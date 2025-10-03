Recherche
NBA

Le premier maillot numéro 24 de Kobe Bryant vendu pour 889 000 dollars

Vente aux enchères record chez Sotheby's. Le tout premier maillot des Lakers porté par Kobe Bryant avec le numéro 24 s'est vendu 889 000 dollars, confirmant l'engouement pour les objets de collection de la légende disparue.
00h00
Un maillot de Kobe Bryant s’est vendu pour près d’un million de dollars !

Crédit photo : © Kirby Lee-Imagn Images

La passion des collectionneurs pour les objets ayant appartenu à Kobe Bryant ne se dément pas. Lors d’une vente aux enchères organisée par Sotheby’s, le tout premier maillot des Los Angeles Lakers porté par le « Black Mamba » avec le numéro 24 a trouvé preneur pour 889 000 dollars, frais d’acheteur inclus.

Un maillot historique porté lors d’une soirée mémorable

Ce maillot emblématique a été porté le 3 novembre 2006, lors de la victoire des Lakers contre les Seattle Supersonics (118-112) au Staples Center. Cette soirée avait vu Bryant inscrire 23 points, marquant le début d’une saison exceptionnelle où il terminerait troisième au classement du MVP et remporterait son deuxième titre consécutif de meilleur marqueur de la ligue avec 31,6 points de moyenne.

Le maillot présente des caractéristiques uniques qui ont contribué à sa valeur exceptionnelle. Bryant l’avait signé avec les inscriptions « FIRST 24 » et « 1/1 » sur les numéros, accompagnées d’un hologramme Upper Deck, la société ayant eu un contrat d’autographes et de memorabilia avec la star jusqu’en 2009. MeiGray Authenticated a également confirmé par photo que ce maillot avait été porté lors du Media Day des Lakers en octobre 2006.

Cette vente s’inscrit dans la continuité des records établis par les objets de collection liés à Kobe Bryant. En avril dernier, son tout premier maillot numéro 8 de sa saison rookie 1996-1997 avait pulvérisé tous les records en se vendant 7 millions de dollars chez le même commissaire-priseur.

Jerry West également à l’honneur

La même soirée a vu un autre maillot légendaire changer de propriétaire. Un maillot de Jerry West, porté entre 1964 et 1967, s’est vendu 533 400 dollars. Selon l’authentification de Sports Investors Authentication, ce maillot a été porté de manière certaine lors du Game 6 des finales de division Ouest 1965 et 1966, ainsi que lors du Game 2 des Finals NBA 1966.

Le lot comprenait également une veste d’échauffement, un short et des chaussettes que la maison de ventes considère comme ayant été portés en match. Ces objets, offerts en 1967 à Frank O’Neill, ancien soigneur des Lakers lors du déménagement de l’équipe au Forum, étaient restés dans une collection privée jusqu’à cette vente. Le record pour un objet de Jerry West reste détenu par un maillot de la saison 1969-1970, vendu 868 000 dollars en mai dernier.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
