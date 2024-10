Neal Sako sauve l’ASVEL face à la Virtus Bologne !

Petit rappel utile : il y a trois ans, Neal Sako évoluait en Nationale 1, avec Rueil. Mais l’on mesurait alors bien la marge de progression du jeune pivot, arrivé au basket sur le tard, à 17 ans… De là à signer un 30 d’évaluation dès son deuxième match en EuroLeague ? Peut-être pas, non…

Record en carrière pour Isaïa Cordinier, héros malheureux du soir

Car non seulement le nouveau pivot de l’ASVEL a été brillant (19 points à 9/11, 11 rebonds, 2 interceptions et 2 contres en 26 minutes), mais il a surtout été décisif, héros de la première victoire villeurbannaise de la saison (87-85, score final) ! Sur la dernière action, face à l’autre grand bonhomme de la soirée, Isaïa Cordinier, le Francilien s’est dressé, les deux bras levés, droit comme un I, pour renvoyer la dernière tentative de l’ailier azuréen, après avoir déjà réussi à rester devant lui tout au long de l’action alors que l’international français cherchait désespérément l’ouverture…

🚫 Neal Sako contre Isaïa Cordinier au buzzer et l’ASVEL empoche sa première victoire de la saison en #EuroLeague ! 😳 Quelle performance de l’ancien pivot de Cholet : 30 d’évaluation ! 🦁 https://t.co/d6fEQf5sQh pic.twitter.com/waRWgQX87P — BeBasket (@Be_BasketFr) October 10, 2024

Maledon confirme

Une dernière action cruelle pour Isaïa Cordinier, brillant, qui s’est offert la coquetterie de battre son record offensif en EuroLeague (23 points à 9/13, 5 rebonds et 6 passes décisives pour 26 d’évaluation en 31 minutes), datant de la saison dernière à… l’Astroballe (20 points). Mais l’ancien antibois était un peu trop seul, simplement aidé par le facteur X Mouhamet Diouf (15 points en 17 minutes), alors que Sako a été le chef d’une meute bien plus groupée. Le big man a notamment été suivi par une ligne arrière incroyablement dense, malgré l’absence surprise de Paris Lee : ainsi, Nando De Colo est devenu le deuxième joueur de l’histoire à passer la barre des 4 500 points en EuroLeague (16 points à 5/14 et 8 passes décisives) tandis que Théo Maledon a confirmé ses récentes belles promesses (17 points à 5/10, 3 rebonds et 5 passes décisives) et Shaquille Harrison a signé son premier match de référence en EuroLeague (13 points à 5/10, 7 rebonds et 2 passes décisives)