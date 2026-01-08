Recherche
EuroLeague

Ergin Ataman assure qu’il quittera le Panathinaikos à la fin de la saison si le club ne remporte pas un titre majeur

EuroLeague - Coach emblématique du continent européen, Ergin Ataman a annoncé à la presse qu'il quittera le Panathinaikos à la fin de la saison si son équipe ne remporte pas l'EuroLeague ou le championnat grec. Une annonce forte, qui intervient après deux défaites européennes qui ont fait beaucoup parler ces derniers jours.
00h00
Ergin Ataman assure qu’il quittera le Panathinaikos à la fin de la saison si le club ne remporte pas un titre majeur

Ergin Ataman est prêt à quitter son poste si le Panathinaïkos ne remporte pas de titre majeur cette saison

Crédit photo : Sébastien Grasset

Alors que le Panathinaikos déçoit sur la scène continentale (7e d’EuroLeague avec 12 victoires et 8 défaites), et qu’Ergin Ataman multiplie les sorties médiatiques fortes pour critiquer son effectif, la pression monte sur place. Le coach turc, en poste depuis 2023 et qui a fêté ce mercredi ses 60 ans, vient de prendre une grande décision : il quittera ses fonctions si son équipe ne remporte pas l’EuroLeague ou le championnat grec.

« J’ai confiance en mes joueurs et en mon équipe. Mais si à la fin de la saison, nous n’avons pas gagné l’EuroLeague ou le championnat grec, je quitterais Athènes » a annoncé le coach trois fois vainqueur de la plus grande compétition européenne, dont la dernière avec la Panathinaikos en 2024. Au printemps dernier, le Pana a perdu son titre européen, avant de s’incliner face à l’Olympiakos en finale des playoffs grecs. Surtout, les multiples revers face au rival voisin commencent à peser lourd dans la balance pour certains fans du club fondé le , sous le nom de Podosferikós Ómilos Athinón, suite à la fronde avec le Panellinios.

Les critiques pleuvent à Athènes

Cette annonce intervient quelques heures après que l’équipe ait « joué son pire match de la saison », ce mardi contre Milan, selon l’entraineur, avant d’enchainer : « Nous avons très mal joué, et je félicite Milan d’avoir remporté ce match sans certains de ses joueurs titulaires. Nous avons très mal joué. Il n’y a rien à dire après ce match. »

Cette annonce fera-t-elle l’effet d’un électrochoc ? Premiers éléments de réponse dès ce jeudi soir face à la Virtus Bologne (11e, avec un bilan à l’équilibre : 10 victoires et 10 défaites).

Un retour et une arrivée pour atteindre les objectifs ? 

Toujours selon une annonce du technicien le plus extraverti de l’EuroLeague, c’est cette fois une bonne nouvelle qui a été révélée ces dernières heures, la date du retour de Mathias Lessort (2,06 m, 30 ans). La « meilleure recrue de la saison » selon son entraineur devrait retrouver les terrains début février.

Une autre annonce, cette fois du président des Verts a aussi sous-entendu que le club pourrait se renforcer. Dimitris Giannakopoulos a annoncé en live Instagram travailler sur « un gros transfert ». Une rumeur a vite fait état de contact avec le MVP du dernier Final Four, Nigel Hayes-Davis (2,03 m, 31 ans). Reste

De quoi aider le coach a décrocher sa quatrième EuroLeague, et au club de réaliser ses objectifs ?

