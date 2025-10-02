Recherche
Betclic Élite

Boulazac sans son meneur à Cholet ?

Déjà largement touché par les blessures en présaison, Boulazac n'a pas fini de manger son pain noir. Sa semaine a encore été perturbée et le déplacement à Cholet pourrait se faire sans Amit Ebo, touché au genou.
00h00
Résumé
Écouter
Boulazac sans son meneur à Cholet ?

Touché au genou, Amit Ebo ne devrait pas tenir sa place à Cholet

Crédit photo : Julie Dumélié

Impressionnant en ouverture du championnat face à Saint-Quentin (94-76), dans la foulée d’une Supercoupe réussie (3e, après une victoire contre le Paris Basketball), Boulazac va s’offrir un joli test grandeur nature vendredi soir à la Meilleraie.

Mais la semaine périgourdine n’a pas été de tout repos, dans un étonnant reflet avec une présaison déjà largement perturbée. Ainsi, Sud Ouest annonce que Cyrille Eliezer-Vanerot souffre de l’épaule, un mal récurrent depuis le début de la préparation, tandis que le héros de l’ouverture, Angelo Warner (32 points face au SQBB), a été touché au doigt.

Angelo WARNER
Angelo WARNER
32
PTS
4
REB
4
PDE
Logo Betclic ELITE
BOU
94 76
SQB

Toutefois, les deux hommes devraient tenir leur place à la Meilleraie, ce qui n’est pas le cas d’Amit Ebo. Alors qu’il se ressentait déjà du genou, le meneur israélien n’a pas pu terminer le match contre Saint-Quentin à la suite d’un choc avec Giovan Oniangue en début de deuxième mi-temps.

Selon Sud Ouest, il serait trop diminué pour tenir son rang face à Cholet Basket vendredi. Dommageable tant il a prouvé à la Supercoupe ce qu’il pouvait apporter (11,5 points et 6 passes décisives de moyenne).

PROFIL JOUEUR
Amit EBO
Poste(s): Meneur
Taille: 180 cm
Âge: 25 ans (06/10/1999)
Nationalités:

logo isr.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
8,7
#74
REB
1,7
#121
PD
4,7
#17
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Cholet
Cholet
Suivre
Boulazac
Boulazac
Suivre
Amit Ebo
Amit Ebo
Suivre
