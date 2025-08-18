Rookie hier, désillusionné aujourd’hui : le Miami Heat a montré à Jaquez Jr. le vrai visage de la NBA

Après deux saisons de relative stabilité, Jaime Jaquez Jr. fait face à une nouvelle réalité au Miami Heat. L’intersaison 2024-2025 a été marquée par de nombreux départs, bouleversant l’équilibre du vestiaire que le jeune ailier avait appris à connaître.

Un été marqué par les séparations douloureuses

Le départ d’Haywood Highsmith, échangé à Brooklyn pour des raisons économiques, a particulièrement touché Jaquez Jr. « C’est un peu l’histoire de cet été, de cette intersaison. C’est un de mes bons amis », confie le joueur de Miami. « On avait construit une excellente relation. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière et pour son passage à Brooklyn. J’ai apprécié ces moments avec lui. »

The Miami Heat have traded Haywood Highsmith and a 2032 second-round pick to the Brooklyn Nets for a protected 2026 second-round pick, sources tell ESPN. pic.twitter.com/ilO1dBStWw — Shams Charania (@ShamsCharania) August 15, 2025

Highsmith n’est pas le seul à avoir quitté la Floride. Kyle Anderson, Alec Burks, Kevin Love et Duncan Robinson ont également fait leurs valises, auxquels s’ajoute le départ de Jimmy Butler en cours de saison passée. Un véritable chamboulement pour un effectif qui semblait pourtant stable.

L’apprentissage difficile du business NBA

Cette multiplication des départs représente un tournant dans la jeune carrière de Jaquez Jr., qui découvre les aspects les plus durs de la ligue professionnelle. « Ça commence à devenir une réalité. Quand on est rookie, on vit les choses et on s’adapte. Lors de la deuxième année, on commence à vraiment comprendre ce que ça veut dire d’être dans ce business », explique-t-il avec lucidité.

Malgré cette période d’adaptation difficile, l’ailier du Heat affiche un optimisme de façade. « Les gars avec lesquels on noue des relations ne seront plus là. Il va y avoir une période d’ajustement, c’est sûr, mais on est vraiment impatient d’être avec les recrues, d’avoir cette nouvelle équipe et de tenter de gagner des matches », conclut Jaquez Jr.

Si Miami n’a pas réalisé de coup d’éclat cet été – Kevin Durant n’a finalement pas rejoint la franchise -, ces multiples retouches dans l’effectif témoignent d’une volonté de renouvellement. Pour Jaquez Jr., c’est l’occasion d’endosser davantage de responsabilités dans ce nouveau chapitre de l’histoire du Heat.