Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Un derby féroce tombe dans les mains de Vichy, Orléans confirme sa première place, Challans sa dernière

ÉLITE 2 - Le derby entre Roanne et Vichy a tenu toutes ses promesses en termes de niveau de jeu comme de scénario. D'un autre côté, les tendances aux deux extrêmes du classement se confirment.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un derby féroce tombe dans les mains de Vichy, Orléans confirme sa première place, Challans sa dernière

Les Vichyssois vont maintenant pouvoir faire le chiffre 7 avec leurs doigts

Crédit photo : Alain Cheneviere

C’était le match le plus attrayant de cette 9e journée d’ÉLITE 2, et il a tenu toutes ses promesses. Les derbys entre Vichy et Roanne sont toujours alléchants, surtout quand les deux équipes se battent pour les toutes premières places du classement. Un derby symbolique car historique mais aussi à fort enjeu, entre deux équipes en très bonne forme sur ce début de saison. On s’attendait à un gros affrontement physique, il y en a eu. On s’attendait aussi à un match serré, il n’y a qu’un point d’écart au final. Et le tout dans un scénario haletant. C’est bien la JA Vichy qui s’est imposée à l’extérieur dans la halle André-Vacheresse, 75-76, dans une grosse ambiance.

Cette très belle victoire permet aux hommes de Dounia Issa de prendre la deuxième place d’ÉLITE 2, juste derrière… Orléans, qui a confirmé son statut de leader avec là aussi une belle victoire à l’extérieur, à Rouen. Ces derniers l’ont emporté notamment en artillant à 3-points. De l’autre côté, la victoire de Caen contre Pau-Orthez (le résumé ici) et la défaite de Challans à Antibes fait que les Vendéens sont désormais bien seuls au fond du classement.

Développement à venir…

 

ELITE 2 – Journée 9
31/10/2025
ROA Roanne
75 76
VIC Vichy
HTV Hyères-Toulon
94 81
AIX Aix-Maurienne
CAE Caen
89 85
PAU Pau-Lacq-Orthez
NAN Nantes
96 84
ASA Alliance Sport Alsace
ROU Rouen
75 83
ORL Orléans
SCA SCABB
88 70
CHA Champagne Basket
ANT Antibes
99 83
CHA Challans
POI Poitiers
95 64
ROC La Rochelle
01/11/2025
QUI Quimper
DEN Denain
BLO Blois
EVR Evreux
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Roanne
Roanne
Suivre
Orléans
Orléans
Suivre
Challans
Challans
Suivre
Vichy
Vichy
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Un derby féroce tombe dans les mains de Vichy, Orléans confirme sa première place, Challans sa dernière
Betclic ELITE
00h00Nanterre sans pitié avec Saint-Quentin pour le retour de Julien Mahé à Pierre Ratte
ELITE 2
00h00Caen stoppe sa série noire en résistant à l’Élan Béarnais
Mike James a signé un match de patron dans la victoire de Monaco contre le Panathinaïkos Athènes 1
EuroLeague
00h00Après l’Olympiakos, le Panathinaïkos ; Monaco réalise sa première double week 100% victorieuse
Boris Dallo reste à Saint-Quentin jusqu'au 5 décembre
Betclic ELITE
00h00Boris Dallo prolongé par Saint-Quentin, un autre mouvement dans l’effectif à l’étude
NBA
00h00La troisième année de Zaccharie Risacher aussi validée par Atlanta
Adam Atamna avec l'ASVEL en EuroLeague sur le parquet de l'Etoile Rouge de Belgrade
Betclic ELITE
00h00[Analyse] Adam Atamna, le jeune sniper de l’ASVEL qui fascine déjà
NBA
00h00Le Real Madrid engage un vétéran qui sort de 12 saisons en NBA
Rudy Gobert compte poursuivre sa carrière internationale avec l'équipe de France
NBA
00h00Rudy Gobert veut finir en Bleu avec une médaille d’or olympique
Cholet fait le plein à chaque match à la Meilleraie
Betclic ELITE
00h00Cholet Basket à guichets fermés, mais freiné par sa salle : « Tous les curseurs sont à fond »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00La troisième année de Zaccharie Risacher aussi validée par Atlanta
NBA
00h00Le Real Madrid engage un vétéran qui sort de 12 saisons en NBA
Rudy Gobert compte poursuivre sa carrière internationale avec l'équipe de France
NBA
00h00Rudy Gobert veut finir en Bleu avec une médaille d’or olympique
Bilal Coulibaly au tir contre Oklahoma City
NBA
00h00Bilal Coulibaly signe un retour convaincant face au champion en titre
NBA
00h0040 d’évaluation pour Victor Wembanyama, et les Spurs en 5-0 pour… la première fois de leur histoire !
Alexandre Sarr
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly confirmés par Washington
Nikola Topic
NBA
00h00Nikola Topic, diagnostiqué d’un cancer des testicules, débute une chimiothérapie
Nolan Traore a joué plus de 20 minutes contre Houston mardi
NBA
00h00Nolan Traoré envoyé en G-League par Brooklyn
NBA
00h00Bilal Coulibaly de retour à la compétition : les 19 Français de NBA sont opérationnels !
NBA
00h00Nicolas Batum abonné à la même fiche statistique, Guerschon Yabusele blessé au genou…
1 / 0