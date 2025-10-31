Un derby féroce tombe dans les mains de Vichy, Orléans confirme sa première place, Challans sa dernière

C’était le match le plus attrayant de cette 9e journée d’ÉLITE 2, et il a tenu toutes ses promesses. Les derbys entre Vichy et Roanne sont toujours alléchants, surtout quand les deux équipes se battent pour les toutes premières places du classement. Un derby symbolique car historique mais aussi à fort enjeu, entre deux équipes en très bonne forme sur ce début de saison. On s’attendait à un gros affrontement physique, il y en a eu. On s’attendait aussi à un match serré, il n’y a qu’un point d’écart au final. Et le tout dans un scénario haletant. C’est bien la JA Vichy qui s’est imposée à l’extérieur dans la halle André-Vacheresse, 75-76, dans une grosse ambiance.

Cette très belle victoire permet aux hommes de Dounia Issa de prendre la deuxième place d’ÉLITE 2, juste derrière… Orléans, qui a confirmé son statut de leader avec là aussi une belle victoire à l’extérieur, à Rouen. Ces derniers l’ont emporté notamment en artillant à 3-points. De l’autre côté, la victoire de Caen contre Pau-Orthez (le résumé ici) et la défaite de Challans à Antibes fait que les Vendéens sont désormais bien seuls au fond du classement.

Développement à venir…