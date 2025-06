Deandre Ayton libéré par Portland : le pivot devient agent libre !

Deandre Ayton ne portera plus le maillot des Portland Trail Blazers. Le pivot bahaméen de 26 ans a finalisé un buyout (rupture de contrat à l’amiable) avec la franchise de l’Oregon, selon ESPN, qui lui permet de devenir agent libre malgré une saison restante sur son contrat.

L’ancien numéro 1 de la Draft 2018 avait encore 35,6 millions de dollars garantis sur son contrat de 133 millions signé en 2022 avec Phoenix. Grâce à ce buyout négocié durant l’été, Ayton peut désormais signer avec n’importe quelle équipe de la ligue, y compris celles sous le coup du « second apron » du salary cap, une restriction qui ne s’applique que durant la saison régulière.

Breaking: Deandre Ayton is finalizing a contract buyout with the Portland Trail Blazers to become a free agent, sources tell ESPN. pic.twitter.com/DNYcNqRvkW

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025