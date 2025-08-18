Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Rookie hier, désillusionné aujourd’hui : le Miami Heat a montré à Jaquez Jr. le vrai visage de la NBA

Jaime Jaquez Jr. vit sa première véritable intersaison mouvementée à Miami. L'ailier découvre les difficultés du business NBA après le départ de plusieurs coéquipiers proches, notamment Haywood Highsmith échangé à Brooklyn.
|
00h00
Résumé
Rookie hier, désillusionné aujourd’hui : le Miami Heat a montré à Jaquez Jr. le vrai visage de la NBA

Jaime Jaquez Jr. avant la rencontre opposant le Heat à Washington

Crédit photo : © Reggie Hildred-Imagn Images

Après deux saisons de relative stabilité, Jaime Jaquez Jr. fait face à une nouvelle réalité au Miami Heat. L’intersaison 2024-2025 a été marquée par de nombreux départs, bouleversant l’équilibre du vestiaire que le jeune ailier avait appris à connaître.

Un été marqué par les séparations douloureuses

Le départ d’Haywood Highsmith, échangé à Brooklyn pour des raisons économiques, a particulièrement touché Jaquez Jr. « C’est un peu l’histoire de cet été, de cette intersaison. C’est un de mes bons amis », confie le joueur de Miami. « On avait construit une excellente relation. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière et pour son passage à Brooklyn. J’ai apprécié ces moments avec lui. »

Highsmith n’est pas le seul à avoir quitté la Floride. Kyle Anderson, Alec Burks, Kevin Love et Duncan Robinson ont également fait leurs valises, auxquels s’ajoute le départ de Jimmy Butler en cours de saison passée. Un véritable chamboulement pour un effectif qui semblait pourtant stable.

L’apprentissage difficile du business NBA

Cette multiplication des départs représente un tournant dans la jeune carrière de Jaquez Jr., qui découvre les aspects les plus durs de la ligue professionnelle. « Ça commence à devenir une réalité. Quand on est rookie, on vit les choses et on s’adapte. Lors de la deuxième année, on commence à vraiment comprendre ce que ça veut dire d’être dans ce business », explique-t-il avec lucidité.

Malgré cette période d’adaptation difficile, l’ailier du Heat affiche un optimisme de façade. « Les gars avec lesquels on noue des relations ne seront plus là. Il va y avoir une période d’ajustement, c’est sûr, mais on est vraiment impatient d’être avec les recrues, d’avoir cette nouvelle équipe et de tenter de gagner des matches », conclut Jaquez Jr.

Si Miami n’a pas réalisé de coup d’éclat cet été – Kevin Durant n’a finalement pas rejoint la franchise -, ces multiples retouches dans l’effectif témoignent d’une volonté de renouvellement. Pour Jaquez Jr., c’est l’occasion d’endosser davantage de responsabilités dans ce nouveau chapitre de l’histoire du Heat.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
johannès france
Équipe de France
00h00Pour Marine Johannès, l’équipe de France doit évoluer : « Après la médaille d’argent au JO, on a peut-être pensé que tout était parfait »
EuroBasket
00h00Dzanan Musa incertain pour l’EuroBasket 2025 après une opération d’urgence
hill cameroun
Équipes nationales
00h00Sorti sur blessure avec le Cameroun, Jeremiah Hill donne des nouvelles rassurantes
chassang liga endesa
EuroCup
00h00Alexandre Chassang effectue la présaison avec un club de Liga Endesa et d’EuroCup
afrobasket 2025 phases finales
Équipes nationales
00h00Les phases finales de l’AfroBasket 2025 sont connues : quatre places en quart à aller chercher
alliance alsace bcl
Basketball Champions League
00h00L’Alliance Sport Alsace fait venir un arrière de BCL en ELITE 2 !
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
tarbes NF1
La Boulangère Wonderligue
00h00Tarbes accepte de repartir en NF1 pour la saison 2025-2026
Abonnez-vous à BeBasket pour nous soutenir et bénéficier d'une expérience de lecture bien plus agréable
Médias
00h00Soutenir BeBasket en s’abonnant, c’est faire vivre un média 100% indépendant dédié au basket français
hawkins allemagne
À l’étranger
00h00Relégué avec le Stade Rochelais, Ryan Hawkins va découvrir l’Allemagne
1 / 0
Livenews NBA
Jaime Jaquez Jr. avant la rencontre qui opposée le Heat à Jaime Jaquez Jr. avant la rencontre opposant le Heat à WashingtonWashington
NBA
00h00Rookie hier, désillusionné aujourd’hui : le Miami Heat a montré à Jaquez Jr. le vrai visage de la NBA
Rocky, la mascotte des Denver Nuggets, lors du deuxième tour des playoffs 2025 contre OKC
NBA
00h00Après 30 ans de légende familiale, il pensait être intouchable : les Nuggets l’ont éjecté sans ménagement
NBA
00h00L’Italien Danilo Gallinari annonce sa retraite internationale après l’EuroBasket 2025
NBA
00h00Boston change d’ère : une vente record de 6,1 milliards redessine l’avenir des Celtics dès cet été
NBA
00h00Christmas Games, Rivals Week, All-Star… le programme NBA qui fait saliver
NBA
00h00NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
NBA
00h00NBA : le propriétaire des Hurricanes s’offre les Portland Trail Blazers pour plus de 4 milliards
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
1 / 0