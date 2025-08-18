Jean-Marc Pansa explique sa signature en Azerbaïdjan : « Ce choix, je l’ai fait pour qu’on me respecte »

Dans un marché de plus en plus mondialisé, c’est lui qui a – pour le moment – opté pour la destination la plus surprenante de l’été pour un joueur français.

Devenu international la saison dernière avec Bourg-en-Bresse (7,9 points à 57% et 3,8 rebonds en 55 matchs), Jean-Marc Pansa (2,09 m, 27 ans) a activé sa clause de départ à la JL afin de rejoindre l’Azerbaïdjan. Un choix inédit, presque incongru, tant le championnat azerbaïdjanais ne vaut rien à l’échelle continentale.

Mais le Guyanais n’est pas parti à Bakou pour découvrir les charmes discrets de l’ABL. Il a cédé aux sirènes de l’intrigant projet du BC Sabah, la nouvelle superpuissance du basket local, club engagé en Basketball Champions League pour la saison 2025/26.

« Je suis quelqu’un qui veut toujours plus ! »

« Après cette première saison en Betclic ÉLITE avec Bourg, j’ai senti qu’il était peut-être temps pour moi de découvrir de nouvelles choses », explique-t-il à France Guyane. « C’est la première fois que j’avais autant de responsabilités en première division française. J’ai pu m’exprimer, connaître l’équipe de France. Mais je suis quelqu’un qui veut toujours plus, je ne me contente jamais de ce que j’ai. Je préfère me battre pour obtenir quelque chose de plus grand si je sens que je peux le faire. »

PROFIL JOUEUR Jean-Marc PANSA Poste(s): Pivot Taille: 209 cm Âge: 27 ans (20/08/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 7,3 #124 REB 3,9 #62 PD 0,4 #205

Une situation qui a pu entraîner une situation d’incompréhension l’an dernier dans l’Ain, François Lamy évoquant « une impatience à rattraper le temps perdu » de la part de l’ancien antibois. « Son explosion rapide lui a ouvert des portes qu’il pensait sans doute prendre un peu plus de temps à entrouvrir, ce qui a engendré une forme d’impatience et de frustrations par moments sur le rôle et les attentes que l’on avait avec lui. »

« Pour qu’on m’utilise à ma juste valeur ! »

Initialement désireux de s’expatrier en Espagne, Jean-Marc Pansa découvrira finalement l’étranger en Azerbaïdjan. Rien de plus qu’une nouvelle étape dans sa progression selon lui, arrivé la semaine dernière à Bakou.

« Je sais que si je veux exploiter mon potentiel et atteindre mes objectifs, il faut que j’aille chercher plus loin », poursuit-il dans les colonnes de l’hebdomadaire guyanais. « J’ai vraiment pris le temps de discuter avec mon entourage. Ce choix, je l’ai fait pour jouer davantage (16,6 minutes de moyenne en 55 matchs toutes compétitions confondues avec la JL, ndlr), pour qu’on m’utilise à ma juste valeur et pour qu’on me respecte. Maintenant, à moi de prouver que je peux apporter ce qu’il faut sur le terrain. Quelque soit l’endroit où je joue, je suis capable de faire ce que je fais de mieux : jouer au basket, utiliser mes qualités sur le terrain, gagner un maximum de matchs et prendre du plaisir. »