Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Le business NBA frappe encore : Highsmith sacrifié, Draymond Green déballe ce que beaucoup taisent

Les Miami Heat échangent Haywood Highsmith aux Brooklyn Nets contre un choix de draft 2026. Draymond Green profite de ce transfert pour critiquer les détracteurs de Jimmy Butler sur les réseaux sociaux.
|
00h00
Résumé
Le business NBA frappe encore : Highsmith sacrifié, Draymond Green déballe ce que beaucoup taisent

Haywood Highsmith remonte la balle face aux Pelicans

Crédit photo : © Stephen Lew-Imagn Images

Les Miami Heat continuent leur restructuration avec l’échange d’Haywood Highsmith vers les Brooklyn Nets. L’ailier rejoint Brooklyn accompagné d’un choix de deuxième tour 2032, en échange d’un choix protégé de deuxième tour 2026. Cette transaction intervient cinq mois après le départ de Jimmy Butler vers Golden State.

 

Un joueur solide sacrifié pour des raisons financières

Miami Heat, non drafté en 2018 après sa sortie de Wheeling, avait construit sa carrière étape par étape. Passé par l’équipe G League des Philadelphia 76ers et par l’Europe, il avait rejoint Miami lors de la saison 2021-2022 avant de s’imposer comme un joueur de rotation précieux dès 2022-2023.

La saison dernière, l’ailier de 27 ans affichait des statistiques respectables avec 6,5 points et 3,4 rebonds par match, shootant à 45,8% au tir et 38,2% à 3-points en 24,6 minutes de jeu. Il avait débuté 42 des 74 matchs disputés avec le Heat, démontrant sa polyvalence et sa fiabilité.

 

Miami évite la luxury tax, Green attaque les critiques

Cet échange permet principalement à Miami de passer sous le seuil de la luxury tax après deux saisons consécutives de dépassement. Les Heat évitent ainsi la repeater tax qu’ils auraient dû payer en cas de quatrième dépassement consécutif, une priorité financière claire pour la franchise.

Draymond Green des Golden State Warriors a saisi l’occasion pour défendre son nouveau coéquipier Jimmy Butler. « Vous tous (experts d’internet) vouliez que Jimmy sorte du banc derrière ce gars, et 5 mois plus tard le Heat l’a échangé pour un paquet de chips », a écrit Green sur Threads. « C’est fou. » Cette sortie de l’ailier des Warriors souligne l’ironie de la situation, Butler ayant été critiqué par rapport à Highsmith avant son propre transfert.

Avec seulement 13 joueurs sous contrat après ce transfert, Miami peut encore ajouter deux éléments à son effectif pour la saison 2025-2026. Cette flexibilité s’inscrit dans une stratégie encore floue entre compétitivité et reconstruction pour une franchise qui avait atteint les playoffs la saison passée malgré le départ de Butler en cours de saison.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
G League
G League
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00ITW Sylvain Francisco : « J’ai montré que je peux apporter énormément de choses à l’équipe de France »
AfroBasket
00h00Alpha Diallo bat son record en carrière mais se fait voler la vedette par un joueur d’ÉLITE 2
EuroLeague
00h00Seul Italien champion NBA de l’histoire, Marco Belinelli annonce sa retraite
BCL
00h00Jean-Marc Pansa explique sa signature en Azerbaïdjan : « Ce choix, je l’ai fait pour qu’on me respecte »
NM1
00h00Ali Ali et deux jeunes français débarquent à Toulouse
EuroBasket U20 Féminin
00h00ITW Lou Bobst, anatomie d’une chute pour l’équipe de France U20 à l’Euro : « On ne laisse pas une belle image »
EuroBasket
00h00Nadir Hifi écarté de l’équipe de France avant l’EuroBasket : « Très dur pour moi »
johannès france
Équipe de France
00h00Pour Marine Johannès, l’équipe de France doit évoluer : « Après la médaille d’argent au JO, on a peut-être pensé que tout était parfait »
EuroBasket
00h00Dzanan Musa incertain pour l’EuroBasket 2025 après une opération d’urgence
hill cameroun
Équipes nationales
00h00Sorti sur blessure avec le Cameroun, Jeremiah Hill donne des nouvelles rassurantes
1 / 0
Livenews NBA
Haywood Highsmith remonte la balle face aux Pelicans
NBA
00h00Le business NBA frappe encore : Highsmith sacrifié, Draymond Green déballe ce que beaucoup taisent
Kyrie Irving à droite de LeBron James lors du match 4 des finales NBA 2017 contre les Golden State Warriors
NBA
00h00Loin de LeBron, plus proche de lui-même : Kyrie Irving brise le silence sur son choix le plus controversé
Jonathan Kuminga face à Jalen Green lors du troisième match du premier tour des playoffs 2024 contre les Rockets
NBA
00h00Les Warriors veulent le brider, il veut s’émanciper : l’ultimatum de Kuminga qui pourrait faire vaciller l’équilibre de la franchise
Jaime Jaquez Jr. avant la rencontre qui opposée le Heat à Jaime Jaquez Jr. avant la rencontre opposant le Heat à WashingtonWashington
NBA
00h00Rookie hier, désillusionné aujourd’hui : le Miami Heat a montré à Jaquez Jr. le vrai visage de la NBA
Rocky, la mascotte des Denver Nuggets, lors du deuxième tour des playoffs 2025 contre OKC
NBA
00h00Après 30 ans de légende familiale, il pensait être intouchable : les Nuggets l’ont éjecté sans ménagement
NBA
00h00L’Italien Danilo Gallinari annonce sa retraite internationale après l’EuroBasket 2025
NBA
00h00Boston change d’ère : une vente record de 6,1 milliards redessine l’avenir des Celtics dès cet été
NBA
00h00Christmas Games, Rivals Week, All-Star… le programme NBA qui fait saliver
NBA
00h00NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
NBA
00h00NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards
1 / 0