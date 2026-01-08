Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Toulouse a trouvé le remplaçant de Louis Marnette

NM1 - Stephan Gauthier est le joker médical choisi par le Toulouse Basketball Club pour prendre la suite de Louis Marnette, arrêté jusqu'à la fin de la saison. Un renfort expérimenté, au profil différent, mais jugé complémentaire pour sécuriser l’objectif maintien en NM1.
|
00h00
Résumé
Écouter
Toulouse a trouvé le remplaçant de Louis Marnette

Le TBC a trouvé son joker médical : Stephan Gauthier arrive pour remplacer Louis Marnette

Crédit photo : Cécile Thomas

Le Toulouse Basketball Club a rapidement réagi après la grave blessure mi décembre mettant un terme à la saison de Louis Marnette. Pour compenser l’absence de sa principale menace extérieure, le TBC a décidé de miser sur un joueur expérimenté, Stephan Gauthier (1,92 m, 30 ans), selon La Dépêche.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Stephan Gauthier.jpg
Stephan GAUTHIER
Poste(s): Arrière
Taille: 192 cm
Âge: 30 ans (13/07/1995)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
7,6
#140
REB
2,5
#153
PD
2,8
#66

Un remplacement poste pour poste, mais un profil différent

« On remplace Louis Marnette poste pour poste mais avec un profil différent », précise le dirigeant Nicolas Biondo. L’idée n’était donc pas de trouver un clone, mais un joueur capable d’apporter autre chose à l’effectif toulousain.

Plus défensif, plus gestionnaire, Stephan Gauthier arrive avec un vécu et une polyvalence qui doivent permettre aux Toros de stabiliser leur rotation arrière. « Compte tenu des résultats de la phase aller, ainsi que du profil et de l’expérience de Stephan, nous visons une place dans les sept premiers », explique le responsable du pôle sportif du TBC avec en ligne de mire un maintien sans passer par la poule basse. Toulouse est actuellement 9e de la Poule A de NM1 avec un bilan de 9 victoires et 8 défaites en ce début d’année 2026.

Un joueur référencé en NM1 et passé par la Pro B

Natif de Bergerac, Stephan Gauthier est un visage bien connu des parquets français. Passé par le centre de formation de Boulazac, il a accumulé dix saisons chez les professionnels, avec même quelques apparitions en Élite sous les couleurs de son club formateur.

Vu en NM1, une division qu’il a connue au Havre (2018-2019) puis avec Angers entre 2019 et 2022, il a aussi évolué en ELITE 2 toujours sous le maillot angevin (2022-2024) et Nantes 2024-2025 où il affichait en moyenne 7,6 points, 2,8 passes décisives et 2,5 rebonds en 24 minutes. Mi-septembre 2025, l’arrière avait été libéré de son contrat après avoir trouvé un accord avec l’Hermine.

LIRE AUSSI

Avec ce recrutement, le TBC ajoute du sang neuf à son effectif pour aborder la deuxième partie de saison avec davantage de certitudes. Premier rendez-vous de l’année le 9 janvier face à Chartres pour la 18e journée de Nationale 1.

NM1
NM1
Suivre
Toulouse
Toulouse
Suivre
Toulou
Toulou
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NM1
00h00Toulouse a trouvé le remplaçant de Louis Marnette
Le président du Roche Vendée Basket Club l'assure, le club parviendra à terminer la saison
La Boulangère Wonderligue
00h00La Roche Vendée Basket en grande difficulté financière, un plan de continuation mis en place
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Lakers malgré le triple-double de Luka Doncic
Adam Atamna peut-il jouer davantage en EuroLeague suite au départ de Nando De Colo
EuroLeague
00h00L’ASVEL veut prendre son temps avant de remplacer Nando De Colo
SGA face au Jazz
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander inscrit 46 points et sauve le Thunder face au Jazz en prolongation
Après 8 saisons à Atlanta, le meneur quitte Atlanta pour la capitale
NBA
00h00Trae Young échangé aux Wizards contre McCollum et Kispert
Ivan Février espère enchaîner les victoires avec Le Portel sur la deuxième partie de saison
Betclic ELITE
00h00Le Portel : Un maintien historique est-il encore possible ?
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de la saison, le soir du trade de Trae Young
EuroLeague
00h00[Vidéo] Le sniper Andreas Obst signe la deuxième meilleure perf de la saison en EuroLeague
La Boulangère Wonderligue
00h00Basket Landes perd une étape du « marathon » contre Bourges, La Roche et l’ASVEL se relancent
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Lakers malgré le triple-double de Luka Doncic
Isiah Stewart et Caris LeVert sur le tir d'Ayo Dosunmu
NBA
00h00Isaiah Stewart explose face aux Bulls, les Pistons s’imposent malgré les absences
SGA face au Jazz
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander inscrit 46 points et sauve le Thunder face au Jazz en prolongation
LeBron James sur le banc face aux San Antonio Spurs
NBA
00h00LeBron James forfait contre les Spurs à cause de plusieurs blessures
Après 8 saisons à Atlanta, le meneur quitte Atlanta pour la capitale
NBA
00h00Trae Young échangé aux Wizards contre McCollum et Kispert
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de la saison, le soir du trade de Trae Young
Rudy Gobert face au Miami Heat
NBA
00h00Rudy Gobert impressionne Erik Spoelstra : « L’un des joueurs les plus sous-estimés de la NBA »
Ivica Zubac face aux Golden State Warriors
NBA
00h00Ivica Zubac dans le viseur des Celtics : Boston prêt à payer le prix fort
Rick Carlisle face au Miami Heat
NBA
00h00Rick Carlisle à une victoire du club très fermé des 1000 victoires NBA
Alperen Sengun après sa chute face aux Dallas Mavericks
NBA
00h00Alperen Sengun absent 10 à 14 jours après son entorse à la cheville
1 / 0