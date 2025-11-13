Recherche
NCAA

Ilias Kamardine livre une master class contre Memphis, Penny Hardaway sous le charme

NCAA - Ilias Kamardine a illuminé la soirée d’Oxford avec 26 points dans la victoire d’Ole Miss contre Memphis. Aligné avec Kezza Giffa, l’arrière français a inspiré les Rebels et impressionné Penny Hardaway.
|
00h00
Résumé
Écouter
Ilias Kamardine livre une master class contre Memphis, Penny Hardaway sous le charme

Ilias Kamardine s’est régalé contre Memphis en NCAA

Crédit photo : © Petre Thomas-Imagn Images

Ilias Kamardine (1,93 m, 22 ans) continue son excellente adaptation au basket NCAA. Face à Memphis, l’arrière français d’Ole Miss a signé sa meilleure prestation universitaire, guidant les Rebels vers un troisième succès en trois matchs. Aux côtés de Kezza Giffa, lui aussi performant, Kamardine a marqué les esprits, jusqu’à recevoir les louanges de Penny Hardaway.

L’impact immédiat d’Ilias Kamardine à Ole Miss

Un match référence contre Memphis

Dans une ambiance électrique au SJB Pavilion, Ilias Kamardine a sorti une prestation de haut vol : 26 points à 11/14 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives. Dès la première mi-temps, l’ancien joueur d’Evreux, Vichy-Clermont et Dijon a porté Ole Miss, auteur de 16 points sur les 20 premières minutes.

En seconde période, Memphis est revenu au contact, mais le Marseillais a maintenu les Rebels hors de portée. Son dunk en contre-attaque dans les trente dernières secondes a scellé l’affaire, immédiatement suivi d’un rebond défensif crucial.

Après la rencontre, le champion d’Europe U20 2023 a souligné la difficulté du duel : « En vérité, ça a été un match difficile pour moi. C’était physique, ils envoyaient des joueurs différents à chaque fois. J’ai juste essayé de rester agressif et de prendre le contrôle du rythme du match, étape par étape », a-t-il expliqué.

L’expérience européenne mise en lumière

Passé par la Pro B puis la Betclic ELITE, Ilias Kamardine n’est pas un freshman comme les autres. Cette maturité n’a pas échappé à d’anciens joueurs NBA comme Penny Hardaway, désormais coach des Tigers.

« Il est expérimenté », a résumé Hardaway. « Il est très doué et expérimenté. On n’arrive pas à le contenir. […] Et Kamardine a donné cette impression, que le basket universitaire était beaucoup plus facile que le basket à l’étranger ».

Une comparaison forte, renforcée par les parallèles effectués par certains commentateurs locaux, séduits par son style rappelant celui de Tyrese Haliburton.

Kezza Giffa dans le rôle du parfait lieutenant

Un duo français déjà incontournable

Pour la première fois de la saison, Ole Miss avait aligné Ilias Kamardine et Kezza Giffa (1,84 m, 23 ans) dans le cinq majeur. Et le résultat ne s’est pas fait attendre.

Giffa, pour ses 23 ans, a signé 15 points, 5 passes décisives et zéro balle perdue. Surtout, il a assuré des lancers-francs précieux en fin de match, après en avoir manqué en route (6/11au final).

L’ancien joueur d’High Point n’a pas tarit d’éloges sur son nouveau coéquipier : « C’est un excellent leader. Il a un QI Basket incroyable. […] Il est arrivé et s’est tout de suite intégré. »

Un ajustement express au basket NCAA

L’intelligence de jeu de Kamardine saute déjà aux yeux. Il l’a rappelé en décrivant sa manière d’aborder ces nouvelles défenses : « Je sais que tous les joueurs aiment courir, mais je leur dis que parfois c’est aussi bien de ralentir le jeu pour mettre l’attaque en place et garder le contrôle du match ».

Cette approche méthodique, héritée de ses années en Pro B et en Betclic ELITE, fait de lui un stabilisateur essentiel pour des Rebels ambitieux.

La suite : confirmer pour viser un 4/0

Ole Miss, invaincu (3-0), enchaîne dès vendredi contre Cal State Bakersfield, avec la possibilité de poursuivre son excellent début de saison et d’affirmer un peu plus l’importance de sa paire arrière française.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
al_viin
C'est bien beau mais bon...Tout ça pour même pas être drafté en fin d'année.
