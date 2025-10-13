Limoges frôle l’exploit à Nanterre : « Je suis très fier des gars », souligne Dario Gjergja

Le Limoges CSP n’est pas passé loin d’un troisième succès consécutif en Betclic ELITE. Sur le parquet de Nanterre, les hommes de Dario Gjergja ont longtemps tenu tête à l’équipe francilienne avant de s’incliner de justesse 91-89. Malgré ce revers, le coach limougeaud a tenu à saluer l’état d’esprit et la combativité de son groupe.

« Je suis très fier des gars »

Interrogé par Le Populaire après la rencontre, le Croate n’a pas caché sa satisfaction quant à l’attitude de ses joueurs : « Je suis très fier des gars qui se sont battus pendant 40 minutes. On a plusieurs gars qui étaient sur le terrain en étant blessés. Il faut leur donner du crédit. On doit croire en nous », a-t-il souligné.

Un discours positif malgré la frustration d’un résultat qui aurait pu tourner en faveur du CSP, qui avait même eu le ballon de la gagne dans les ultimes secondes sur une tentative longue distance de son Américain Frank Mason II. Cette mentalité combative s’inscrit dans la continuité des deux premières sorties limougeaudes, où l’équipe avait déjà montré une cohésion et une énergie prometteuses lors de ses deux premiers succès.

Un CSP combatif malgré les blessures et coups durs

Une défaite de peu, la première cette saison en championnat, mais Limoges a affiché une redoutable solidarité face à formation invaincue en championnat. Sans ses ailiers Shawn Tanner et Mamadou Guissé, blessés, son pivot Nikola Jovanovic diminué physiquement et un Gavin Ware touché par les fautes (16 minutes seulement), le CSP a pu compter sur son capitaine Nicolas Lang, de retour au jeu, qui a montré une fois de plus que le mot sniper est écrit pour lui (22 points à 5 sur 7 à 3-points), bien aidé par Frank Mason II à la baguette (21 d’évaluation et aucun ballon perdu) et la polyvalence d’Hugo Invernizzi (6 points, 8 rebonds et 6 passes).

PROFIL JOUEUR Nicolas LANG Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 196 cm Âge: 35 ans (01/05/1990) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 13,5 #31 REB 1,5 #122 PD 3,5 #34

Le CSP n’a pas à rougir de cette défaite face à des Nanterriens qui ont pu compter sur un fort « 6 majeur » avec Benjamin Sène (15 points, 8 passes), Mathis Dossou-Yovo (16 points, 8 fautes provoquées), Roko Prkacin (11 d’évaluation en 17 minutes), Zakai Zeigler (15 points en 18 minutes), Donta Scott (19 d’évaluation en 22 minutes) et d’un Lucas Dussoulier décisif dans le money-time (4 sur 4 à trois points).

PROFIL JOUEUR Benjamin SENE Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 31 ans (13/05/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 17,7 #11 REB 1,7 #117 PD 7 #4

À l’image de son entraîneur, Limoges garde la tête haute avant un nouveau déplacement dans l’Est de la France cette fois-ci pour défier Nancy pour la prochaine journée de championnat.