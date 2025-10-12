Recherche
Betclic Élite

Vassilis Spanoulis, après la victoire face à Paris : « Je veux créer l’alchimie qui va nous permettre de gagner »

Betclic ELITE - Le technicien grec Vassilis Spanoulis a montré sa satisfaction mais aussi pointé les axes d’amélioration de son équipe après le succès de l’AS Monaco face au Paris Basketball.
00h00
Vassilis Spanoulis, après la victoire face à Paris : « Je veux créer l’alchimie qui va nous permettre de gagner »

Vassilis Spanoulis développe peu à peu « l’alchimie » au sein de son groupe qui pourrait lui permettre d’atteindre ses objectifs élevés.

Crédit photo : Julie Dumélié

Quelques minutes après le succès de ses joueurs dans le choc de la 3e journée de Betclic ELITE face au Paris Basketball, Vassilis Spanoulis a affiché une certaine satisfaction quant à ce que son équipe a pu montrer par intermittence dans la capitale.

Dans le choc de la 3e journée de championnat, Monaco s’est imposé dans la douleur à l’Adidas Arena (99-94) face au Paris Basketball.
Monaco s'impose au forceps dans le choc face à Paris
Rédaction

“Je veux créer une équipe qui joue au basket dans ma philosophie, et créer l’alchimie qui va nous permettre de l’emporter”, a-t-il ambitionné. “C’est important pour l’accomplissement de nos objectifs qui dépassent le championnat de France, avec l’EuroLeague également”.

Le technicien grec retient toutefois des axes de progression pour se montrer plus dangereux encore à l’avenir. “Nous devons rester concentrés, on a perdu la tête sans raison apparente. Il faut que nous soyons capables de jouer un bon basket sur plus de minutes encore”.

Monaco
Monaco
a commencer par les changemenst tres hasardeux , begarin qui joue 15 minutes d'affile pour 0 point et 4 fautes alors que sur le banc ya terry ... michineau 0 minutes qui aurait pu sur quekuqe courte sequence notament en premiere mi temp faire souffler Chew. Aucun ballon a l'interoeur pour theis , hayes et mirotic.
