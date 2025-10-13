[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !

C’est un scénario qu’ils avaient imaginés plus jeunes dans les plus fous de leurs rêves. Ce dimanche soir, Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) et Olivier Sarr (2,08 m, 26 ans) se sont affrontés pour la première fois de leur carrière en match officiel, lors d’une rencontre de pré-saison entre Washington Wizards et Toronto Raptors. Le plus jeune des frères nous avait confiés sa hâte de participer à ce match symbolique, en se doutant que son frère allait sûrement « essayer de me faire quelques trucs en attaque. » Plus âgé de 6 ans, Olivier a dû faire souffrir Alexandre dans le passé quand il jouait contre lui dans le jardin familial ou au playground. Il semble qu’il n’a pas perdu ses habitudes.

Pour leurs retrouvailles sur un parquet, le grand frère a donné la leçon au petit frère en réussissant tout simplement… un buzzer-beater. Alors que les Wizards étaient en train de valider un come-back (de 94-110 à 112-111), c’est lui qui a eu le tir de la gagne. Le premier de sa carrière en NBA, sur un alley-oop après un système bien construit sur remise en jeu, alors qu’il ne restait que 0,8 secondes au chronomètre. Un choix de tir évident, que la défense des Wizards n’a malgré tout pas réussi à anticiper. Les arbitres ont dû vérifier à la vidéo s’il l’avait réussi dans les temps.

OLIVIER SARR WITH THE @TISSOT BUZZER-BEATER! 🚨⏰ Your Time Defines Your Greatness. pic.twitter.com/Zbf7ShbM3r — NBA (@NBA) October 12, 2025

Chambrage

À ce moment-là, Alexandre n’était plus sur le parquet. Et depuis longtemps, puisqu’il n’a disputé que la première période, ménagé pour son retour de blessure au mollet (12 points, 8 rebonds et 2 contres en 17 minutes). Le temps de planter notamment un tir à 3-points sur la tête de son grand frère. Alignés en même temps sur le parquet grâce aux coachs bien inspirés qui leur ont fait une faveur, les deux pivots se sont rendus coup pour coup dans la raquette. Ils n’ont pas arrêté de batailler au rebond, driver l’un sur l’autre, se contrer mutuellement… Et si Alexandre s’en sort avec la meilleure ligne statistique, c’est bien Olivier (4 points, 4 rebonds, 3 contres en 18 minutes) qui a marqué le panier le plus important, celui qu’on retiendra. Et qui repart avec la victoire.

« Je suis très content pour lui. J’ai toujours été un fan de lui en grandissant, donc je suis content pour lui. Maintenant, ça me donne encore plus envie de les jouer dans la vraie saison pour prendre notre revanche » a souri Alexandre en conférence de presse, pas fâché. Même s’il a confié que son aîné en avait profité pour le chambrer. « Après son game-winner, il est venu vers moi en criant. Je lui ai dis “allez dégage de là, c’est que de la pré-saison. [rires] »

Depuis Washington,