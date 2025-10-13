Recherche
NBA

[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !

NBA - Moment mémorable dans un simple match de pré-saison entre Wizards et Raptors (score final 112-113) : Olivier Sarr a mis un alley-oop au buzzer pour aller chercher la victoire contre l'équipe de son petit frère Alexandre, qu'il affrontait pour la première fois.
00h00
[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !

Pendant sa célébration avec ses coéquipiers, Olivier Sarr a fixé le banc des Wizards et son frère

Crédit photo : © Geoff Burke-Imagn Images

C’est un scénario qu’ils avaient imaginés plus jeunes dans les plus fous de leurs rêves. Ce dimanche soir, Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) et Olivier Sarr (2,08 m, 26 ans) se sont affrontés pour la première fois de leur carrière en match officiel, lors d’une rencontre de pré-saison entre Washington Wizards et Toronto Raptors. Le plus jeune des frères nous avait confiés sa hâte de participer à ce match symbolique, en se doutant que son frère allait sûrement « essayer de me faire quelques trucs en attaque. » Plus âgé de 6 ans, Olivier a dû faire souffrir Alexandre dans le passé quand il jouait contre lui dans le jardin familial ou au playground. Il semble qu’il n’a pas perdu ses habitudes.

LIRE AUSSI

Pour leurs retrouvailles sur un parquet, le grand frère a donné la leçon au petit frère en réussissant tout simplement… un buzzer-beater. Alors que les Wizards étaient en train de valider un come-back (de 94-110 à 112-111), c’est lui qui a eu le tir de la gagne. Le premier de sa carrière en NBA, sur un alley-oop après un système bien construit sur remise en jeu, alors qu’il ne restait que 0,8 secondes au chronomètre. Un choix de tir évident, que la défense des Wizards n’a malgré tout pas réussi à anticiper. Les arbitres ont dû vérifier à la vidéo s’il l’avait réussi dans les temps.

Chambrage

À ce moment-là, Alexandre n’était plus sur le parquet. Et depuis longtemps, puisqu’il n’a disputé que la première période, ménagé pour son retour de blessure au mollet (12 points, 8 rebonds et 2 contres en 17 minutes). Le temps de planter notamment un tir à 3-points sur la tête de son grand frère. Alignés en même temps sur le parquet grâce aux coachs bien inspirés qui leur ont fait une faveur, les deux pivots se sont rendus coup pour coup dans la raquette. Ils n’ont pas arrêté de batailler au rebond, driver l’un sur l’autre, se contrer mutuellement… Et si Alexandre s’en sort avec la meilleure ligne statistique, c’est bien Olivier (4 points, 4 rebonds, 3 contres en 18 minutes) qui a marqué le panier le plus important, celui qu’on retiendra. Et qui repart avec la victoire.

« Je suis très content pour lui. J’ai toujours été un fan de lui en grandissant, donc je suis content pour lui. Maintenant, ça me donne encore plus envie de les jouer dans la vraie saison pour prendre notre revanche » a souri Alexandre en conférence de presse, pas fâché. Même s’il a confié que son aîné en avait profité pour le chambrer. « Après son game-winner, il est venu vers moi en criant. Je lui ai dis “allez dégage de là, c’est que de la pré-saison. [rires] »

Depuis Washington,

Les deux frères ont échangé leurs maillots après la rencontre pour immortaliser ce moment (photo : © Geoff Burke-Imagn Images)
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
