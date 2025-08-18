Ali Ali et deux jeunes français débarquent à Toulouse

On ne sait pas encore si le nouvel ailier de Toulouse est un bon joueur de basket mais on sait, au moins, qu’il est drôle. « Je préfère que l’on m’appelle par mon nom de famille », écrit-il ainsi en biographie Instagram, lui qui s’appelle… Ali Ali.

L’ancien étudiant d’Akron tentera de faire décoller sa carrière professionnelle au sein de l’ambitieux projet toulousain après une première saison poussive en Angleterre. Il a disparu de la circulation après seulement quatre petits matchs disputés sous les couleurs des Manchester Giants (3,5 points à 33%, 2 rebonds et 1,5 passe décisive).

Ali Ali (1,97 m, 24 ans) n’est pas la seule recrue récente du Toulouse Basketball Club. Après René-Charles Louis-Thérèse, le TBBC a également rapatrié Hugo Minnig (1,97 m, 23 ans) en provenance de Limburg. Le Mulhousien n’a pas démérité en BNXT League, tournant à 10,2 points à 39% et 3,2 rebonds de moyenne.

Enfin, Toulouse a recruté Felix De Almeida (1,97 m, 20 ans), qui vivra ses grands débuts professionnels sur les bords de la Garonne. Après un cycle de quatre ans à l’ASVEL émaillé d’une grave blessure, le Drômois s’est bien relancé avec Champagne Basket, où il a été performant en Espoirs Pro B (13,2 points à 49%, 5,7 rebonds et 2 passes décisives).