Ilias Kamardine livre une master class contre Memphis, Penny Hardaway sous le charme

Ilias Kamardine (1,93 m, 22 ans) continue son excellente adaptation au basket NCAA. Face à Memphis, l’arrière français d’Ole Miss a signé sa meilleure prestation universitaire, guidant les Rebels vers un troisième succès en trois matchs. Aux côtés de Kezza Giffa, lui aussi performant, Kamardine a marqué les esprits, jusqu’à recevoir les louanges de Penny Hardaway.

L’impact immédiat d’Ilias Kamardine à Ole Miss

Un match référence contre Memphis

Dans une ambiance électrique au SJB Pavilion, Ilias Kamardine a sorti une prestation de haut vol : 26 points à 11/14 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives. Dès la première mi-temps, l’ancien joueur d’Evreux, Vichy-Clermont et Dijon a porté Ole Miss, auteur de 16 points sur les 20 premières minutes.

🇫🇷 Ilias Kamardine

| 6’4” Senior Guard | Ole Miss Rebels – NCAA D1 | Former JDA Dijon, France) French senior guard Ilias Kamardine put together a statement performance for Ole Miss in the win over Memphis, displaying his maturity, efficiency, and pro-level composure. The… pic.twitter.com/QnXfDUxQAp — Scouting lab (@scouting_lab) November 12, 2025

En seconde période, Memphis est revenu au contact, mais le Marseillais a maintenu les Rebels hors de portée. Son dunk en contre-attaque dans les trente dernières secondes a scellé l’affaire, immédiatement suivi d’un rebond défensif crucial.

Après la rencontre, le champion d’Europe U20 2023 a souligné la difficulté du duel : « En vérité, ça a été un match difficile pour moi. C’était physique, ils envoyaient des joueurs différents à chaque fois. J’ai juste essayé de rester agressif et de prendre le contrôle du rythme du match, étape par étape », a-t-il expliqué.

L’expérience européenne mise en lumière

Passé par la Pro B puis la Betclic ELITE, Ilias Kamardine n’est pas un freshman comme les autres. Cette maturité n’a pas échappé à d’anciens joueurs NBA comme Penny Hardaway, désormais coach des Tigers.

« Il est expérimenté », a résumé Hardaway. « Il est très doué et expérimenté. On n’arrive pas à le contenir. […] Et Kamardine a donné cette impression, que le basket universitaire était beaucoup plus facile que le basket à l’étranger ».

Penny Hardaway on Ilias Kamardine “I remember Luka Dončić talking about the transition from overseas to here. He said the NBA was way easier than overseas. (Kamardine) is making it look like college is way easier than overseas." pic.twitter.com/Jk3gWVLBTH — Sam Hutchens (@Sam_Hutchens_) November 12, 2025

Une comparaison forte, renforcée par les parallèles effectués par certains commentateurs locaux, séduits par son style rappelant celui de Tyrese Haliburton.

Kezza Giffa dans le rôle du parfait lieutenant

Un duo français déjà incontournable

Pour la première fois de la saison, Ole Miss avait aligné Ilias Kamardine et Kezza Giffa (1,84 m, 23 ans) dans le cinq majeur. Et le résultat ne s’est pas fait attendre.

Giffa, pour ses 23 ans, a signé 15 points, 5 passes décisives et zéro balle perdue. Surtout, il a assuré des lancers-francs précieux en fin de match, après en avoir manqué en route (6/11au final).

L’ancien joueur d’High Point n’a pas tarit d’éloges sur son nouveau coéquipier : « C’est un excellent leader. Il a un QI Basket incroyable. […] Il est arrivé et s’est tout de suite intégré. »

Kezza Giffa

(6’1” Senior Point Guard | Ole Miss Rebels – NCAA D1) French senior guard Kezza Giffa delivered another composed and efficient performance for Ole Miss in the win over Memphis, controlling the tempo and showing his maturity as a floor general on both ends. 📊 vs… pic.twitter.com/Ewp3r9wdPH — Scouting lab (@scouting_lab) November 12, 2025

Un ajustement express au basket NCAA

L’intelligence de jeu de Kamardine saute déjà aux yeux. Il l’a rappelé en décrivant sa manière d’aborder ces nouvelles défenses : « Je sais que tous les joueurs aiment courir, mais je leur dis que parfois c’est aussi bien de ralentir le jeu pour mettre l’attaque en place et garder le contrôle du match ».

Cette approche méthodique, héritée de ses années en Pro B et en Betclic ELITE, fait de lui un stabilisateur essentiel pour des Rebels ambitieux.

La suite : confirmer pour viser un 4/0

Ole Miss, invaincu (3-0), enchaîne dès vendredi contre Cal State Bakersfield, avec la possibilité de poursuivre son excellent début de saison et d’affirmer un peu plus l’importance de sa paire arrière française.