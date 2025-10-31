Caen stoppe sa série noire en résistant à l’Élan Béarnais

Sèchement battu mardi à domicile par Quimper, l’Élan Béarnais espérait rebondir ce vendredi soir à Caen. Face à des Normands qui restaient sur cinq défaites consécutives, les Palois se sont de nouveau inclinés à l’extérieur (89-85). Une deuxième défaite de rang qui confirme le coup de mou de l’équipe paloise. Caen, se relance au meilleur moment.

Pau n’a pas su tirer les leçons de la claque reçue mardi

Si les visages étaient plus que crispés à la fin du match mardi soir au Palais des Sports après avoir reçu une gifle face au promu quimpérois, les Palois n’ont pas su relever la tête ce vendredi soir. En déplacement sur le parquet de Caen, les protégés de Mickaël Hay n’ont pas su tirer les enseignements de ces derniers jours.

Caen stoppe sa série noire

Malgré une entame de match poussive marquée par de mauvais choix en attaque et une absence au rebond défensif, les Béarnais ont tenu tête à des Normands survoltés. Bousculés, les Palois ont pu se reposer sur un Bryce Nze omniprésent dans la raquette adverse (13 points et 16 rebonds) pour rester au contact de Caen. Mené d’un petit point à la mi-temps (41-40, 20′), l’EBPLO est revenu sur le parquet le couteau entre les dents. Thomas Cornely (16 points et 8 passes décisives) aura pourtant tout tenté pour ramener les siens et inverser la tendance. Siyani Chambers (17 points et 8 passes décisives) a permis à Caen de conserver l’avantage jusqu’au bout et s’offrir un précieux succès face à un Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez qui s’incline une nouvelle fois. Un deuxième revers consécutif qui confirme un coup d’arrêt après un excellent début de saison.