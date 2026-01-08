Ergin Ataman assure qu’il quittera le Panathinaikos à la fin de la saison si le club ne remporte pas un titre majeur

Alors que le Panathinaikos déçoit sur la scène continentale (7e d’EuroLeague avec 12 victoires et 8 défaites), et qu’Ergin Ataman multiplie les sorties médiatiques fortes pour critiquer son effectif, la pression monte sur place. Le coach turc, en poste depuis 2023 et qui a fêté ce mercredi ses 60 ans, vient de prendre une grande décision : il quittera ses fonctions si son équipe ne remporte pas l’EuroLeague ou le championnat grec.

« J’ai confiance en mes joueurs et en mon équipe. Mais si à la fin de la saison, nous n’avons pas gagné l’EuroLeague ou le championnat grec, je quitterais Athènes » a annoncé le coach trois fois vainqueur de la plus grande compétition européenne, dont la dernière avec la Panathinaikos en 2024. Au printemps dernier, le Pana a perdu son titre européen, avant de s’incliner face à l’Olympiakos en finale des playoffs grecs. Surtout, les multiples revers face au rival voisin commencent à peser lourd dans la balance pour certains fans du club fondé le 3 février 1908 , sous le nom de Podosferikós Ómilos Athinón, suite à la fronde avec le Panellinios.

Ergin Ataman: "I trust my players and my team. If at the end of the season we don't win the EuroLeague or the greek league, I will leave Athens". pic.twitter.com/UtQXREdqtF — Harris Stavrou (@harris_stavrou) January 7, 2026

Les critiques pleuvent à Athènes

Cette annonce intervient quelques heures après que l’équipe ait « joué son pire match de la saison », ce mardi contre Milan, selon l’entraineur, avant d’enchainer : « Nous avons très mal joué, et je félicite Milan d’avoir remporté ce match sans certains de ses joueurs titulaires. Nous avons très mal joué. Il n’y a rien à dire après ce match. »

Cette annonce fera-t-elle l’effet d’un électrochoc ? Premiers éléments de réponse dès ce jeudi soir face à la Virtus Bologne (11e, avec un bilan à l’équilibre : 10 victoires et 10 défaites).

Un retour et une arrivée pour atteindre les objectifs ?

Toujours selon une annonce du technicien le plus extraverti de l’EuroLeague, c’est cette fois une bonne nouvelle qui a été révélée ces dernières heures, la date du retour de Mathias Lessort (2,06 m, 30 ans). La « meilleure recrue de la saison » selon son entraineur devrait retrouver les terrains début février.

Une autre annonce, cette fois du président des Verts a aussi sous-entendu que le club pourrait se renforcer. Dimitris Giannakopoulos a annoncé en live Instagram travailler sur « un gros transfert ». Une rumeur a vite fait état de contact avec le MVP du dernier Final Four, Nigel Hayes-Davis (2,03 m, 31 ans). Reste

De quoi aider le coach a décrocher sa quatrième EuroLeague, et au club de réaliser ses objectifs ?