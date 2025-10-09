Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Limoges perd un joueur pour quatre semaines mais récupère Nicolas Lang

Betclic ELITE - Le Limoges CSP se rend à Nanterre ce vendredi pour l’ouverture de la 3e journée de Betclic ELITE. Le groupe de Dario Gjergja sera diminué avec les absences de Shawn Tanner et Mamadou Guissé, mais pourrait enregistrer le retour de son capitaine Nicolas Lang.
|
00h00
Résumé
Écouter
Limoges perd un joueur pour quatre semaines mais récupère Nicolas Lang

Nicolas Lang a repris l’entraînement avec le Limoges CSP

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Le Limoges CSP, invaincu après deux journées de Betclic ELITE, se déplace à Nanterre ce vendredi pour tenter de confirmer son bon début de saison. Mais pour cette première rencontre à l’extérieur en championnat, Dario Gjergja devra composer avec plusieurs absences importantes. Selon Kevin Cao du Populaire du Centre, l’ailier Shawn Tanner reste indisponible pour encore deux semaines en raison d’une blessure au mollet, tandis que Mamadou Guisse rejoint l’infirmerie pour environ quatre semaines.

Des absences dans l’aile pour le CSP

Le staff limougeaud doit déjà faire face à un effectif réduit dans le secteur extérieur. Après avoir remporté ses deux premiers matches à domicile, face à Bourg puis Dijon, le CSP devra se passer de deux de ses joueurs athlétiques à Nanterre.

Shawn Tanner, arrivé cet été, poursuit sa convalescence après une blessure au mollet. Quant à Mamadou Guissé, l’international belge, il manquera plusieurs semaines de compétition, sans que la nature exacte de sa blessure ne soit précisée par le quotidien limougeaud.

Le retour espéré de Nicolas Lang

La bonne nouvelle du jour vient du capitaine Nicolas Lang, forfait contre Dijon en raison d’une gêne aux adducteurs. Le vétéran s’est entraîné ce jeudi et pourrait tenir sa place pour cette affiche à Nanterre, comme l’a confirmé Kevin Cao sur X (anciennement Twitter) :

Ce retour serait un atout précieux pour un CSP en quête d’un premier succès loin de Beaublanc cette saison, d’autant que Nanterre reste, elle aussi, invaincue en Betclic ELITE (2-0) et vient d’enchaîner une victoire facile à Poissy (70-100) en Coupe de France. De son côté, le Cercle Saint-Pierre s’est fait sortir sur le parquet du SCABB (82-80).

Un vrai test à l’extérieur pour Limoges

Après un démarrage prometteur devant son public, Limoges va devoir confirmer sa solidité face à un adversaire en pleine confiance. Le déplacement à Nanterre, toujours redoutable dans sa salle (101-79 contre Gravelines-Dunkerque samedi dernier), servira de premier test grandeur nature pour les hommes de Dario Gjergja, privés de deux éléments mais portés par le possible retour de leur capitaine.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Nanterre
Nanterre
Suivre
Limoges
Limoges
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nicolas Lang a repris l'entraînement avec le Limoges CSP
Betclic ELITE
00h00Limoges perd un joueur pour quatre semaines mais récupère Nicolas Lang
Tony Parker Senior est décédé le dimanche 5 octobre
France
00h00Une autopsie ordonnée après le décès de Tony Parker Senior
Ivan Février va retrouver son ancien club de Nanterre avec Le Portel en Coupe de France
Coupe de France Masculine
00h00Le tirage du 3e tour de la Coupe de France : Le Portel – Nanterre, la seule affiche 100% Betclic ÉLITE
Nia Clouden et Fribourg ont créé la sensation face à Villeneuve d'Ascq, tenant du titre
EuroCup Féminine
00h00Tenant du titre, Villeneuve d’Ascq a perdu en… Suisse pour son entrée en EuroCup
NBA
00h00Maxime Raynaud productif avec les Kings contre Toronto et Olivier Sarr, Rupert et Sissoko discrets avec Portland
Nikola Mirotic, ici face à son nouveau coéquipier Jaron Blossongame en 2024, va retrouver son ancien club de Milan
EuroLeague
00h00Comment regarder gratuitement Monaco – Milan en EuroLeague ce jeudi
A'ja Wilson a marqué le panier de la victoire lors du match 3 des finales WNBA
WNBA
00h00A’ja Wilson crucifie Phoenix d’un game winner, Las Vegas mène 3-0 en Finales WNBA
Jaylen Hoard et le Maccabi Tel-Aviv ont pris le meilleur sur l'Hapoël Tel-Aviv de Vasilije Micic
EuroLeague
00h00Jaylen Hoard et le Maccabi remportent le premier derby de Tel-Aviv de l’histoire en EuroLeague
EuroCup Féminine
00h00Eve Wembanyama fait sensation pour son premier match en Coupe d’Europe !
Jeremiah Hill en suspension pour mettre fin au suspense lors de Berlin - Chalon
Basketball Champions League
00h00[Vidéo] L’énorme 3-points de Jeremiah Hill pour sceller la victoire de Chalon chez l’ALBA Berlin
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud productif avec les Kings contre Toronto et Olivier Sarr, Rupert et Sissoko discrets avec Portland
Victor Wembanyama face à Andrew Wiggins et Miami en match de présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama égare encore beaucoup de ballons, mais San Antonio s’impose à Miami
NBA
00h00À 40 ans, LeBron annonce sa « Second Decision » : retraite ou coup de bluff XXL pour Amazon ?
NBA
00h00Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta
Nikola Topic a du être opéré au niveau des testicules
NBA
00h00Opéré des testicules, Nikola Topic va manquer 4 à 6 semaines de compétition
NBA
00h00539 jours plus tard, Olivier Sarr rejoue enfin : le pivot français relance sa carrière avec Toronto
NBA
00h00Victor Wembanyama frôle le triple-double pour sa reprise avec les Spurs
Joel Embiid pose avec le maillot des Sixers
NBA
00h00Les 76ers dévoilent leurs maillots throwback de l’ère Allen Iverson pour 2025-2026
Bronny James galère avec son tir en présaison
NBA
00h00Bronny James souffre en présaison avec les Lakers malgré ses baskets en or
1 / 0