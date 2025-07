Transfert NBA: Luka Dončić « excité » par la signature de Deandre Ayton aux Lakers

Les Los Angeles Lakers ont officialisé l’arrivée de Deandre Ayton mercredi, quelques heures après sa libération par les Portland Trail Blazers. Le pivot de 26 ans s’est engagé pour deux saisons et 16,6 millions de dollars, avec une option joueur pour la deuxième année.

Selon The Athletic, Luka Dončić serait « excité à l’idée de jouer avec Ayton », ce qui constitue un signal positif pour l’intégration du joueur dans le système des Lakers. La connexion entre les deux hommes sur pick-and-roll sera déterminante pour le succès de cette signature.

Un pari calculé pour combler le poste de pivot

Après avoir vu Brook Lopez et Myles Turner rejoindre d’autres équipes, les Lakers ont trouvé en Ayton une solution abordable pour renforcer leur raquette. L’ancien premier choix de la draft 2018 arrive avec des moyennes en carrière de 16,4 points et 10,5 rebonds par match, garantissant un double-double quasi-systématique.

Cependant, Portland a accepté de libérer Ayton en raison de problèmes d’attitude récurrents. Selon The Athletic, les Trail Blazers « ne pouvaient plus supporter ses mauvaises habitudes », notamment les retards aux entraînements et aux vols d’équipe, ainsi que les absences aux séances de rééducation.

Pour les Lakers, ce recrutement représente un pari sur la capacité d’Ayton à retrouver son niveau de 2020-2021, lorsqu’il avait aidé Phoenix à atteindre les Finales NBA. Aux côtés de Chris Paul, il avait alors affiché 15,8 points et 11,8 rebonds de moyenne en playoffs avec 65,8% de réussite aux tirs.

L’enjeu sera de savoir si la pression de jouer pour une franchise historique aux côtés de LeBron James et Luka Dončić suffira à remotiver un joueur qui n’a jamais pleinement exploité son potentiel depuis son arrivée en NBA.