Antibes, en crise, se sépare de son entraîneur Daniel Goethals

Pro B - Antibes, 17e de Pro B après neuf journées de saison régulière, a décidé de se séparer de son entraîneur Daniel Goethals.

Après sa septième défaite en neuf matches cette saison, vendredi soir contre Évreux, Antibes a décidé se séparer de son entraîneur Daniel Goethals selon nos informations.

Disposant de la plus grosse masse salariale de Pro B cette saison, Antibes vise la montée en Betclic ELITE. Mais le mauvais départ (2 victoires et 7 défaites) éloigne les Sharks de cet objectif. Touché par la blessure de Mathieu Boyer en début de saison, ne disposant pas d’un vrai meneur (Bubu Palo étant plutôt un 2/1, comme Samir Gbetkom) et d’un poste 4/3 (Zacharie Perrin étant plutôt un 4/5), le club azuréen a sans doute disposé d’un effectif déséquilibré. Remplacer Tim Derksen par A.J. Hess (6,6 points à 45,8% de réussite aux tirs, 1,7 rebond et 0,4 passe décisive en 16 minutes) n’a semble-t-il pas eu l’effet escompté.

C’est donc Daniel Goethals qui en fait les frais. Arrivé en cours de février 2021 à Antibes, le coach belge a atteint la finale des playoffs d’accession 2022 avant de sortir en quarts de finale au printemps dernier. Cette saison semblait être sa dernière chance pour atteindre l’objectif du club.

Pour le remplacer, le nom de Laurent Foirest, récemment limogé par les Metropolitans 92, s’est retrouvé dans de nombreuses rumeurs. Mais aucun contact n’aurait été noué entre les deux parties à ce stade selon nos informations.