Limoges perd un joueur pour quatre semaines mais récupère Nicolas Lang

Le Limoges CSP, invaincu après deux journées de Betclic ELITE, se déplace à Nanterre ce vendredi pour tenter de confirmer son bon début de saison. Mais pour cette première rencontre à l’extérieur en championnat, Dario Gjergja devra composer avec plusieurs absences importantes. Selon Kevin Cao du Populaire du Centre, l’ailier Shawn Tanner reste indisponible pour encore deux semaines en raison d’une blessure au mollet, tandis que Mamadou Guisse rejoint l’infirmerie pour environ quatre semaines.

Des absences dans l’aile pour le CSP

Le staff limougeaud doit déjà faire face à un effectif réduit dans le secteur extérieur. Après avoir remporté ses deux premiers matches à domicile, face à Bourg puis Dijon, le CSP devra se passer de deux de ses joueurs athlétiques à Nanterre.

Shawn Tanner, arrivé cet été, poursuit sa convalescence après une blessure au mollet. Quant à Mamadou Guissé, l’international belge, il manquera plusieurs semaines de compétition, sans que la nature exacte de sa blessure ne soit précisée par le quotidien limougeaud.

Le retour espéré de Nicolas Lang

La bonne nouvelle du jour vient du capitaine Nicolas Lang, forfait contre Dijon en raison d’une gêne aux adducteurs. Le vétéran s’est entraîné ce jeudi et pourrait tenir sa place pour cette affiche à Nanterre, comme l’a confirmé Kevin Cao sur X (anciennement Twitter) :

Le Limoges CSP évoluera sans Tanner (encore deux semaines d’indisponibilité) et sans Guissé (quatre semaines d’absence) demain à Nanterre. Nicolas Lang s’est entraîné aujourd’hui et pourrait tenir sa place. — Kevin Cao (@kevincao87) October 9, 2025

Ce retour serait un atout précieux pour un CSP en quête d’un premier succès loin de Beaublanc cette saison, d’autant que Nanterre reste, elle aussi, invaincue en Betclic ELITE (2-0) et vient d’enchaîner une victoire facile à Poissy (70-100) en Coupe de France. De son côté, le Cercle Saint-Pierre s’est fait sortir sur le parquet du SCABB (82-80).

Un vrai test à l’extérieur pour Limoges

Après un démarrage prometteur devant son public, Limoges va devoir confirmer sa solidité face à un adversaire en pleine confiance. Le déplacement à Nanterre, toujours redoutable dans sa salle (101-79 contre Gravelines-Dunkerque samedi dernier), servira de premier test grandeur nature pour les hommes de Dario Gjergja, privés de deux éléments mais portés par le possible retour de leur capitaine.