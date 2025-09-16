Recherche
ELITE 2

Nantes : Mathys Kangudia s’engage jusqu’en 2028, Stéphan Gauthier libéré

ÉLITE 2 - Le Nantes Basket Hermine a officialisé la signature professionnelle et la prolongation de Mathys Kangudia jusqu’en 2028. Dans le même temps, Stéphan Gauthier a été libéré de son contrat, marquant un tournant dans le projet du club qui veut miser sur ses jeunes.
00h00
Nantes : Mathys Kangudia s’engage jusqu’en 2028, Stéphan Gauthier libéré

Mathys Kangudia montre une belle adresse à 3-points

Crédit photo : Nantes Basket Hermine

Mathys Kangudia (1,88 m, 21 ans) a signé un contrat professionnel de trois saisons avec le Nantes Basket Hermine, le liant au club jusqu’en 2028. Ce mouvement acte la fin de l’aventure nantaise pour Stéphan Gauthier, libéré de son contrat d’un commun accord avec le club.

Un changement de cap pour le Nantes BH

Le Nantes Basket Hermine a officialisé ce lundi un choix fort avant le début de la saison 2025-2026 : le départ de Stéphan Gauthier et la promotion de Mathys Kangudia dans le groupe professionnel. « Merci à Stéphan qui a aidé à maintenir le club la saison passée. Mais il ne correspond pas à ce qu’on voulait mettre en place niveau basket », a expliqué le coach Rémy Valin dans les colonnes de Presse Océan.

Arrivé d’Angers, Stephan Gauthier (1,92 m, 30 ans) sortait d’une saison à 7,6 points, 2,5 rebonds et 2,8 passes décisives en 38 matchs d’ELITE 2. Capitaine en 2024-2025, il avait perdu le brassard cet été au profit d’Hugo Mienandi, signe d’une séparation qui semblait inévitable.

Kangudia, symbole du projet nantais

À l’inverse, Mathys Kangudia incarne l’orientation locale et jeune que veut impulser le NBH. Arrivé au club en 2020, passé par les Espoirs de Dijon en 2023-2024 (19,1 points par rencontre) avant de revenir à Nantes, il a montré la saison dernière une vraie montée en puissance : 6,9 points, 1 rebond et 1,8 passe décisive en 18 minutes de moyenne, avec une adresse extérieure solide (38,5 % à 3-points).

Sa prolongation jusqu’en 2028 envoie un signal clair. « C’est une vraie satisfaction de poursuivre l’aventure avec Mathys. Son potentiel et sa détermination en font un joueur sur lequel nous voulons construire », a souligné Richard Devineau, vice-président du NBH.

Le club entend capitaliser sur cette génération locale avec également Raphaël Boum (1,96 m, 18 ans), qui s’est engagé pour trois saisons après sa belle fin d’exercice 2024-2025.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
