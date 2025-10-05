Recherche
Betclic Élite

« Comme à la maison à Saint-Quentin », Melvin Ajinça (ASVEL) joue un vilain tour au SQBB

Longtemps malmenée à Saint-Quentin pour son premier déplacement en Betclic ÉLITE, l'ASVEL s'en est finalement sortie (81-76), notamment grâce à Melvin Ajinça, un ancien de la maison SQBB.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Comme à la maison à Saint-Quentin », Melvin Ajinça (ASVEL) joue un vilain tour au SQBB

Avec 16 points, dont 9 dans le dernier quart-temps, Melvin Ajinça décisif face à son ancien club

Crédit photo : Saint-Quentin Basketball

Près du banc de Saint-Quentin, qu’il a de moins en moins fréquenté au fil de ses deux saisons picardes (2022/24), Melvin Ajinça  partage un moment avec son acolyte Lucas Boucaud. Une interminable poignée de main, les têtes qui s’entrechoquent sur la tempe : le rituel est rodé depuis que les deux ont été les ambianceurs du titre de champion de Pro B en 2023. Puis vient le tour de Loic Schwartz cette fois, avec la main sur la nuque là.

Particulièrement souriants, les deux joueurs du SQBB ne sont pas rancuniers car Melvin Ajinça (16 points à 4/0, 3 rebonds et 1 interception) vient de faire mal à son ancien club. Très mal. Alors que Giovan Oniangue avait enflammé Pierre-Ratte d’une flèche parabolique à 3-points (62-53, 32e minute), c’est l’ailier aux dreadlocks qui a réveillé l’ASVEL, alors bien mal en point.

« Toujours les émotions de revenir »

Un tir à 3-points au creux du corner gauche en sortie de temps-mort, puis un autre au même endroit, avant de provoquer la cinquième faute d’Eddie Ekiyor pour inscrire trois lancers-francs : soit 9 points pour remettre Villeurbanne dans le match (69-69, 36e minute).

Melvin AJINCA
Melvin AJINCA
16
PTS
3
REB
0
PDE
SQB
76 81
ASV

« Il le fallait, je suis très content d’avoir pu pousser et participer à la victoire », souriait-il après coup au micro de La Chaîne L’Équipe, tout en admettant un petit pincement au cœur d’avoir torturé son ancien public. « C’est toujours les émotions de revenir ici. Je suis comme à la maison, c’est là où j’ai commencé ma vraie carrière. C’est un plaisir de retrouver ces supporters magnifiques, toujours présents pour le club et les joueurs. » 

Le SQBB a montré un bien meilleur visage

S’il est reparti frustré, le bouillant public de Pierre-Ratte a surtout pu être rassuré. À l’heure où l’on a encore le droit de parler de défaite encourageante, celle-ci incarne parfaitement ce concept bancal. Particulièrement inquiétant la semaine dernière à Boulazac (76-94), le SQBB a réagi et fait trembler l’ASVEL (76-81).

– Journée 2

« Il y a de la frustration mais je suis fier de l’équipe », clame le capitaine Giovan Oniangue, meilleur marqueur axonais avec ses 17 unités. « On a fait un mauvais match la semaine dernière à Boulazac, on voulait au moins montrer un beau visage. J’ai dit à mes coéquipiers dans le rond central que je pouvais être fier d’eux là. Si on peut jouer comme ça tous les matchs, on va en gagner beaucoup. Il y avait pas mal de bonnes choses, on va regarder la vidéo, progresser et on fera encore un bon match la semaine prochaine encore ! »

Si le Colisée, d’un Élan Chalon victorieux à Monaco, ne sera sûrement pas l’endroit le plus facile pour débloquer le compteur, Saint-Quentin a prouvé qu’il était capable de rivaliser avec n’importe qui. Ce qui renforce la valeur de cette victoire rhodanienne, surtout dans un contexte où l’ASVEL s’est présentée amoindrie dans l’Aisne.

L’ASVEL, aussi, « peut être fière » 

Longtemps malmenés, les Rhodaniens s’en sont finalement sortis grâce à un coup de coaching gagnant de Pierric Poupet, qui a pris l’option de jouer sans meneur dans le quatrième quart-temps, avec Edwin Jackson aux manettes. Ce qui a complètement débloqué l’attaque villeurbannaise (28 points sur la période), derrière le duo Glynn Watson Jr. (19 points à 4/9, 6 rebonds et 5 passes décisives) – Zac Seljaas (15 points à 6/8, 7 rebonds, 2 interceptions et 1 contre).

