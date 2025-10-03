Où regarder Cholet – Boulazac, première rencontre de la deuxième journée de Betclic ELITE ?

La deuxième journée de Betclic ELITE débute ce vendredi 3 octobre entre Cholet Basket et le promu Boulazac, à 20h30.

Cholet Basket a démarré fort sa saison en écrasant Strasbourg (92-74). De son côté, le Boulazac Basket Dordogne a confirmé sa belle dynamique de promu en disposant sereinement de Saint-Quentin (94-76). Ce duel entre Mauges et Périgord s’annonce donc indécis.

⚔️GAME DAAAAAAY Un gros combat nous attend ce soir face à un promu en pleine forme ! 😤 📆 Vendredi 3 octobre

⏰ 20h30

🏟️ Espace Michel Léger – Parc de La Meilleraie

🎟️ Il reste quelques places 👇https://t.co/cKqrDEJy2g 📺Un match à suivre sur @DAZN_FR

🔗… pic.twitter.com/woJ0xbF158 — Cholet Basket (@CB_officiel) October 3, 2025

L’entraîneur choletais Fabrice Lefrançois ne s’y trompe pas dans Ouest-France : « C’est une équipe vraiment cohérente. Pour moi, ce n’est pas un promu : ils jouent bien au basket, avec des menaces offensives variées. Ce ne sera pas un match facile à aborder » (propos recueillis par Ouest-France).

En face, Alexandre Ménard, coach du BBD mais aussi natif de Cholet, ne cache pas son attachement à la salle de la Meilleraie : « Cholet, c’est un club mythique à mes yeux. C’est toujours particulier de revenir ici, mais notre objectif reste simple : aller chercher le maintien ».

Cholet favori mais méfiant

Si le CB a conservé une partie de son ossature tout en ajoutant de la puissance et de l’adresse, Boulazac pourra compter sur l’expérience de Tony Snell (650 matches NBA) et la vista offensive d’Angelo Warner, déjà auteur de 32 points lors de la première journée.

La clé pour Cholet sera la constance défensive : éviter de connaître deux visages comme face à Strasbourg, où seule la seconde mi-temps avait été aboutie.

Sur quelle chaîne regarder le match ?

La rencontre Cholet – Boulazac sera à suivre en exclusivité sur DAZN, diffuseur officiel de la Betclic ELITE.

