Toulouse a trouvé le remplaçant de Louis Marnette

Le Toulouse Basketball Club a rapidement réagi après la grave blessure mi décembre mettant un terme à la saison de Louis Marnette. Pour compenser l’absence de sa principale menace extérieure, le TBC a décidé de miser sur un joueur expérimenté, Stephan Gauthier (1,92 m, 30 ans), selon La Dépêche.

PROFIL JOUEUR Stephan GAUTHIER Poste(s): Arrière Taille: 192 cm Âge: 30 ans (13/07/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 7,6 #140 REB 2,5 #153 PD 2,8 #66

Un remplacement poste pour poste, mais un profil différent

« On remplace Louis Marnette poste pour poste mais avec un profil différent », précise le dirigeant Nicolas Biondo. L’idée n’était donc pas de trouver un clone, mais un joueur capable d’apporter autre chose à l’effectif toulousain.

Plus défensif, plus gestionnaire, Stephan Gauthier arrive avec un vécu et une polyvalence qui doivent permettre aux Toros de stabiliser leur rotation arrière. « Compte tenu des résultats de la phase aller, ainsi que du profil et de l’expérience de Stephan, nous visons une place dans les sept premiers », explique le responsable du pôle sportif du TBC avec en ligne de mire un maintien sans passer par la poule basse. Toulouse est actuellement 9e de la Poule A de NM1 avec un bilan de 9 victoires et 8 défaites en ce début d’année 2026.

Un joueur référencé en NM1 et passé par la Pro B

Natif de Bergerac, Stephan Gauthier est un visage bien connu des parquets français. Passé par le centre de formation de Boulazac, il a accumulé dix saisons chez les professionnels, avec même quelques apparitions en Élite sous les couleurs de son club formateur.

Vu en NM1, une division qu’il a connue au Havre (2018-2019) puis avec Angers entre 2019 et 2022, il a aussi évolué en ELITE 2 toujours sous le maillot angevin (2022-2024) et Nantes 2024-2025 où il affichait en moyenne 7,6 points, 2,8 passes décisives et 2,5 rebonds en 24 minutes. Mi-septembre 2025, l’arrière avait été libéré de son contrat après avoir trouvé un accord avec l’Hermine.

Avec ce recrutement, le TBC ajoute du sang neuf à son effectif pour aborder la deuxième partie de saison avec davantage de certitudes. Premier rendez-vous de l’année le 9 janvier face à Chartres pour la 18e journée de Nationale 1.