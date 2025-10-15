La JDA Dijon s’incline en prolongation face à Reggio d’Émilie pour son entrée en FIBA Europe Cup

Pour son retour en FIBA Europe Cup, la JDA Dijon a offert un beau combat au Palais des Sports, mais s’est finalement inclinée 88-96 après prolongation contre les Italiens de Reggio d’Emilie. Menés de 18 points, les hommes de Laurent Legname ont tout donné pour revenir avant de céder dans les derniers instants.

Une entame manquée, un retour héroïque

Devant un Palais des Sports en fusion, la JDA Dijon a pourtant vécu un premier acte cauchemardesque. Les Italiens, emmenés par un trio composé par Jaylen Barford, l’ex-Portelois Kwan Cheatham et surtout l’ancien Limougeaud Jamar Smith (16 points à 6/13 aux tirs en 21 minutes) insolent d’adresse à 3-points, ont rapidement creusé l’écart (26-44, 17e). En l’absence de Charles Kahudi (ischios), Laurent Legname a dû jongler dans sa rotation intérieure, associant notamment Quentin Losser et Tariq Owens.

Mais après la pause, la Jeanne s’est révoltée. Portée par Gregor Hrovat (25 points) et Mervyn Muamba, auteurs de tirs primés salvateurs juste avant la mi-temps, Dijon a peu à peu refait son retard. L’écart est tombé, puis s’est inversé : à cinq minutes de la fin, les Bourguignons comptaient jusqu’à sept longueurs d’avance (79-72).

Une prolongation fatale

Les Italiens ont toutefois profité d’un moment de flottement dijonnais pour arracher la prolongation, avant de s’y montrer impitoyables. Manquant de lucidité et de fraîcheur, les Dijonnais ont vu Reggio Emilia s’envoler dans les cinq minutes supplémentaires (88-96, 45e).

« C’est rageant, parce qu’on pouvait l’avoir, sauf qu’on a mal commencé, on s’est donné à fond pour tout rattraper et on l’a payé en prolongation », a regretté Quentin Losser dans les colonnes du Bien Public. « On a mal géré notre avance et on s’est un peu précipités en attaque. »

Même son de cloche chez le coach Laurent Legname, lucide sur les manquements de son équipe : « On aurait dû gagner ce match, et on l’a perdu. On met 15 minutes à exécuter ce qu’on avait prévu. Défensivement, on prend 46 points à la mi-temps… On passe de -18 à +7, mais ce n’est pas validé car on est trop inconstant. »

Cap sur Paris

Après cette première défaite européenne, la JDA devra rapidement se remobiliser avant un déplacement périlleux ce dimanche chez le Paris Basketball (16h30), l’un des favoris du championnat.