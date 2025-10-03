Recherche
EuroCup

Axel Bouteille et Jerry Boutsiele lancent fort leur saison d’EuroCup avec le Buducnost Podgorica

EuroCup - En ouverture de l’EuroCup, Axel Bouteille et Jerry Boutsiele ont contribué au large succès du Buducnost Podgorica chez les London Lions (59-86). Les deux Français ont signé une belle première sortie dans une équipe monténégrine qui a affiché une solide identité défensive.
|
00h00
Résumé
Écouter
Axel Bouteille et Jerry Boutsiele lancent fort leur saison d’EuroCup avec le Buducnost Podgorica

Axel Bouteille et le Buducnost Podgorica ont largement gagné à Londres ce jeudi

Crédit photo : EuroCup

Axel Bouteille (2,01 m, 30 ans) et Jerry Boutsiele (2,04 m, 32 ans) ont participé au large succès du Buducnost Podgorica sur le parquet des Londres Lions (59-86) ce jeudi soir en EuroCup. Les deux Français ont signé une belle première sortie, dans une rencontre où la défense a été la marque de fabrique du club monténégrin.

– Journée 1

Après une élimination en 1/8e de finale la saison passée, le Buducnost a clairement affiché ses ambitions dès cette ouverture européenne.

Une défense retrouvée pour Buducnost

Sous la houlette d’Andrej Zakelj, le Buducnost Podgorica a étouffé son adversaire londonien, limité à seulement 25 points en première mi-temps (12 puis 13 points). L’intensité défensive a été le moteur de la soirée avec 15 balles perdues provoquées et converties en 17 points, souvent en transition.

« Je ne pense pas que nous pouvions espérer mieux pour débuter », a réagi l’ancien Dijonnais Rasheed Sulaimon (12 points et 5 rebonds pour 19 d’évaluation) auprès d’Euroleague TV. « Comme l’a dit le coach, nous avons de grandes ambitions cette année. C’était une performance collective et nous avons montré que notre identité peut être la défense. »

Les Français déjà efficaces

Pour ce premier rendez-vous européen de la saison, les deux recrues françaises ont répondu présent. Axel Bouteille a signé 12 points à 4/9 aux tirs, accompagnés de 4 rebonds et 1 interception pour 13 d’évaluation en 18 minutes. L’intérieur Jerry Boutsiele a, lui, fait parler sa puissance à l’intérieur avec 6 points, 10 rebonds, 2 passes décisives et 3 fautes provoquées (15 d’évaluation en 22 minutes).

Jerry BOUTSIELE
Jerry BOUTSIELE
6
PTS
10
REB
2
PDE
LON
59 86
BUD

De quoi lancer idéalement leur aventure au Monténégro dans une équipe qui veut aller plus loin que la saison passée.

Un collectif en mission

Avec également 13 points de Nikola Tanaskovic et une belle répartition des responsabilités, Buducnost a envoyé un message à la concurrence. « Tous les gars ont donné leur maximum. C’est une très bonne manière de débuter la saison », a commenté Tanaskovic après la rencontre.

Le prochain rendez-vous pour les Monténégrins aura lieu à Podgorica face à Trente, qui a largement perdu face à la JL Bourg mercredi, avec la volonté de confirmer cette première démonstration défensive.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
