de jeunes meneurs français
1 / 0
Livenews NBA
Betclic ELITE
00h00Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach
NBA
00h00Nikola Jokic bat le record historique de passes décisives pour un pivot NBA
NBA
00h00Charlotte égale un record NBA historique avec 18 tirs à 3-points en une mi-temps
Mohamed Diawara a joué 19 minutes lors de la victoire de New York contre Indiana
NBA
00h00Mohamed Diawara, titulaire avec New York, égale son record, Tidjane Salaün domine Risacher
Victor Wembanyama face à Alex Sarr et Bilal Coulibaly
NBA
00h00Victor Wembanyama change le match en sortie de banc face à Washington, Sarr répond présent
NBA
00h00Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !
Le coach des Los Angeles Lakers JJ Redick cherche un 3-and-D pour son équipe
NBA
00h00JJ Redick confirme que les Lakers cherche un 3-and-D avant la trade deadline
NBA
00h00Josh Giddey se rapproche de Scottie Pippen dans l’histoire des Bulls
NBA
00h00Les Cavaliers s’effondrent à Chicago, les Grizzlies surprennent à Minneapolis
Rudy Gobert a signé un gros double-double contre Memphis mais Minnesota s'est incliné
NBA
00h00Rudy Gobert brille dès son retour mais Minnesota s’incline face à Memphis
1 / 0