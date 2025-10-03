Recherche
Betclic Élite

Le Limoges CSP privé de Nicolas Lang et Shawn Tanner face à Dijon

Betclic Élite - Le Limoges CSP devra affronter Dijon ce week-end sans son capitaine Nicolas Lang ni Shawn Tanner. Deux absences qui compliquent les plans de l'entraîneur Dario Gjergja pour cette deuxième journée de Betclic ÉLITE.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Limoges CSP privé de Nicolas Lang et Shawn Tanner face à Dijon

Nicolas Lang s’est blessé aux adducteurs

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Le Limoges CSP va devoir composer sans deux de ses joueurs pour la deuxième journée de Betclic Élite ce samedi 4 octobre. Le club limougeaud recevra la JDA Dijon dans son antre de Beaublanc sans son capitaine Nicolas Lang (1,96 m, 35 ans) ni son ailier Shawn Tanner (1,94 m, 24 ans), comme l’indique le journaliste du Populaire du Centre Matthieu Marot.

Le premier est blessé aux adducteurs tandis que le second est touché au mollet. Les deux manqueront à l’appel face aux Dijonnais.

Nicolas Lang, un leader irremplaçable

L’absence de Nicolas Lang est un vrai coup de massue pour le CSP. L’arrière international français est bien plus qu’un simple scoreur : il est un leader charismatique, la voix du vestiaire et l’âme de l’équipe. Son impact dépasse ses statistiques, lui qui incarne la stabilité et l’expérience du groupe. Privé de celui qui est bien plus qu’un shooteur, le coach Dario Gjergja devra réinventer sa rotation extérieure et trouver un relais de leadership sur le parquet.

Shawn Tanner, de nouveau sur la touche

Comme si cela ne suffisait pas, Shawn Tanner sera lui aussi encore une fois indisponible. Touché au mollet depuis plusieurs jours après être resté sur le banc lors de la victoire inaugurale face à Bourg-en-Bresse, le cousin de Zaccharie Risacher sera de nouveau obligé de regarder le match en tribune.

Beaublanc appelé en renfort

Face à une JDA Dijon qui souhaite décrocher son premier succès en Betclic Elite cette saison, l’équation devient complexe. Limoges devra miser sur sa défense, l’émergence de certains joueurs en quête de responsabilités et surtout l’énergie de son public. Plus que jamais, Beaublanc sera appelé à jouer son rôle de sixième homme pour aider le Cercle Saint-Pierre a enchainer un nouveau succès après avoir accroché la JL à son tableau de chasse le week-end dernier.

Limoges
