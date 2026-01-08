Roman Domon confirme en NCAA, Ilias Kamardine remonte son niveau de jeu

Alors qu’Ole Miss et Ilias Kamardine (1,93 m, 22 ans) avaient commencé parfaitement la saison de NCAA avec 5 victoires, et une grande implication du natif de Marseille (15,8 points de moyenne sur cette période), l’ancien protégé de Guillaume Vizade à Vichy n’avait plus fait parler de lui depuis la mi-novembre et un pic à 26 points. L’entraîneur de Memphis, qu’il venait d’affronter, le médaillé d’or aux Jeux Olympiques de 1996 et 4 fois All-Star NBA Penny Hardaway avait d’ailleurs loué les performances du Champion d’Europe U20 2023.

Cette fois, c’est dans une défaite que l’ancien Dijonnais s’est illustré. Face à Arkansas, équipe classée 15e au niveau national, l’arrière a inscrit 16 points, son deuxième meilleur total, accompagnés de 4 rebonds, 4 passes et 3 interceptions. Cependant, les Rebels ont de nouveau perdu, sur le score de 94 à 87. C’est leur deuxième défaite en deux matches dans la saison régulière de la SEC, qui vient d’être lancée en ce début d’année 2026. Une occasion pour Kamardine de se montrer, après avoir connu des hauts et des bas dans les matches hors conférence. Alors que l’adaptation au basket universitaire prend forcément du temps, il se montre toutefois polyvalent avec 11,3 points à 45,5% de réussite aux tirs (dont 34,5% à 3-points), 3,1 rebonds et 3,6 passes décisives en 29 minutes.

🇫🇷 Ilias Kamardine

6'5 Senior Guard | Ole Miss Rebels (NCAA D1) Strong offensive showing from the French senior guard against a physical Arkansas team, once again leading Ole Miss with his poise and shot-making. vs Arkansas — Full Game Stats (Jan 7, 2026)

L’autre Français de l’effectif d’Ole Miss, Kezza Giffa (1,84 m, 22 ans) a lui aussi joué, mais est moins responsabilisé. L’ancien espoir des Metropolitans 92 commence la majorité des rencontres sur le banc (7,8 points et 1,5 rebond en 19 minutes). Sur cette rencontre, le fils de Sacha Giffa a inscrit 6 points en 14 minutes. Lui aussi avait brillé contre Memphis avec 15 points et 5 passes, début novembre.

Roman Domon essentiel dans la victoire des Racers, Courbon confirme

Ça fait 10 de suite pour Murray State et ses Français. Roman Domon (2,07 m, 20 ans) a grandement participé à la dixième victoire de suite des siens, en cumulant 19 points et 11 rebonds contre Evansville. Le joueur élu dans le meilleur cinq de l’EuroBasket U20 2025 continue sa belle saison, après un mois de décembre remarquable : deux fois élu « Freshman of the Week » durant le dernier mois de l’année et 20 points marqués le 21 décembre.

🇫🇷 Roman Domon

6'9" Freshman Guard/Forward | Murray State Racers (NCAA) Huge all-around performance from the French freshman in Missouri Valley Conference play, as Domon was one of the key pieces in Murray State's 79–69 win over Evansville. vs Evansville (MVC Win)

Lui réalise une saison plus discrète, mais restait sur une prestation très convaincante face à Bradley ce dimanche, avec son record de points dans la compétition universitaire, 16 points et un 4/5 à 3-points. L’ancien joueur de la Chorale de Roanne, Mathis Courbon (1,95 m, 20 ans) a encore été efficace : il a marqué 10 points en 15 minutes.

🇫🇷 Mathis Courbon

6'6" Freshman Guard | Murray State Racers (NCAA) Another solid contribution from the French freshman in conference play as Murray State took care of Evansville, 79–69. In limited minutes, Courbon showed maturity, aggressiveness, and two-way impact.

Les Racers n’ont plus perdu depuis fin novembre et joueront leur prochain match contre Valparaiso, une équipe qui avait réussi aux tricolores mi-décembre, avec une victoire 85-79 et 20 points de Roman Domon.