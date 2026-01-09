Un international sud-soudannais arrive en renfort à Hyères-Toulon

À la recherche d’un nouveau souffle pour stabiliser sa raquette, le Hyères-Toulon Var Basket a trouvé la pièce manquante. Le club d’ÉLITE 2 enregistre l’arrivée de Chudier Bile (2,01 m, 27 ans) en tant que remplaçant médical du Néerlandais Jito Kok, blessé et absent pour un mois. Né à Denver aux États-Unis mais international sud-soudanais, ce joueur polyvalent vient apporter son expérience internationale et son intensité physique au promu varois.

Un cursus universitaire américain

Formé au cœur du Colorado, Chudier Bile a gravi les échelons du circuit étasunien avec une progression constante. Après un passage remarqué au sein du JuCo d’Otero, il a intégré la première division NCAA à Northwestern State en 2019-2020 (14 points et 7,5 rebonds de moyenne), avant de véritablement exploser lors de sa dernière année universitaire, dans le prestigieux programme de Georgetown (2020-2021).

Sous les ordres de Patrick Ewing, il affiche une solide ligne de statistiques : 10 points, 5 rebonds et 1 passe de moyenne en 25 rencontres. Anecdote intéressante : il partageait alors le vestiaire des Hoyas avec le Choletais Qudus Wahab et le Roannais Jahvon Blair.

Champion de Croatie et globe-trotter

Après avoir lancé sa carrière professionnelle en G-League avec le Greensboro Swarm (franchise affilée avec les Charlotte Hornets), Bile a multiplié les expériences formatrices. Il a notamment découvert la Basketball Africa League (BAL) sous les couleurs de l’ABC Abidjan en 2023 avant de s’envoler pour l’Europe.

C’est en Croatie, avec le club de Rijeka, qu’il a fait ses premiers pas sur le Vieux Continent entre 2023 et 2025. Pièce maîtresse de son effectif, il y a compilé 14,5 points et 6,7 rebonds pour 13 d’évaluation en 34 matchs, décrochant au passage le titre de champion de Croatie de deuxième division en 2024.

Une première expérience attendue dans l’Hexagone

International avec le Soudan du Sud — nation émergente et sensation de la scène mondiale ces dernières années — Chudier Bile arrive en France avec un statut de couteau suisse. Capable de s’écarter mais aussi de ferrailler dans la peinture, il sort d’une brève pige à Benghazi (Libye) entamée en octobre dernier pour la Road To BAL 2026 (5,8 points, 3,7 rebonds et 1,3 passe en 17 minutes sur 6 matchs).

« C’est un poste 4 athlétique avec une vrai menace sur le shoot à 3-points, précise le manager général du club, William Dumas. Un joueur qui qui joue beaucoup sur l’énergie. Il ne va pas révolutionner notre jeu mais nous apporter une rotation. Avec les différents pépins (maladie etc?), on s’est souvent retrouvé à 7 ou 8 pros… Nous sommes toujours privés de Maxim Eugene et Chudier compte seulement quatre entraînements avec nous. »

Au Hyères-Toulon Var Basket, il aura la lourde tâche de s’adapter rapidement aux exigences de l’ELITE 2 pour aider le HTV à remplir ses objectifs de maintien rapide. Sa mobilité, son énergie et son sens du rebond seront des atouts précieux pour le coaching staff varois.

Recruté sur le poste 4, l’Américain Moses Greenwood sera décalé en 5 dans la raquette. Au classement, Hyères-Toulon est 10e du championnat avec un bilan de neuf victoires pour huit défaites et jouera son prochain match de championnat en déplacement à Rouen ce week-end pour le compte de la 18e journée. Par la suite, l’équipe de Stéphane Dumas, en pleine bourre fin 2025 après l’arrivée de John Roberson (1,80 m, 37 ans) – au point de prétendre aux playoffs une fois le maintien acquis ? – retrouvera Quimper, Challans et Aix-Maurienne. Un mois de janvier décisif pour le club varois pour conditionner la suite de sa saison.