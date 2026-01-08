Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NCAA

Roman Domon confirme en NCAA, Ilias Kamardine remonte son niveau de jeu

NCAA - Anciens pensionnaires de Betclic Elite, le premier du côté de Dijon, le second au BCM Gravelines-Dunkerque, Ilias Kamardine et Roman Domon ont rejoint la ligue universitaire américaine l'été dernier. L'ex-arrière de la JDA a réalisé sa deuxième meilleure perf au scoring de la saison, l'ailier, lui un double-double.
|
00h00
Résumé
Écouter
Roman Domon confirme en NCAA, Ilias Kamardine remonte son niveau de jeu

Ilias Kamardine alterne le bon et moins bon, eu égard de son statut, avec Ole Miss

Crédit photo : © Petre Thomas-Imagn Images

Alors qu’Ole Miss et Ilias Kamardine (1,93 m, 22 ans) avaient commencé parfaitement la saison de NCAA avec 5 victoires, et une grande implication du natif de Marseille (15,8 points de moyenne sur cette période), l’ancien protégé de Guillaume Vizade à Vichy n’avait plus fait parler de lui depuis la mi-novembre et un pic à 26 points. L’entraîneur de Memphis, qu’il venait d’affronter, le médaillé d’or aux Jeux Olympiques de 1996 et 4 fois All-Star NBA Penny Hardaway avait d’ailleurs loué les performances du Champion d’Europe U20 2023.

Cette fois, c’est dans une défaite que l’ancien Dijonnais s’est illustré. Face à Arkansas, équipe classée 15e au niveau national, l’arrière a inscrit 16 points, son deuxième meilleur total, accompagnés de 4 rebonds, 4 passes et 3 interceptions. Cependant, les Rebels ont de nouveau perdu, sur le score de 94 à 87. C’est leur deuxième défaite en deux matches dans la saison régulière de la SEC, qui vient d’être lancée en ce début d’année 2026. Une occasion pour Kamardine de se montrer, après avoir connu des hauts et des bas dans les matches hors conférence. Alors que l’adaptation au basket universitaire prend forcément du temps, il se montre toutefois polyvalent avec 11,3 points à 45,5% de réussite aux tirs (dont 34,5% à 3-points), 3,1 rebonds et 3,6 passes décisives en 29 minutes.

L’autre Français de l’effectif d’Ole Miss, Kezza Giffa (1,84 m, 22 ans) a lui aussi joué, mais est moins responsabilisé. L’ancien espoir des Metropolitans 92 commence la majorité des rencontres sur le banc (7,8 points et 1,5 rebond en 19 minutes). Sur cette rencontre, le fils de Sacha Giffa a inscrit 6 points en 14 minutes. Lui aussi avait brillé contre Memphis avec 15 points et 5 passes, début novembre.

Roman Domon essentiel dans la victoire des Racers, Courbon confirme

Ça fait 10 de suite pour Murray State et ses Français. Roman Domon (2,07 m, 20 ans) a grandement participé à la dixième victoire de suite des siens, en cumulant 19 points et 11 rebonds contre Evansville. Le joueur élu dans le meilleur cinq de l’EuroBasket U20 2025 continue sa belle saison, après un mois de décembre remarquable : deux fois élu « Freshman of the Week » durant le dernier mois de l’année et 20 points marqués le 21 décembre.

Lui réalise une saison plus discrète, mais restait sur une prestation très convaincante face à Bradley ce dimanche, avec son record de points dans la compétition universitaire, 16 points et un 4/5 à 3-points. L’ancien joueur de la Chorale de Roanne, Mathis Courbon (1,95 m, 20 ans) a encore été efficace : il a marqué 10 points en 15 minutes.

Les Racers n’ont plus perdu depuis fin novembre et joueront leur prochain match contre Valparaiso, une équipe qui avait réussi aux tricolores mi-décembre, avec une victoire 85-79 et 20 points de Roman Domon.

NCAA
NCAA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
silk
Bon ils se sont bien rempli les poches tous les deux et tant mieux pour eux mais sportivement passer de la Betclic Elite à la NCAA c'est une régression.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroLeague
00h00Monaco chez le leader de l’EuroLeague : un match disponible gratuitement à la TV
Contenu premium
Médias
00h00BeBasket lance ses articles premium ce mercredi 7 janvier, une nouvelle étape pour le média
Ilias Kamardine alterne le bon et moins bon, eu égard de son statut, avec Ole Miss
NCAA
00h00Roman Domon confirme en NCAA, Ilias Kamardine remonte son niveau de jeu
Ergin Ataman est prêt à quitter son poste si le Panathinaïkos ne remporte pas de titre majeur cette saison
EuroLeague
00h00Ergin Ataman assure qu’il quittera le Panathinaikos à la fin de la saison si le club ne remporte pas un titre majeur
Bruno Cingala-Mata a signé un passage remarqué à l'ASA sur cette première partie de saison, avant de signer en Turquie
Basketbol Super Ligi
00h00ITW Bruno Cingala-Mata, désormais en Turquie : « J’ai appris à transformer la frustration en énergie positive »
Killian Hayes continue de régaler en G-League, en espérant un retour en NBA
G League
00h0027 points, 18 passes : Killian Hayes poursuit sur sa lancée malgré la défaite de Cleveland
Ilian Moungalla est prêté par le Paris Basketball à l'ALM Evreux
ELITE 2
00h00Le Paris Basketball prête son meilleur espoir à l’ALM Évreux
NBA
00h00Penda en double-double, Diabaté au rebond, Coulibaly encore à 18 points
NM1
00h00Toulouse a trouvé le remplaçant de Louis Marnette
Le président du Roche Vendée Basket Club l'assure, le club parviendra à terminer la saison
La Boulangère Wonderligue
00h00La Roche Vendée Basket en grande difficulté financière, un plan de continuation mis en place
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Penda en double-double, Diabaté au rebond, Coulibaly encore à 18 points
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Lakers malgré le triple-double de Luka Doncic
Isiah Stewart et Caris LeVert sur le tir d'Ayo Dosunmu
NBA
00h00Isaiah Stewart explose face aux Bulls, les Pistons s’imposent malgré les absences
SGA face au Jazz
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander inscrit 46 points et sauve le Thunder face au Jazz en prolongation
LeBron James sur le banc face aux San Antonio Spurs
NBA
00h00LeBron James forfait contre les Spurs à cause de plusieurs blessures
Après 8 saisons à Atlanta, le meneur quitte Atlanta pour la capitale
NBA
00h00Trae Young échangé aux Wizards contre McCollum et Kispert
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de la saison, le soir du trade de Trae Young
Rudy Gobert face au Miami Heat
NBA
00h00Rudy Gobert impressionne Erik Spoelstra : « L’un des joueurs les plus sous-estimés de la NBA »
Ivica Zubac face aux Golden State Warriors
NBA
00h00Ivica Zubac dans le viseur des Celtics : Boston prêt à payer le prix fort
Rick Carlisle face au Miami Heat
NBA
00h00Rick Carlisle à une victoire du club très fermé des 1000 victoires NBA
1 / 0