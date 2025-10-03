Hyères-Toulon privé de son « meilleur shooteur » pour plusieurs semaines

La malchance a frappé le HTV pour la première fois de la saison. Nikola Knezevic (2,00 m, 25 ans), l’ailier franco-serbe de 27 ans, s’est blessé à la cuisse droite à la veille de la réception d’Évreux mardi dernier. Depuis, il boîte toujours et son absence pourrait s’étaler sur « six à sept matchs » selon son entraîneur Stéphane Dumas, qui s’exprime dans les colonnes de Nice Matin. C’est un coup dur pour Hyères-Toulon, qui se retrouve désormais sans véritable rotation à ce poste.

Un stabilisateur dans le collectif varois

S’il n’est pas le joueur le plus spectaculaire du HTV, Nikola Knezevic joue un rôle important dans l’équilibre du groupe. Entré dans sa troisième saison au club, il a su gagner la confiance de ses coéquipiers et de son staff par son sérieux et son sens du collectif. « C’est notre meilleur shooteur », rappelle son coach, conscient que son absence laisse un vide. Son apport statistique était limité en ce début de saison (3 d’évaluation en moyenne en 12 minutes), mais son rôle de stabilisateur ne se mesure pas qu’aux chiffres. Dans une équipe portée offensivement par Ikenna Ndugba, Bensley Joseph, Moses Greenwood et Jito Kok, l’ailier d’origine serbe représente une option fiable, capable d’écarter le jeu et de sanctionner derrière l’arc.

PROFIL JOUEUR Nikola KNEZEVIC Poste(s): Ailier Taille: 200 cm Âge: 25 ans (28/10/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 0 #441 REB 0 #442 PD 0 #442

Hyères-Toulon face à un vrai casse-tête

Pour le technicien varois, cette blessure complique la rotation et fragilise la dynamique positive du début de saison qui pointe à la 8e place avec 2 victoires en 3 matchs. Son absence limite l’effectif dans ses options avant le déplacement périlleux à Denain. La direction varoise étudie donc la piste d’un remplaçant médical. Si aucune décision n’a encore été prise, l’absence prolongée du natif de Belgrade pourrait pousser le club à renforcer son secteur extérieur pour ne pas pénaliser la suite de la saison.

Un soutien précieux depuis le banc

Mercredi, on a aperçu l’ancien Champenois au Palais des sports, présent aux côtés de ses coéquipiers, boitant encore mais toujours impliqué. Fidèle à son rôle de coéquipier modèle, il n’a pas manqué de saluer chaque joueur à la fin de l’entraînement. Un signe que, même diminué, il reste un élément important dans la vie du groupe.

Le HTV devra donc composer sans son ailier stabilisateur durant plusieurs semaines. Un vrai test de profondeur pour un collectif qui avait bien lancé sa saison en Élite 2. Prochain rendez-vous pour les Varois dès ce vendredi soir avec un déplacement à l’autre bout de la France pour affronter Denain dans le cadre de la quatrième journée d’Élite 2. Un duel important entre deux formations présentant le même bilan comptable au classement.