Logo Bebasket
Betclic Élite

Monaco s'impose au forceps dans le choc face à Paris

Betclic ELITE - Dans le choc de la 3e journée de championnat, Monaco s’est imposé dans la douleur à l’Adidas Arena (99-94) face au Paris Basketball. Les joueurs de Vassilis Spanoulis ont trouvé les ressources pour s’imposer sur le fil malgré l’exclusion d’Alpha Diallo avant la pause, et surtout la blessure – qui n’en était pas une – de Mike James à quelques longueurs du coup de sifflet final.
|
00h00
Monaco s'impose au forceps dans le choc face à Paris

L'AS Monaco de Matthew Strazel a remporté le choc face au Paris Basketball dans la capitale.

Crédit photo : Iris shoot by Kim

Dans une Adidas Arena bruyante dès l’échauffement pour la remise des bagues de champions aux Parisiens ainsi qu’à Kevarrius Hayes aujourd’hui en Principauté, la Roca Team s’est attachée la victoire dans le choc de la 3e journée de Betclic ELITE qui l’opposait au Paris Basketball (99-94). Les joueurs de Vassilis Spanoulis ont pourtant joué à se faire peur.

La rencontre a démarré tambours battants mais de manière désordonnée pour les deux équipes, qui se rendaient coup pour coup. Ce sont finalement les Monégasques qui ont les premiers mis de l’ordre et pris l’ascendant après cinq minutes, grâce à l’expérience de Nikola Mirotic et l’envie de revanche de Matthew Strazel après les finales de Betclic ELITE perdues quelques mois plus tôt (24-15, 10’).

Dès le début du deuxième quart, les hommes de Francesco Tabellini ont amorcé un rapproché sous l’impulsion de Daulton Hommes et d’un Nadir Hifi toujours hyperactif malgré la genouillère qui couvre son genou gauche. Mais Monaco trouvait à chaque fois le moyen de garder un matelas de points d’avance, que ce soit depuis les lignes arrières avec Élie Okobo et Matthew Strazel, ou à l’intérieur avec Jaron Blossomgame et Nikola Mirotic qui continuait de provoquer des fautes. Seule ombre au tableau monégasque : l’exclusion d’Alpha Diallo à 35 secondes de la pause, après deux fautes techniques en dix secondes (45-55, 20’).

Monaco souffre sans Alpha Diallo

 

Au retour des vestiaires, l’absence de l’Américano-Guinéen s’est faite sentir défensivement, lorsque Paris inflige un 11-3 en deux minutes trente à ses récipiendaires (56-58, 22’). Le club de la capitale repasse même un temps devant après 28 minutes sur un 3-points de Derek Willis (70-68), alors qu’il était mené depuis la cinquième minute. Mais Elie Okobo, auteur d’un 3-points à son tour puis d’un alley-oop vers Blossomgame, redonne le lead à Monaco avant d’aborder les dix dernières minutes (77-72, 30’).

La rencontre est restée indécise jusqu’aux dernières secondes, Nadir Hifi répondant aux assauts d’Elie Okobo pour rester en vie (94-92, 39’). En plus de Diallo, les Monégasques ont dû faire sans Mike James au pire moment, à une minute trente du terme. L’Américain est sorti sur blessure après s’être tenu le pied, laissant planer le doute quant à la gravité de sa blessure. Mais plus de peur que de mal, l’ancien joueur des Phoenix Suns est revenu sur le parquet avant que l’autre ex-Sun ]Élie Okobo ne cloue le sort du match, en inscrivant 9 de ses 23 points dans les dix dernières minutes.

Après un léger trou d’air au retour des vestiaires, l’AS Monaco s’impose finalement 99-94 à Paris dans un match qu’elle a globalement maîtrisé. La perte d’Alpha Diallo a pesé dans l’équilibre défensif monégasque, mais les hommes de Vassilis Spanoulis ont fait parler leur puissance offensive dans tous les compartiments du terrain pour finalement s’imposer.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
jamesnaysmith
Match sympa rendu inaudible par les deux loustics aux commentaires. A-t-on déjà vu un tel parti pris ?
fussoire38
parti pris pour qui ? c'était qui aux commentaires ?
lulutoutvert
jc87
papillon
..."Paris inflige un 11-3 en deux minutes trente à ses récipiendaires..." ... "récipiendaires" ?!!! Que vient faire ce mot dans cette phrase et le contexte de celle-ci ;) ?!!!
jc87
En effet, un simple "visiteurs" serait plus approprié.
lulutoutvert
Diallo (que j'adore au préalable) c'est une vraie faute professionnelle. Alors que Monaco dominait et pouvait gérer le match avec les fautes provoquées et 4 joueurs majeurs à 3 fautes à la MT. Il n'y avait qu'Hifi qui posait problème.
