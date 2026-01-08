27 points, 18 passes : Killian Hayes poursuit sur sa lancée malgré la défaite de Cleveland

Elu joueur de la semaine dernière en G-League, Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) a enchaîné ce mercredi avec une grosse performance individuelle : 27 points et 18 passes décisives. Malheureusement, le Florido-Maugeois n’a pas pu empêcher la défaite de Cleveland contre Mexico City.

Une feuille de stats encore noircie

Aligné pendant 41 minutes, le meneur franco-étasunien a livré l’une des performances les plus complètes de sa carrière en G-League : 27 points, 3 rebonds, 18 passes décisives et 2 interceptions, égalant au passage un record personnel aux passes décisives (du 25 janvier 2025, avec Long Island).

KILLIAN HAS 17 ASSISTS RIGHT NOW EVERYONE! #CHARGEON — Cleveland Charge (@ChargeCLE) January 8, 2026

Si ses pourcentages ne sont pas irréprochables (10/24 au tir, 2/9 à 3-points), qu’il a aussi commis des erreurs (7 ballons perdus), Hayes a une nouvelle fois compensé par son impact global, notamment grâce à sa vision du jeu et sa capacité à créer pour les autres. Dans une rencontre rythmée et offensive, il a été le véritable chef d’orchestre du Charge, maintenant son équipe au contact jusqu’aux dernières minutes.

Killian Hayes 🤝 Tristan Enaruna for a sweeet lob 😎 @ChargeCLE 📺 ESPN+ pic.twitter.com/a207HhF2fK — NBA G League (@nbagleague) January 8, 2026

Des chiffres de patron depuis son arrivée

Sur les cinq matchs de saison régulière disputés cette saison, Killian Hayes affiche des moyennes impressionnantes : 26,4 points, 4,8 rebonds, 11 passes, 2 interceptions et 0,8 contre en moins de 37 minutes minutes.

Des statistiques qui en disent long sur son rôle central : meilleur marqueur, deuxième passeur et deuxième intercepteur de Cleveland, tout en pointant déjà comme le 5e meilleur scoreur de l’ensemble de la G-League. Une montée en puissance constante qui ne passe pas inaperçue.

Cleveland marque le pas au classement

Malgré cette défaite, le Cleveland Charge reste solidement installé dans le haut de la conférence Est. Avec un bilan de 4 victoires pour 2 défaites, la franchise est désormais 4e, doublée par l’Osceola Magic (5-2), qui monte sur le podium.

Pour rappel, Cleveland avait déjà montré de belles choses lors du Tip-Off Tournament, terminant 2e de la division Central derrière le Grand Rapids Gold, avec un bilan de 8 victoires pour 6 défaites. Une continuité qui confirme la solidité du projet collectif, malgré quelques ajustements encore nécessaires.

Un retour en NBA toujours espéré

La question revient forcément : ces performances peuvent-elles lui ouvrir la porte à un retour en NBA ? Le dernier match de Killian Hayes dans la grande ligue remonte au 1er mars 2025, sous le maillot des Brooklyn Nets (4 points, 4 rebonds, 3 passes, 1 interception en 25 minutes dans une défaite 94-115 face aux Detroit Pistons).

Le contexte reste toutefois complexe du côté des Cleveland Cavaliers, qui disposent déjà de quatre meneurs dans leur effectif : Darius Garland, Lonzo Ball, Craig Porter Jr et Tyrese Proctor et dont aucun n’a été envoyé en G-League cette saison.

Avec un bilan de 21 victoires pour 17 défaites, Cleveland pointe à la 6e place de la conférence Est et nourrit de réelles ambitions sous les ordres de Kenny Atkinson. Dans ce contexte, la marge pour intégrer un nouveau joueur dans la rotation reste limitée.

27 PTS 🔥 18 AST 🚨 G League Player of the Week Killian Hayes breaks @ChargeCLE franchise record with 18 assists, notching 13 in the first half 🔥 pic.twitter.com/kiQSOpUNhK — NBA G League (@nbagleague) January 8, 2026

En attendant, Killian Hayes fait exactement ce qu’il faut : enchaîner les performances de haut niveau et rappeler qu’il peut peser des deux côtés du terrain. Si la NBA ne s’ouvre pas immédiatement, ses prestations en G-League renforcent, match après match, son dossier. Et à ce rythme-là, difficile d’imaginer que son nom ne finisse pas par revenir sur les bureaux de certains décideurs de franchises NBA.