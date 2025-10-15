Recherche
EuroLeague

Melvin Ajinça de retour pour Panathinaïkos – ASVEL

En tribunes lors du match contre Le Mans samedi, utilisé seulement 6 minutes à Madrid la semaine dernière, Melvin Ajinça a été déclaré apte au service pour le déplacement de l'ASVEL chez le Panathinaïkos ce mercredi.
|
00h00
Melvin Ajinça de retour pour Panathinaïkos – ASVEL

Melvin Ajinça sera sur la feuille de match ce mercredi chez le Panathinaïkos

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Dix jours après une chute à Saint-Quentin, qui l’a laissé groggy (seulement 5 minutes et 42 secondes de jeu à Madrid jeudi dernier), Melvin Ajinça est de retour pour une semaine à trois matchs !

Forfait lors de la réception du Mans, l’ailier de l’ASVEL, qui avait été décisif contre le SQBB, est du déplacement à Athènes pour y défier le Panathinaïkos ce mercredi (à 20h15) selon Le Progrès.

Un voyage grec qui lui rappellera certainement de bons souvenirs : en février dernier, c’était face au Panathinaïkos qu’il avait signé sa performance référence en EuroLeague (18 points à 6/7 à 3-points, 5 rebonds et 3 passes décisives).

Rétabli de ses douleurs au dos, le Villeurbannais devrait ensuite, en toute logique, postuler pour les réceptions de Bologne et Monaco.

ASVEL
ASVEL
