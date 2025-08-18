Le business NBA frappe encore : Highsmith sacrifié, Draymond Green déballe ce que beaucoup taisent

Les Miami Heat continuent leur restructuration avec l’échange d’Haywood Highsmith vers les Brooklyn Nets. L’ailier rejoint Brooklyn accompagné d’un choix de deuxième tour 2032, en échange d’un choix protégé de deuxième tour 2026. Cette transaction intervient cinq mois après le départ de Jimmy Butler vers Golden State.

The Miami Heat have traded Haywood Highsmith and a 2032 second-round pick to the Brooklyn Nets for a protected 2026 second-round pick, sources tell ESPN. pic.twitter.com/ilO1dBStWw — Shams Charania (@ShamsCharania) August 15, 2025

Un joueur solide sacrifié pour des raisons financières

Miami Heat, non drafté en 2018 après sa sortie de Wheeling, avait construit sa carrière étape par étape. Passé par l’équipe G League des Philadelphia 76ers et par l’Europe, il avait rejoint Miami lors de la saison 2021-2022 avant de s’imposer comme un joueur de rotation précieux dès 2022-2023.

La saison dernière, l’ailier de 27 ans affichait des statistiques respectables avec 6,5 points et 3,4 rebonds par match, shootant à 45,8% au tir et 38,2% à 3-points en 24,6 minutes de jeu. Il avait débuté 42 des 74 matchs disputés avec le Heat, démontrant sa polyvalence et sa fiabilité.

Miami évite la luxury tax, Green attaque les critiques

Cet échange permet principalement à Miami de passer sous le seuil de la luxury tax après deux saisons consécutives de dépassement. Les Heat évitent ainsi la repeater tax qu’ils auraient dû payer en cas de quatrième dépassement consécutif, une priorité financière claire pour la franchise.

Draymond Green des Golden State Warriors a saisi l’occasion pour défendre son nouveau coéquipier Jimmy Butler. « Vous tous (experts d’internet) vouliez que Jimmy sorte du banc derrière ce gars, et 5 mois plus tard le Heat l’a échangé pour un paquet de chips », a écrit Green sur Threads. « C’est fou. » Cette sortie de l’ailier des Warriors souligne l’ironie de la situation, Butler ayant été critiqué par rapport à Highsmith avant son propre transfert.

Avec seulement 13 joueurs sous contrat après ce transfert, Miami peut encore ajouter deux éléments à son effectif pour la saison 2025-2026. Cette flexibilité s’inscrit dans une stratégie encore floue entre compétitivité et reconstruction pour une franchise qui avait atteint les playoffs la saison passée malgré le départ de Butler en cours de saison.