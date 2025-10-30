Recherche
EuroLeague

Sylvain Francisco co-MVP de la 7e journée d’EuroLeague avec Chima Moneke

EuroLeague - L’international français Sylvain Francisco, meneur du Zalgiris Kaunas, a été élu co-MVP de la 7e journée d’EuroLeague aux côtés de Chima Moneke, ancien joueur de Denain, Rouen, Quimper, Orléans et Monaco. Une distinction méritée après une prestation complète face à la Virtus Bologne.
00h00
Sylvain Francisco co-MVP de la 7e journée d'EuroLeague avec Chima Moneke

Sylvain Francisco, meilleur passeur de l’EuroLeague, a fini co-MVP de la 7e journée de Betclic ELITE

Crédit photo : Zalgiris Kaunas

Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) continue de marquer de son empreinte la saison d’EuroLeague. Le meneur international français du Zalgiris Kaunas a été désigné co-MVP de la 7e journée de la compétition, ex æquo avec Chima Moneke (Etoile Rouge de Belgrade). Les deux joueurs ont terminé la soirée avec une évaluation de 35, la plus élevée de cette journée.

Une soirée record pour Sylvain Francisco

Face à la Virtus Bologne, Sylvain Francisco a réalisé son premier double-double en EuroLeague, compilant 23 points et 10 passes décisives lors de la large victoire du Zalgiris (86-65). Très efficace (4/5 à 2-points, 3/6 à 3-points), il a également ajouté 3 rebonds et un contre, menant les siens avec autorité.

Ce titre de MVP de la journée est le deuxième de sa carrière dans la compétition européenne la plus relevée. Avec une moyenne de 6,7 passes décisives par match, il devient désormais le meilleur passeur de la saison en EuroLeague, juste devant Mike James (6,6).

Chima Moneke brille face à l’ASVEL

L’autre co-MVP, Chima Moneke (1,96 m, 29 ans), a également livré une performance impressionnante face à l’ASVEL. L’ancien joueur de plusieurs clubs français (Rouen, Denain, Quimper, Orléans, Monaco) a été quasiment parfait au tir (24 points, 7 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 1 seul tir manqué) en seulement 22 minutes.

Cette distinction est déjà la quatrième de sa carrière en EuroLeague pour l’international nigérian, symbole de sa constance au plus haut niveau européen depuis son retour en Europe après une courte tentative d’évoluer en NBA.

Alpha Diallo à l’honneur en EuroLeague

Cette 7e journée a aussi vu Alpha Diallo (Monaco) signer un record personnel avec 27 points et une évaluation de 32 lors de la victoire monégasque à l’Olympiakos. De son côté, Nadir Hifi (Paris) reste le meilleur marqueur de la saison avec 22 points de moyenne, malgré sa sortie à 2/16 aux tirs dans la défaite contre l’Anadolu Efes Istanbul.

Une preuve supplémentaire que les joueurs des clubs du championnat de France – ou les anciens de Betclic ÉLITE – s’illustrent avec éclat sur la grande scène européenne. D’ailleurs, l’ex-Bressan Isiaha Mike (2,01 m, 28 ans) a réalisé son record de points (29) dans la compétition avec son club du Bayern Munich.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

