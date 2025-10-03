Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Où regarder Cholet – Boulazac, première rencontre de la deuxième journée de Betclic ELITE ?

Betclic ELITE - Cholet Basket reçoit Boulazac ce vendredi 3 octobre à la Meilleraie (20h30) pour lancer la deuxième journée de Betclic ELITE. La rencontre sera diffusée en direct sur DAZN.
|
00h00
Résumé
Écouter
Où regarder Cholet – Boulazac, première rencontre de la deuxième journée de Betclic ELITE ?

L’arrière de Boulazac Angelo Warner sera très attendu ce vendredi à Cholet

Crédit photo : Julie Dumélié

La deuxième journée de Betclic ELITE débute ce vendredi 3 octobre entre Cholet Basket et le promu Boulazac, à 20h30.

Cholet Basket a démarré fort sa saison en écrasant Strasbourg (92-74). De son côté, le Boulazac Basket Dordogne a confirmé sa belle dynamique de promu en disposant sereinement de Saint-Quentin (94-76). Ce duel entre Mauges et Périgord s’annonce donc indécis.

L’entraîneur choletais Fabrice Lefrançois ne s’y trompe pas dans Ouest-France : « C’est une équipe vraiment cohérente. Pour moi, ce n’est pas un promu : ils jouent bien au basket, avec des menaces offensives variées. Ce ne sera pas un match facile à aborder » (propos recueillis par Ouest-France).

En face, Alexandre Ménard, coach du BBD mais aussi natif de Cholet, ne cache pas son attachement à la salle de la Meilleraie : « Cholet, c’est un club mythique à mes yeux. C’est toujours particulier de revenir ici, mais notre objectif reste simple : aller chercher le maintien ».

LIRE AUSSI

Cholet favori mais méfiant

Si le CB a conservé une partie de son ossature tout en ajoutant de la puissance et de l’adresse, Boulazac pourra compter sur l’expérience de Tony Snell (650 matches NBA) et la vista offensive d’Angelo Warner, déjà auteur de 32 points lors de la première journée.

LIRE AUSSI

La clé pour Cholet sera la constance défensive : éviter de connaître deux visages comme face à Strasbourg, où seule la seconde mi-temps avait été aboutie.

Sur quelle chaîne regarder le match ?

La rencontre Cholet – Boulazac sera à suivre en exclusivité sur DAZN, diffuseur officiel de la Betclic ELITE.

👉 Pour vous abonner et voir le match en direct, cliquez ici : DAZN – Basketball

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Cholet
Cholet
Suivre
Boulazac
Boulazac
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nicolas Lang s'est blessé
Betclic ELITE
00h00Le Limoges CSP privé de Nicolas Lang et Shawn Tanner face à Dijon
L'arrière de Boulazac Angelo Warner sera très attendu ce vendredi à Cholet
Betclic ELITE
00h00Où regarder Cholet – Boulazac, première rencontre de la deuxième journée de Betclic ELITE ?
Nikola Knezevic
ELITE 2
00h00Hyères-Toulon privé de son « meilleur shooteur » pour plusieurs semaines
Axel Bouteille et le Buducnost Podgorica ont largement gagné à Londres ce jeudi
EuroCup
00h00Axel Bouteille et Jerry Boutsiele lancent fort leur saison d’EuroCup avec le Buducnost Podgorica
Daniel Goethals a été nommé secrétaire général de Swiss Basketball
À l’étranger
00h00L’ancien coach d’Antibes Daniel Goethals devient secrétaire général de Swiss basketball
Noah Penda a démarré son aventure à Orlando
NBA
00h00« J’apprécie beaucoup ce que je vois » : Noah Penda impressionne au camp d’entraînement du Magic
Marie Mané passe de Saragosse à Gran Canaria
À l’étranger
00h00Une troisième Française rejoint Gran Canaria
Le Real Madrid a signé sa première victoire de la saison d'EuroLeague, contre l'Olympiakos
Betclic ELITE
00h00Le Real Madrid renverse l’Olympiakos dans le dernier quart-temps, les choix d’Evan Fournier critiqués par son coach
Nadir Hifi dans les travées de la Belgrade Arena pour Partizan - Milan
EuroLeague
00h00Quand Nadir Hifi se fait plaisir en assistant à Partizan – Milan à la Belgrade Arena
Narcisse Ngoy a signé le record de rebonds de l'histoire de Poitiers en ELITE 2
ELITE 2
00h00Narcisse Ngoy signe un record historique au Poitiers Basket 86
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Nikola Jokic veut rester à Denver à vie : « Mon plan est d’être un Nugget pour toujours »
Noah Penda a démarré son aventure à Orlando
NBA
00h00« J’apprécie beaucoup ce que je vois » : Noah Penda impressionne au camp d’entraînement du Magic
Un maillot de Kobe Bryant s'est vendu pour près d'un million de dollars !
NBA
00h00Le premier maillot numéro 24 de Kobe Bryant vendu pour 889 000 dollars
NBA
00h00À l’aube de sa 18e saison NBA, Nicolas Batum se sent « en pleine forme »
Pacôme Dadiet a joué 15 minutes contre Philadelphie
NBA
00h00Pacôme Dadiet titulaire surprise, les Knicks dominent les Sixers à Abou Dabi
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
1 / 0