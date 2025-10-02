Boulazac sans son meneur à Cholet ?

Impressionnant en ouverture du championnat face à Saint-Quentin (94-76), dans la foulée d’une Supercoupe réussie (3e, après une victoire contre le Paris Basketball), Boulazac va s’offrir un joli test grandeur nature vendredi soir à la Meilleraie.

Mais la semaine périgourdine n’a pas été de tout repos, dans un étonnant reflet avec une présaison déjà largement perturbée. Ainsi, Sud Ouest annonce que Cyrille Eliezer-Vanerot souffre de l’épaule, un mal récurrent depuis le début de la préparation, tandis que le héros de l’ouverture, Angelo Warner (32 points face au SQBB), a été touché au doigt.

Toutefois, les deux hommes devraient tenir leur place à la Meilleraie, ce qui n’est pas le cas d’Amit Ebo. Alors qu’il se ressentait déjà du genou, le meneur israélien n’a pas pu terminer le match contre Saint-Quentin à la suite d’un choc avec Giovan Oniangue en début de deuxième mi-temps.

Selon Sud Ouest, il serait trop diminué pour tenir son rang face à Cholet Basket vendredi. Dommageable tant il a prouvé à la Supercoupe ce qu’il pouvait apporter (11,5 points et 6 passes décisives de moyenne).