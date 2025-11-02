Sylvain Francisco porte Zalgiris en tête du championnat lituanien dans le derby face à Rytas

Dans une Zalgirio Arena bouillante devant 13 538 spectateurs, le Zalgiris Kaunas a remporté le derby lituanien face à Rytas Vilnius sur le score de 79-75. Une victoire précieuse qui permet aux champions en titre de prendre seuls la tête du championnat avec un bilan de 6 victoires pour 1 défaite.

Three wins in one week? Say less. 🔥 (Presented by: Go3) pic.twitter.com/yb95uDNZi9 — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 2, 2025

La rencontre a pourtant mal commencé pour les locaux, menés de dix points en première période. Mais le Zalgiris a su inverser la tendance grâce à un troisième quart-temps de haute volée, prenant même une avance à deux chiffres avant de voir Rytas revenir à 3-points dans les dernières secondes.

Sylvain Francisco en patron, le Zalgiris domine au rebond

Quatre joueurs du Zalgiris ont terminé à dix points ou plus, notamment Sylvain Francisco qui termine meilleur marqueur de Zalgiris avec 15 points. Le Francilien avait mis son équipe sur les bons rails, en inscrivant 10 de ses points en première période. Azuolas Tubelis et Ignas Brazdeikis ont également apporté leur contribution avec 12 points chacun, prenant le relais après la pause.

Three out of three – nothing more to say. 😎 pic.twitter.com/RqyIM9piER — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 2, 2025

Si l’adresse à 3-points a fait défaut aux hommes de Tomas Masiulis (8/37), leur domination au rebond (49 prises contre 37 pour Rytas) a compensé ces difficultés offensives. Une bataille sous les panneaux qui s’est avérée décisive dans cette victoire serrée.

Du côté de Rytas, Jerrick Harding a livré une prestation remarquable avec 20 points à 6/9 aux tirs, mais n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe. Ignas Sargiunas et Jordan Walker ont également contribué avec 15 points chacun, mais cela n’a pas suffi face à un Zalgiris plus collectif.

Cette cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues confirme la belle forme de Zalgiris, qui devra toutefois composer sans Dovydas Giedraitis (rééducation après chirurgie du poignet) et Nigel Williams-Goss (ischio-jambiers) sur les prochaines semaines. Rytas, de son côté, voit sa série de trois victoires s’arrêter et pointe désormais à la deuxième place avec un bilan de 5-2.