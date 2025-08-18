Recherche
NM1

Ali Ali et deux jeunes français débarquent à Toulouse

Pensionnaire de Nationale 1, le Toulouse Basketball Club a recruté Ali Ali, Hugo Minnig et Félix De Almeida.
00h00
Résumé
Aperçu à cinq reprises en pro avec Champagne Basket, Felix de Almeida va se lancer avec Toulouse

Crédit photo : Teddy Picaudé

On ne sait pas encore si le nouvel ailier de Toulouse est un bon joueur de basket mais on sait, au moins, qu’il est drôle. « Je préfère que l’on m’appelle par mon nom de famille », écrit-il ainsi en biographie Instagram, lui qui s’appelle… Ali Ali.

L’ancien étudiant d’Akron tentera de faire décoller sa carrière professionnelle au sein de l’ambitieux projet toulousain après une première saison poussive en Angleterre. Il a disparu de la circulation après seulement quatre petits matchs disputés sous les couleurs des Manchester Giants (3,5 points à 33%, 2 rebonds et 1,5 passe décisive).

Ali Ali (1,97 m, 24 ans) n’est pas la seule recrue récente du Toulouse Basketball Club. Après René-Charles Louis-Thérèse, le TBBC a également rapatrié Hugo Minnig (1,97 m, 23 ans) en provenance de Limburg. Le Mulhousien n’a pas démérité en BNXT League, tournant à 10,2 points à 39% et 3,2 rebonds de moyenne.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Hugo Minnig.jpg
Hugo MINNIG
Poste(s): Arrière
Taille: 197 cm
Âge: 23 ans (21/01/2002)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / BNXT League
PTS
10,2
#75
REB
3,2
#111
PD
1,8
#90

Enfin, Toulouse a recruté Felix De Almeida (1,97 m, 20 ans), qui vivra ses grands débuts professionnels sur les bords de la Garonne. Après un cycle de quatre ans à l’ASVEL émaillé d’une grave blessure, le Drômois s’est bien relancé avec Champagne Basket, où il a été performant en Espoirs Pro B (13,2 points à 49%, 5,7 rebonds et 2 passes décisives).

PROFIL JOUEUR
Felix DE ALMEIDA
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 197 cm
Âge: 20 ans (01/01/2005)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE 2
PTS
13,2
#39
REB
5,7
#39
PD
2
#78
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
