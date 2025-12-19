Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Blois et Orléans s’envolent, Denain vient à bout de Vichy, Mathys Kangudia « se rachète » pour Nantes

ÉLITE 2 - Les deux nouveaux co-leaders de l’ÉLITE 2, Blois et Orléans, confirment leurs deux victoires d’avance sur les poursuivants. Derrière, le peloton continue ses résultats en dents de scie.
|
00h00
Résumé
Écouter
Blois et Orléans s’envolent, Denain vient à bout de Vichy, Mathys Kangudia « se rachète » pour Nantes

Les Nantais sont allés s’imposer chez Aix-Maurienne, en partie grâce à Mathys Kangudia

Crédit photo : Cécile Thomas

Développement à venir…

Tous les résultats de cette 15e journée d’ÉLITE 2 :

ELITE 2 – Journée 15
16/12/2025
CHA Champagne Basket
84 76
ROA Roanne
19/12/2025
BLO Blois
82 61
ANT Antibes
AIX Aix-Maurienne
80 89
NAN Nantes
HTV Hyères-Toulon
89 76
CAE Caen
POI Poitiers
75 73
CHA Challans
ORL Orléans
91 61
ROC La Rochelle
VIC Vichy
91 97
DEN Denain
PAU Pau-Lacq-Orthez
86 72
ROU Rouen
SCA SCABB
106 84
QUI Quimper
ASA Alliance Sport Alsace
68 78
EVR Evreux
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Blois
Blois
Suivre
Nantes
Nantes
Suivre
Orléans
Orléans
Suivre
Vichy
Vichy
Suivre
Denain
Denain
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Blois et Orléans s’envolent, Denain vient à bout de Vichy, Mathys Kangudia « se rachète » pour Nantes
Betclic ELITE
00h00Le derby de Nouvelle-Aquitaine dans la poche de Boulazac pour la première fois depuis 2019 !
EuroLeague
00h00Monaco montre un bien meilleur visage contre le Bayern, retour à la réalité pour l’ASVEL
ELITE 2
00h00Tombeur de Rouen, l’Élan Béarnais retrouve le sourire
EuroLeague
00h00Sylvain Francisco entre sur le podium de l’EuroLeague à l’évaluation, après une nouveau match à 20 points
ELITE 2
00h00Champagne Basket sécurise son deuxième meilleur joueur à l’évaluation jusqu’à la fin de saison
Arnaud Provenzale est coach à Tarbes
Coaching
00h00Comment travailler la passe au basket ? La réflexion d’un coach formateur
Betclic ELITE
00h00Théo Magrit de retour à Boulazac sous le maillot de Limoges : « J’y ai passé deux mois extrêmement plaisants »
Betclic ELITE
00h00Bryce Wills enfin qualifié au Portel, après l’imbroglio G-League
Betclic ELITE
00h00Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach
1 / 0
Livenews NBA
Betclic ELITE
00h00Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach
NBA
00h00Nikola Jokic bat le record historique de passes décisives pour un pivot NBA
NBA
00h00Charlotte égale un record NBA historique avec 18 tirs à 3-points en une mi-temps
Mohamed Diawara a joué 19 minutes lors de la victoire de New York contre Indiana
NBA
00h00Mohamed Diawara, titulaire avec New York, égale son record, Tidjane Salaün domine Risacher
Victor Wembanyama face à Alex Sarr et Bilal Coulibaly
NBA
00h00Victor Wembanyama change le match en sortie de banc face à Washington, Sarr répond présent
NBA
00h00Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !
Le coach des Los Angeles Lakers JJ Redick cherche un 3-and-D pour son équipe
NBA
00h00JJ Redick confirme que les Lakers cherche un 3-and-D avant la trade deadline
NBA
00h00Josh Giddey se rapproche de Scottie Pippen dans l’histoire des Bulls
NBA
00h00Les Cavaliers s’effondrent à Chicago, les Grizzlies surprennent à Minneapolis
Rudy Gobert a signé un gros double-double contre Memphis mais Minnesota s'est incliné
NBA
00h00Rudy Gobert brille dès son retour mais Minnesota s’incline face à Memphis
1 / 0