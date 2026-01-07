Ivica Zubac dans le viseur des Celtics : Boston prêt à payer le prix fort

Malgré un début de saison compliqué pour les LA Clippers (6-21), Ivica Zubac continue d’attirer les convoitises à travers la NBA. Selon Michael Scotto de HoopsHype, les Boston Celtics et les Indiana Pacers figurent parmi les équipes les plus intéressées par le pivot de 28 ans.

L’intérêt pour Zubac avait atteint son apogée lors du terrible démarrage des Clippers, il s’est quelque peu calmé depuis que Los Angeles a remporté sept de ses huit derniers matchs. Néanmoins, les Celtics restent à l’affût d’une opportunité pour renforcer leur secteur intérieur.

Un prix élevé mais justifié pour un pivot All-Defensive

Les Clippers ne comptent pas brader leur joueur vedette « il aurait fallu au moins deux premiers tours de draft » pour que Los Angeles accepte de se séparer de Zubac lors des précédentes négociations.

Cette valorisation élevée s’explique par les performances XXL du Croate. Membre de la All-Defensive Second Team la saison passée et finaliste pour le titre de Most Improved Player, Zubac affiche des moyennes impressionnantes de 15 points, 11 rebonds et 1 contre par match. Ses statistiques défensives sont particulièrement remarquables : il se classe dans le 98e percentile pour la dissuasion et la protection du cercle et dans le 94e percentile pour la perturbation au cercle.

Pour Boston, actuellement troisième de la Conférence Est avec un bilan de 23-12, Zubac représenterait une amélioration considérable au poste de pivot. Bien que Neemias Queta ait dépassé les attentes avec 10,2 points et 7,8 rebonds par match, l’ajout du pivot des Clippers transformerait instantanément les Celtics en véritables prétendants au titre.

L’acquisition de Zubac nécessiterait que Boston se sépare de salaires comme Anfernee Simons ou Sam Hauser, en plus des choix de draft réclamés par les Clippers. Avec un contrat de 18,1 millions de dollars en 2025-2026 et une moyenne de 20 millions jusqu’en 2027-2028, Zubac représente un investissement raisonnable pour une franchise ambitieuse. La trade deadline étant fixée au jeudi 5 février, les discussions pourraient s’intensifier dans les prochaines semaines.