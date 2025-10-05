« Comme à la maison à Saint-Quentin », Melvin Ajinça (ASVEL) joue un vilain tour au SQBB

Près du banc de Saint-Quentin, qu’il a de moins en moins fréquenté au fil de ses deux saisons picardes (2022/24), Melvin Ajinça partage un moment avec son acolyte Lucas Boucaud. Une interminable poignée de main, les têtes qui s’entrechoquent sur la tempe : le rituel est rodé depuis que les deux ont été les ambianceurs du titre de champion de Pro B en 2023. Puis vient le tour de Loic Schwartz cette fois, avec la main sur la nuque là.

Particulièrement souriants, les deux joueurs du SQBB ne sont pas rancuniers car Melvin Ajinça (16 points à 4/0, 3 rebonds et 1 interception) vient de faire mal à son ancien club. Très mal. Alors que Giovan Oniangue avait enflammé Pierre-Ratte d’une flèche parabolique à 3-points (62-53, 32e minute), c’est l’ailier aux dreadlocks qui a réveillé l’ASVEL, alors bien mal en point.

« Toujours les émotions de revenir »

Un tir à 3-points au creux du corner gauche en sortie de temps-mort, puis un autre au même endroit, avant de provoquer la cinquième faute d’Eddie Ekiyor pour inscrire trois lancers-francs : soit 9 points pour remettre Villeurbanne dans le match (69-69, 36e minute).

« Il le fallait, je suis très content d’avoir pu pousser et participer à la victoire », souriait-il après coup au micro de La Chaîne L’Équipe, tout en admettant un petit pincement au cœur d’avoir torturé son ancien public. « C’est toujours les émotions de revenir ici. Je suis comme à la maison, c’est là où j’ai commencé ma vraie carrière. C’est un plaisir de retrouver ces supporters magnifiques, toujours présents pour le club et les joueurs. »

Le SQBB a montré un bien meilleur visage

S’il est reparti frustré, le bouillant public de Pierre-Ratte a surtout pu être rassuré. À l’heure où l’on a encore le droit de parler de défaite encourageante, celle-ci incarne parfaitement ce concept bancal. Particulièrement inquiétant la semaine dernière à Boulazac (76-94), le SQBB a réagi et fait trembler l’ASVEL (76-81).

« Il y a de la frustration mais je suis fier de l’équipe », clame le capitaine Giovan Oniangue, meilleur marqueur axonais avec ses 17 unités. « On a fait un mauvais match la semaine dernière à Boulazac, on voulait au moins montrer un beau visage. J’ai dit à mes coéquipiers dans le rond central que je pouvais être fier d’eux là. Si on peut jouer comme ça tous les matchs, on va en gagner beaucoup. Il y avait pas mal de bonnes choses, on va regarder la vidéo, progresser et on fera encore un bon match la semaine prochaine encore ! »

Si on joue comme ça tous les matchs on en gagnera. Restons unis, travaillons, et mouillons le maillot. Supporters vous étiez incroyable, vous m’avez manqué ! Go SQBB @SQBB_Officiel — Gio. Oniangue (@GioOniangue) October 5, 2025

Si le Colisée, d’un Élan Chalon victorieux à Monaco, ne sera sûrement pas l’endroit le plus facile pour débloquer le compteur, Saint-Quentin a prouvé qu’il était capable de rivaliser avec n’importe qui. Ce qui renforce la valeur de cette victoire rhodanienne, surtout dans un contexte où l’ASVEL s’est présentée amoindrie dans l’Aisne.

L’ASVEL, aussi, « peut être fière »

Longtemps malmenés, les Rhodaniens s’en sont finalement sortis grâce à un coup de coaching gagnant de Pierric Poupet, qui a pris l’option de jouer sans meneur dans le quatrième quart-temps, avec Edwin Jackson aux manettes. Ce qui a complètement débloqué l’attaque villeurbannaise (28 points sur la période), derrière le duo Glynn Watson Jr. (19 points à 4/9, 6 rebonds et 5 passes décisives) – Zac Seljaas (15 points à 6/8, 7 rebonds, 2 interceptions et 1 contre).

« On a fait du mieux que l’on pouvait, en étant très solides des deux côtés du terrain », relève Melvin Ajinça. « On peut être fiers de nous d’avoir réussi à décrocher cette victoire, malgré l’ambiance et une équipe adverse très particulière, très forte. » De fait, si le SQBB maintient un tel visage sur la longueur à domicile, Pierre-Ratte sera toujours une citadelle difficilement prenable…

