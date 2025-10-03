L’ancien coach d’Antibes Daniel Goethals devient secrétaire général de Swiss basketball

Daniel Goethals est de retour en Suisse avec une nouvelle casquette. Après un processus de recrutement lourd, mené par son Conseil d’administration, la fédération a désigné Daniel Goethals au poste de Secrétaire Général.

Le géant belge prend la suite d’un autre ancien coach du championnat de France, Erik Lehmann, qui a fait valoir ses droits à la retraite, après plus de sept années de service auprès de Swiss Basketball. Après avoir tiré un trait sur sa carrière d’entraîneur, « Big Dan » se dit prêt à relever ce nouveau défi.

« Je ressens beaucoup de fierté, a-t-il déclaré. C’est d’abord très gratifiant de succéder à Erik Lehmann dans ce rôle, et extrêmement motivant de rejoindre une fédération en plein développement sous l’impulsion du président Andrea Siviero. La charge de travail sera importante, mais cela ne m’effraie pas : c’est ce qui a guidé toute ma carrière, et je me réjouis de contribuer à faire grandir les différents projets. J’ai hâte de rencontrer l’ensemble du personnel de la fédération et de me mettre au travail, tout en profitant des dernières semaines d’Erik pour assurer la transition. Cette fonction de Secrétaire Général combine un peu tous les rôles que j’ai occupés durant ma carrière, et elle arrive au bon moment, car je commençais à ressentir une certaine lassitude vis-à-vis du coaching. Ce sera un nouveau défi, davantage mental que physique, et je me réjouis de le relever. »

« Il était temps de passer à autre chose »

Daniel Goethals connaît déjà très bien le basket helvétique pour avoir marqué de son empreinte l’Union Neuchâtel, où son président était alors Andrea Siviero, qui a été nommé président de Swiss Basketball fin 2023. L’ancien entraîneur a expliqué au micro de la chaîne de télévision locale Canal Alpha son envie d’apporter une nouvelle dynamique au championnat suisse, et sa décision de tourner la page du coaching avec sérénité :

« Il était temps de passer à autre chose. Le coaching, c’est passionnant mais très prenant. Aujourd’hui, j’ai envie d’apporter autrement à ce sport que j’aime ».

Nommé au cœur de l’été et basé à Fribourg, Daniel Goethals a déjà entamé ses missions pour la SBL, avec pour ambition de renforcer la visibilité du championnat et d’améliorer son fonctionnement interne. Ce nouveau poste institutionnel en Suisse intervient quelques mois seulement après qu’il ait obtenu son diplôme de directeur sportif à l’Université de Grenoble, lui conférant une connaissance précieuse du contexte sportif et de la gestion de structures professionnelles. Il collaborera entre autre avec le coach français Hervé Coudray, qui le directeur technique national (DTN).

Une nouvelle étape dans sa carrière

Après plusieurs saisons passées en France, notamment à Antibes en Élite 2 entre 2021 et 2023, Daniel Goethals retrouve donc la Suisse, mais cette fois sur le terrain institutionnel. Avec cette nomination, Daniel Goethals fait le saut du terrain aux instances dirigeantes. En tant que nouveau Secrétaire Général de Swiss Basketball, il prend les rênes de la fédération avec un mandat clair : concrétiser la vision stratégique. Son arrivée est perçue comme un signal fort de la volonté d’accélérer la modernisation du basketball helvète. Les défis qui l’attendent sont majeurs et s’articulent autour de trois axes fondamentaux : la professionnalisation des structures, le renforcement de la visibilité du sport, et l’établissement d’une véritable économie du basketball suisse. Ces enjeux formeront la feuille de route prioritaire pour les années à venir

Pour découvrir le reportage vidéo complet de Daniel Goethals et ses ambitions pour le basketball suisse, cliquez-ici.