Glynn WATSON JR.
Glynn WATSON JR.
19
PTS
6
REB
5
PDE
SQB
76 81
ASV

« On a fait du mieux que l’on pouvait, en étant très solides des deux côtés du terrain », relève Melvin Ajinça« On peut être fiers de nous d’avoir réussi à décrocher cette victoire, malgré l’ambiance et une équipe adverse très particulière, très forte. » De fait, si le SQBB maintient un tel visage sur la longueur à domicile, Pierre-Ratte sera toujours une citadelle difficilement prenable…

Les statistiques disponibles ici

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
ASVEL
ASVEL
T-shirt offcourt

papillon- Modifié
Défaite encourageante qui peut nous faire espérer de parvenir à éviter une des deux dernières places en fin de saison mais soyons lucides, on est battu par une équipe de l'ASVEL qui a joué il y a 48h et qui disputait ce soir son troisième match en 5 jours (!)... Si on y ajoute qu'elle est venue avec une ligne arrière amputée de trois gros joueurs (Heurtel, De Colo et Harrison) mais que cela ne nous a pas empêché de prendre plus de 80 pts, ça ne dissipe pas toutes les inquiétudes : on fait beaucoup trop de fautes et au niveau adresse, on a la confirmation que c'est pas ça (8/24 à 3 pts)... Défensivement, c'est en progrès mais on manque toujours cruellement d'impact et de puissance mais là, c'est le choix des joueurs à l'intersaison qui pose question... Enfin bref, on mesure chaque jour un peu plus le gouffre qui sépare l'effectif de cette année à celui de l'an passé... Victoire impérative dans 15 jours contre Gravelines...
Répondre
(0) J'aime
elandu71- Modifié
"Victoire impérative dans 15 jours contre Gravelines..." : vous n'avez pas encore perdu contre nous au Colisée le week-end prochain, on reviendra d'un déplacement à Berlin qui va surement laisser des traces. Et si on joue aussi mal que face à Nanterre, vous avez toutes vos chances. Ne vends pas la peau de l'ours, Saint-Quentin, à ce que j'ai vu ce soir, joue bien. Votre meneur est bon, je le trouve meilleur que le notre et votre US ( Johnson ) a un bon shoot extérieur. Bref sans oublier la densité physique de Diallo et Oniangue qui pourra faire du mal aussi bien en défense qu'en attaque.
Répondre
(0) J'aime
papillon- Modifié
Je n'ai pas dit que c'était perdu d'avance, tout est possible en sport, rien n'est jamais certain mais si j'ai dit "victoire impérative contre le BCM", c'est parce qu'elle ne le sera pas contre Chalon où la logique voudrait qu'on s'incline (si on est pas ridicules, il n'y a pas de honte à perdre à Chalon alors que le BCM est un concurrent pour le maintien)... Par contre, il y a de grandes chances qu'on affronte un BCM lourdement diminué donc si on ne gagne pas là... et j'ignore si tu faisais un peu d'humour ("si on joue aussi mal que face à Nanterre, vous avez toutes vos chances") mais c'est sûr que si vous êtes mauvais, et nous très bons, on peut toujours espérer ;) Maintenant, je te trouve un peu sévère sur la prestation de l'Elan contre Nanterre qui a fait déjouer votre équipe par une intensité défensive juste phénoménale (la griffe de J Mahé) : ce n'est pas Chalon qui a été mauvais, c'est Nanterre qui a signé une performance XXL... et selon moi, peu d'équipes auraient pu s'imposer ce soir là contre une équipe que je vois finir à la 4ème, 5ème ou 6ème place... Pour ce qui est de notre performance, défaite encourageante, oui c'est vrai, mais je l'ai dit, face à une ASVEL qui n'était pas au mieux pour les raisons que j'ai donné... à confirmer donc...
(0) J'aime
elandu71- Modifié
"Les Rhodaniens s’en sont finalement sortis grâce à un coup de coaching gagnant de Pierric Poupet, qui a pris l’option de jouer sans meneur dans le quatrième quart-temps" : pas fan de Poupet, j'avoue quand même qu'il a réussi un jolie coup de poker gagnant.
Répondre
(0) J'aime
