Melvin Ajinça de retour pour Panathinaïkos – ASVEL
Melvin Ajinça sera sur la feuille de match ce mercredi chez le Panathinaïkos
Dix jours après une chute à Saint-Quentin, qui l’a laissé groggy (seulement 5 minutes et 42 secondes de jeu à Madrid jeudi dernier), Melvin Ajinça est de retour pour une semaine à trois matchs !
Forfait lors de la réception du Mans, l’ailier de l’ASVEL, qui avait été décisif contre le SQBB, est du déplacement à Athènes pour y défier le Panathinaïkos ce mercredi (à 20h15) selon Le Progrès.
Un voyage grec qui lui rappellera certainement de bons souvenirs : en février dernier, c’était face au Panathinaïkos qu’il avait signé sa performance référence en EuroLeague (18 points à 6/7 à 3-points, 5 rebonds et 3 passes décisives).
Rétabli de ses douleurs au dos, le Villeurbannais devrait ensuite, en toute logique, postuler pour les réceptions de Bologne et Monaco.
