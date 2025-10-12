Vassilis Spanoulis, après la victoire face à Paris : « Je veux créer l’alchimie qui va nous permettre de gagner »

Quelques minutes après le succès de ses joueurs dans le choc de la 3e journée de Betclic ELITE face au Paris Basketball, Vassilis Spanoulis a affiché une certaine satisfaction quant à ce que son équipe a pu montrer par intermittence dans la capitale.

“Je veux créer une équipe qui joue au basket dans ma philosophie, et créer l’alchimie qui va nous permettre de l’emporter”, a-t-il ambitionné. “C’est important pour l’accomplissement de nos objectifs qui dépassent le championnat de France, avec l’EuroLeague également”.

Le technicien grec retient toutefois des axes de progression pour se montrer plus dangereux encore à l’avenir. “Nous devons rester concentrés, on a perdu la tête sans raison apparente. Il faut que nous soyons capables de jouer un bon basket sur plus de minutes encore”.