EuroLeague

Sylvain Francisco élu MVP du mois d’octobre de l’EuroLeague

EuroLeague - Le meneur français du Zalgiris Kaunas, Sylvain Francisco, a été élu MVP du mois d'octobre en EuroLeague après un début de saison éblouissant. Auteur d'un impact majeur dans les succès du club lituanien, il confirme sa montée en puissance au plus haut niveau européen.
00h00
Sylvain Francisco élu MVP du mois d’octobre de l’EuroLeague

Sylvain Francisco a été élu MVP du mois d’octobre en EuroLeague

Crédit photo : Zalgiris Kaunas

Sylvain Francisco a marqué le début de saison de son empreinte. Le meneur du Zalgiris Kaunas a été désigné MVP du mois d’octobre en EuroLeague, une juste récompense pour son influence dans les six victoires du club lituanien sur les huit premières journées. Déjà reconnu pour son explosivité et sa créativité, l’international français a su franchir un cap dans la régularité et le leadership.

Un mois d’octobre de haut vol pour l’international Français

Avec 14,9 points et 6,8 passes décisives de moyenne, Sylvain Francisco a été le véritable moteur du Zalgiris Kaunas. Son efficacité et sa capacité à faire briller ses partenaires lui ont permis d’afficher une évaluation moyenne de 18,9 en 25 minutes. Le point d’orgue de son mois d’octobre reste sa prestation majuscule face à la Virtus Bologne : 23 points et 10 passes décisives, son premier double-double en EuroLeague, lors d’un large succès (86-65). Cette performance lui avait déjà valu le titre de co-MVP de la journée.

PROFIL JOUEUR
Sylvain FRANCISCO
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 28 ans (10/10/1997)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betsafe LKL
PTS
10
#38
REB
2
#68
PD
4,9
#5

« Être élu MVP du mois, c’est incroyable ! Je ne m’y attendais pas et je suis vraiment ravi. Je suis aux anges ! » a déclaré Sylvain Francisco à Olivia Harlan Dekker dans le podcast EuroLeague & Friends : MVP Talk. « C’est très important pour moi car il y a tellement de joueurs talentueux. Je ne m’attendais pas à être élu MVP de l’EuroLeague ; je voulais simplement m’assurer que nous gagnions avec l’équipe actuelle et être heureux des victoires. Je veux juste aller en playoffs ; c’est le plus important, c’est ce que nous voulons, notre objectif. »

LIRE AUSSI

Un leader à part entière dans un Zalgiris ambitieux

Sous ses ordres, le Zalgiris Kaunas a enchaîné les victoires de prestige face à Monaco, contre le Fenerbahce ou Barcelone. Il a aussi battu de 37 points l’ASVEL. Sylvain Francisco s’impose comme le véritable chef d’orchestre d’une équipe redevenue redoutable sur la scène européenne. Ce trophée de MVP du mois vient saluer sa progression constante et confirme qu’il fait désormais partie des meilleurs meneurs de l’EuroLeague.

Des statistiques de MVP pour le meneur de jeu de l’équipe de France sous la tunique du Zalgiris Kaunas
Sylvain Francisco MVP du mois d’octobre en EuroLeague (visuel Zalgiris)

